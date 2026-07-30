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LAssociazione Dalla Basilicata allItalia al Parco Avventura di Balvano

30/07/2026

Il 29 luglio a Balvano (PZ) lAssociazione Dalla Basilicata allItalia  Non lasciamo indietro nessuno, realtà con sede a Potenza, ha realizzato una giornata di inclusione e condivisione nellambito del progetto Innovazione sociale per linclusione  strategie di accompagnamento, finanziato dal PR FESR FSE Basilicata.

Sessanta partecipanti - tra ai quali ragazzi con disabilità, gli alunni delle classi seconde delle scuole primarie Nicola Stigliani e Albini del capoluogo lucano, insieme ai loro genitori  hanno vissuto unesperienza immersiva al Parco Avventura del borgo sul Platano, trasformando una semplice uscita in un vero laboratorio di vita. Tra percorsi di abilità, equilibrio, manipolazione della plastilina, momenti di convivialità e risate, la giornata ha abbattuto barriere e etichette, favorendo relazioni autentiche e spontanee.

Liniziativa è stata arricchita dalla visita al Convento di SantAntonio e da ulteriori attività laboratoriali, grazie alla collaborazione della comunità di Balvano, che ha accolto il gruppo con calore e disponibilità.

La presidente Rita Marsico ha espresso un ringraziamento sentito:
Ringrazio di cuore lamministrazione comunale, la Pro Loco, lassociazione di protezione civile e la Croce Rossa di Balvano. Ancora, Cristian Di Carlo, Adriano, Giusy e tutti, proprio tutti i ragazzi che ci hanno accolto con amore, disponibilità, competenza e tanta tanta allegria.

La giornata ha dimostrato che linclusione non è teoria, ma esperienza condivisa: un bambino che aiuta un compagno ad arrampicarsi, genitori che dividono il pranzo, mani sporche di plastilina che diventano simbolo di partecipazione senza distinzioni. Ancora una volta, una attività pienamente nel solco già tracciato dallassociazione e che interessa sempre di più il territorio lucano. È in questi gesti che linclusione diventa realtà.



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