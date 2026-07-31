Sabato 1 agosto, a Pomarico, alle ore 18,00 nella Corte del Palazzo Marchesale. una nuova tappa di presentazione del libro "Le passioni di un decennio. Politica e cultura a Matera" di Vincenzo Santochirico.

Questa volta a dialogare con l'autore saranno Vito De Filippo, già Presidente della regione e parlamentare, e Roberto Speranza, ministro della Salute ai tempi del Covid e ora parlamentare.

Grazie allospitalità del sindaco Francesco Mancini, nella suggestiva Corte del Palazzo Marchesale, di avrà un'altra occasione per discutere di un decennio che ha cambiato non solo la città di Matera, ma la provincia e la regione.

E sarà interessante farlo con due protagonisti di questo decennio, con in quali l'autore del libro ho condiviso in passato importanti esperienze politiche, ma anche avuto modo di esprimere posizioni e assumere scelte diverse in momenti centrali della recente storia della città e della regione.

Nel libro sono raccolti interventi sulla stampa, interviste, dichiarazioni, relazioni, discorsi pubblici dallautore dedicati a questi temi negli ultimi dieci anni.

Quello che è accaduto nel decennio scorso, soprattutto sul piano politico, ha determinato lattuale contesto regionale e deve essere di monito e insegnamento in relazione alle scelte future.

Perciò il libro e la discussione sui temi che affronta non sono solo memoria, personale e collettiva, ma chiave e strumento per leggere il presente e immaginare il futuro.

L'incontro é organizzato dal Comune di Grassano e dall'associazione Medeura.