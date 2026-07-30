|
|
|LAssociazione Dalla Basilicata allItalia al Parco Avventura di Balvano
30/07/2026
|Il 29 luglio a Balvano (PZ) lAssociazione Dalla Basilicata allItalia Non lasciamo indietro nessuno, realtà con sede a Potenza, ha realizzato una giornata di inclusione e condivisione nellambito del progetto Innovazione sociale per linclusione strategie di accompagnamento, finanziato dal PR FESR FSE Basilicata.
Sessanta partecipanti - tra ai quali ragazzi con disabilità, gli alunni delle classi seconde delle scuole primarie Nicola Stigliani e Albini del capoluogo lucano, insieme ai loro genitori hanno vissuto unesperienza immersiva al Parco Avventura del borgo sul Platano, trasformando una semplice uscita in un vero laboratorio di vita. Tra percorsi di abilità, equilibrio, manipolazione della plastilina, momenti di convivialità e risate, la giornata ha abbattuto barriere e etichette, favorendo relazioni autentiche e spontanee.
Liniziativa è stata arricchita dalla visita al Convento di SantAntonio e da ulteriori attività laboratoriali, grazie alla collaborazione della comunità di Balvano, che ha accolto il gruppo con calore e disponibilità.
La presidente Rita Marsico ha espresso un ringraziamento sentito:
Ringrazio di cuore lamministrazione comunale, la Pro Loco, lassociazione di protezione civile e la Croce Rossa di Balvano. Ancora, Cristian Di Carlo, Adriano, Giusy e tutti, proprio tutti i ragazzi che ci hanno accolto con amore, disponibilità, competenza e tanta tanta allegria.
La giornata ha dimostrato che linclusione non è teoria, ma esperienza condivisa: un bambino che aiuta un compagno ad arrampicarsi, genitori che dividono il pranzo, mani sporche di plastilina che diventano simbolo di partecipazione senza distinzioni. Ancora una volta, una attività pienamente nel solco già tracciato dallassociazione e che interessa sempre di più il territorio lucano. È in questi gesti che linclusione diventa realtà.
|
archivio
E NEWS
|
WEB TV