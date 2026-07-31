Tutto pronto nella piccola comunitá arbereshe del Vulture per la celebrazione dei 150 anni del Corsera con il Direttore responsabile del Corriere della Sera Luciano Fontana. La cerimonia promossa dalla Pro Loco Barile Aps con il patrocinio del Comune di Barile, della Regione Basilicata, dell'Apt Basilicata, della Rete Ente Pro Loco Italiane Aps e della Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps, si svolgerà sabato 1 agosto 2026 alle ore 18 in Piazza Dalla Chiesa a Barile, sará moderata da Francesco Loscalzo Responsabile sede Ansa Basilicata e vedrà la partecipazione di Rocco Franciosa Presidente Pro Loco Barile Aps e Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, Antonio Murano Sindaco di Barile, Gerardo Quaranta Viceprefetto e Capo di Gabinetto della Prefettura di Potenza, Cosimo Latronico Assessore della Regione Basilicata, Gianni Rosa Senatore della Repubblica Italiana e Pasquale Ciurleo Presidente nazionale Rete Ente Pro Loco Italiane Aps. A dialogare con il Direttore responsabile del Corriere della Sera Luciano Fontana saranno Alessandro Sansoni Direttore editoriale Cronache, Antonella Inciso giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Donato Pace Direttore editoriale de La Nuova del Sud, Giovanna Laguardia Direttore responsabile Basilicata Digital Channel, Giovanni Marino Direttore Info Vulture e Rocco Quaratino Condirettore Terra di Basilicata. La Pro Loco Barile ringrazia Tg7 Basilicata media partner dell'evento e quanti interverranno offrendo un prezioso contributo alla cerimonia.