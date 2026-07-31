Il Parco Storico Rurale Ambientale della Basilicata a Brindisi Montagna si conferma il cuore pulsante dellemozione, della cultura e dell'avventura per tutta la famiglia. La giornata di sabato 1° agosto si preannuncia come un appuntamento straordinario, pronto a trasformare l'incontaminato scenario naturale del parco in uno spettacolare ed imponente palcoscenico a cielo aperto.



Un viaggio unico che prenderà il via fin dal mattino: alle ore 12:00 i cancelli si spalancheranno per accogliere i visitatori, che dalle 13:00 potranno deliziare il palato tra i profumi e i sapori autentici della Locanda Ristorante Taverna di Posta e dei tipici punti di ristoro del Borgo dei Sapori. Nel pomeriggio, a partire dalle 12:15, il parco prenderà vita con un ventaglio ricchissimo ed avvincente di esperienze: dalle affascinanti passeggiate naturalistiche guidate da Antonella Moccia ai dolci segreti del Laboratorio del Miele targato La Bottega del Miele, fino alle emozioni ad alta quota dei percorsi dedicati ai rapaci con "La Potenza del Volo".



L'immersione totale nella storia e nell'arte proseguirà senza sosta dalle 15:00 alle 18:00 grazie all'animazione permanente della fattoria didattica a cura de I Cavalieri di Bianca Lancia, alle suggestive atmosfere del Teatro dell'Orto e all'autentico ed emozionante accampamento dei briganti, fatto rivivere dall'Associazione Terrania e dai figuranti della Grancia, senza dimenticare l'intenso intervento drammaturgico di Simona Ianigro e i colori del laboratorio di pittura guidato dall'artista Lucia Bonelli.



Il crescendo di emozioni continuerà con i coinvolgenti spettacoli teatrali dell'attore Erminio Truncellito alle 15:30, le suggestive ed evocative note del concerto d'arpa di Daniele Ippolito alle 17:00 e lo spettacolare volo dei rapaci alle 18:30. Ma il momento più atteso e travolgente della giornata si accenderà infine alle ore 21:00 con il maestoso Cinespettacolo "La Storia Bandita", la più grande ed imponente produzione multimediale all'aperto d'Italia, dove centinaia di figuranti in costume, proiezioni cinematografiche, effetti speciali da capogiro e scenografie mozzafiato faranno rivivere in modo epico le vicende del brigantaggio, regalandovi un'esperienza indimenticabile capace di far battere il cuore a grandi e piccini. Un'esperienza totale oltre il cinema, il teatro e la natura, dove la storia prende vita, e l'immaginazione diventa realtà.