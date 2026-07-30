La 32ª Sagra dei Sapori Lucani è un appuntamento imperdibile dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Basilicata, un'occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione e vivere un'esperienza fatta di gusto, convivialità e cultura.



Protagonista indiscussa della manifestazione è la salsiccia lucana, vera regina della sagra, simbolo della tradizione gastronomica locale. Accanto a lei, saranno protagonisti tanti altri prodotti tipici delterritorio: farine, miele, formaggi, salumi, gelati artigianali e numerose specialità preparate dalle aziende agricole e dai produttori locali.



Gli stand gastronomici offriranno piatti della tradizione realizzati con ingredienti genuini e a km 0, tra cui panini con la "zauzicchia" e pancetta, corie ndo sugo, patan e zafaran, suffritt, cuccìa, mini tapanedde, polpette di melanzane e canestrato, frittelle di fiori di zucca, pitta ca veta, insalata di ceci con primo sale e pomodori secchi e tante altre prelibatezze.



Tra i momenti più attesi della manifestazione ci sarà il tradizionale *srotolamento della salsiccia, un evento spettacolare che richiama ogni anno tantissimi visitatori. A rendere il tutto ancora più coinvolgente sarà la simpatica **gara a chi indovina la lunghezza e il peso della salsiccia, con premi per i partecipanti più precisi.



La Sagra dei Sapori Lucani è molto più di una festa gastronomica: è un viaggio nei profumi, nei sapori e nelle tradizioni della Basilicata, un momento di incontro tra produttori, famiglie e visitatori, dove il buon cibo diventa occasione di condivisione e valorizzazione del territorio.