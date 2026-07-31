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|Centro Studi Internazionali "Emilio Colombo":inaugurazione mostra a Pescopagano
31/07/2026
|Si è tenuta a Pescopagano, nei locali dellex Banca Popolare, linaugurazione della mostra documentaria intitolata La prima fede e lultima inquietudine. Emilio Colombo a cento anni dalla nascita, promossa dal Centro Studi Internazionale Emilio Colombo e ospitata dal Comune di Pescopagano. Levento ha rappresentato unimportante occasione di riflessione storica e civile, restituendo alla comunità il profilo umano e politico di una delle figure centrali della storia repubblicana e dellintegrazione europea.
I lavori sono stati aperti dal sindaco di Pescopagano, Francesco Ambrosini, il quale ha sottolineato lorgoglio della comunità locale nellospitare una tappa di questo importante percorso della memoria. Successivamente, il curatore della mostra, Donato Verrastro, ha introdotto litinerario espositivo illustrandone la struttura concettuale, mentre Antonio Colangelo, ideatore e promotore del progetto Emilio Colombo, del quale lallestimento è parte, nelle conclusioni dellincontro ha evidenziato piena soddisfazione per il fatto che «altre realtà associative nascono sullimpronta del lavoro tracciato dal nostro Centro Studi. La figura di Emilio Colombo, infatti, non va ricondotta alla sola storia della Democrazia Cristiana, ma rappresenta un esempio di virtù politica che appartiene allintero patrimonio culturale del Paese».
Il dibattito è stato arricchito dalle testimonianze e dagli interventi dellex senatore Giuseppe Valentino, del professor Antonio Lanza e dellavvocato Camillo Naborre. Nel corso dellincontro è emersa con grande chiarezza la straordinarietà non solo dello statista di profilo internazionale, ma soprattutto delluomo. Attraverso ricordi e disamine storiche, i relatori hanno evidenziato leredità morale lasciata da Colombo, fondata su un solido pragmatismo e su un insegnamento costante e fondamentale: limpegno prioritario e incrollabile nel perseguire e operare sempre per il bene comune.
Lesposizione ha avuto come obiettivo quello di valorizzare lingente patrimonio fotografico e documentario custodito dal Centro Studi di Potenza. Il percorso si articola su alcuni principali filoni tematici che ripercorrono la vita e lopera di Colombo, tra i quali il contesto familiare, limpegno costante in favore del Mezzogiorno, limpronta lasciata per lItalia, la devozione alla Costituzione e allideale democratico, fino al ruolo di primissimo piano svolto per la costruzione dellEuropa e del contesto internazionale.
Un breve e apprezzato focus è stato inoltre dedicato alla comunicazione politica, attraverso espositori che hanno offerto ai visitatori un originale itinerario esplorativo tra manifesti, slogan e gadget utilizzati nel corso delle diverse campagne elettorali che hanno segnato la lunga carriera del politico lucano.
La mostra sarà visitabile fino al 5 agosto.
L'ingresso è gratuito.
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