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|Vietri pronta agli eventi di agosto: attesa per Fabrizio Moro
31/07/2026
|C'è grande attesa a Vietri di Potenza per il cartellone degli eventi
estivi "E..State a Vietri", promosso dall'amministrazione comunale in
collaborazione con le associazioni del territorio. Eventi che vedono,
tra gli ospiti, anche Fabrizio Moro, che si esibirà in un concerto con
ingresso gratuito il 14 agosto, e Simone Schettino, il "Fondamentalista
napoletano" il cui show è in programma il giorno di Ferragosto.
IL PROGRAMMA - Il 2 agosto presso l'ex cava di contrada Montagna è in
programma la 6^ edizione della "Gara di Tiro a Palla", a cura
dell'associazione ASD Sport e Passione. Il 7 agosto il Torneo di Basket
e Minibasket, presso il Palazzetto dello Sport, a cura dell'ASD
Minibasket Vietri. Il 9 agosto divertimento per i bambini, con il
"Villaggio dei Gonfiabili", in Viale Tracciolino. Il 10 agosto l'Area
Giovani della CRI Comitato Melandro metterà in scena la 3^ edizione
dell'evento "Tu Cri Que Vales" in Viale Tracciolino. La stessa location
l'11 agsto ospiterà "T'Avis perd st'event", gastronomia e musica a cura
dell'Avis di Vietri.
Il 12 e 13 agosto spazio alla 12^ edizione di Tipica, la sagra dell'olio
e delle tipicità vietresi e lucane, che ogni anno richiama migliaia di
persone. Non solo gastronomia, ma anche mostre di animali, ciclomotori
d'epoca, artigianato con i mercatini e musica (il 12 agosto Principi del
Liscio, Le Magiche Note e Agostino Gerardi, il 12 agosto Duo Music, Rock
Band Thergo e Musicamanovella). Durante le due serate musica itinerante
lungo il percorso con la GPF Band e il Gruppo Folk di San Gregorio
Magno. Area parcheggi gratuiti e servizio navetta gratuito.
Grande attesa il 14 agosto per il Concerto di Fabrizio Moro, con
ingresso gratuito. Quella di Vietri è una delle tappe del tour 2026 "Non
ho paura di niente" ed è al momento l'unica data dell'anno in
Basilicata. Il 15 agosto lo show del comico Simone Schettino, in Viale
Tracciolino dalle ore 21:30, il 16 agosto musica con il concerto in
piazza XXIII Novembre, dalle ore 21:30, della band Tarantanova
Canzoniere del Sud.
Questi eventi dichiara il sindaco Christian Giordano - contribuiscono
a sostenere le altre iniziative turistiche già in corso di
realizzazione: crediamo fortemente che investire anche in manifestazioni
di qualità significhi promuovere il territorio, sostenere le attività
locali e offrire momenti di aggregazione e condivisione ai cittadini e
ai tanti ospiti che sceglieranno di vivere la nostra estate, anche
grazie allofferta turistica che stiamo costruendo. Siamo orgogliosi di
ospitare in particolare Fabrizio Moro, uno degli artisti italiani più
apprezzati, per una serata che si preannuncia straordinaria non solo per
la comunità vietrese, ma per tutto il territorio. Un grazie particolare
va a tutti i consiglieri comunali, gli uffici comunali e gli operai e le
associazioni per il grande lavoro messo in campo.
Gli eventi sono realizzati grazie al patrocinio del Comune di Vietri di
Potenza e alla preziosa collaborazione delle associazioni: Pro Loco,
Minibasket Vietri, ASD Sport e Passione, CRI Comitato Melandro, Avis
Vietri, Teatrando, Vietri & La Movida.
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