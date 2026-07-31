C'è grande attesa a Vietri di Potenza per il cartellone degli eventi

estivi "E..State a Vietri", promosso dall'amministrazione comunale in

collaborazione con le associazioni del territorio. Eventi che vedono,

tra gli ospiti, anche Fabrizio Moro, che si esibirà in un concerto con

ingresso gratuito il 14 agosto, e Simone Schettino, il "Fondamentalista

napoletano" il cui show è in programma il giorno di Ferragosto.



IL PROGRAMMA - Il 2 agosto presso l'ex cava di contrada Montagna è in

programma la 6^ edizione della "Gara di Tiro a Palla", a cura

dell'associazione ASD Sport e Passione. Il 7 agosto il Torneo di Basket

e Minibasket, presso il Palazzetto dello Sport, a cura dell'ASD

Minibasket Vietri. Il 9 agosto divertimento per i bambini, con il

"Villaggio dei Gonfiabili", in Viale Tracciolino. Il 10 agosto l'Area

Giovani della CRI Comitato Melandro metterà in scena la 3^ edizione

dell'evento "Tu Cri Que Vales" in Viale Tracciolino. La stessa location

l'11 agsto ospiterà "T'Avis perd st'event", gastronomia e musica a cura

dell'Avis di Vietri.



Il 12 e 13 agosto spazio alla 12^ edizione di Tipica, la sagra dell'olio

e delle tipicità vietresi e lucane, che ogni anno richiama migliaia di

persone. Non solo gastronomia, ma anche mostre di animali, ciclomotori

d'epoca, artigianato con i mercatini e musica (il 12 agosto Principi del

Liscio, Le Magiche Note e Agostino Gerardi, il 12 agosto Duo Music, Rock

Band Thergo e Musicamanovella). Durante le due serate musica itinerante

lungo il percorso con la GPF Band e il Gruppo Folk di San Gregorio

Magno. Area parcheggi gratuiti e servizio navetta gratuito.



Grande attesa il 14 agosto per il Concerto di Fabrizio Moro, con

ingresso gratuito. Quella di Vietri è una delle tappe del tour 2026 "Non

ho paura di niente" ed è al momento l'unica data dell'anno in

Basilicata. Il 15 agosto lo show del comico Simone Schettino, in Viale

Tracciolino dalle ore 21:30, il 16 agosto musica con il concerto in

piazza XXIII Novembre, dalle ore 21:30, della band Tarantanova

Canzoniere del Sud.



Questi eventi  dichiara il sindaco Christian Giordano - contribuiscono

a sostenere le altre iniziative turistiche già in corso di

realizzazione: crediamo fortemente che investire anche in manifestazioni

di qualità significhi promuovere il territorio, sostenere le attività

locali e offrire momenti di aggregazione e condivisione ai cittadini e

ai tanti ospiti che sceglieranno di vivere la nostra estate, anche

grazie allofferta turistica che stiamo costruendo. Siamo orgogliosi di

ospitare in particolare Fabrizio Moro, uno degli artisti italiani più

apprezzati, per una serata che si preannuncia straordinaria non solo per

la comunità vietrese, ma per tutto il territorio. Un grazie particolare

va a tutti i consiglieri comunali, gli uffici comunali e gli operai e le

associazioni per il grande lavoro messo in campo.



Gli eventi sono realizzati grazie al patrocinio del Comune di Vietri di

Potenza e alla preziosa collaborazione delle associazioni: Pro Loco,

Minibasket Vietri, ASD Sport e Passione, CRI Comitato Melandro, Avis

Vietri, Teatrando, Vietri & La Movida.