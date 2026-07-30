Lunedì 3 agosto 2026, dalle ore 18:30, Piazza Plebiscito a Ferrandina ospiterà la quarta edizione de "I giochi di una volta in piazza", manifestazione organizzata e gestita da Lo Scoiattolo APS, inserita nel programma della Settimana dello Sport Ferrandinese, promossa dal Comune di Ferrandina con il supporto organizzativo di Csen Basilicata.

L'evento offrirà un pomeriggio e una serata dedicati ai giochi tradizionali, alla socializzazione e alla valorizzazione delle tradizioni popolari, coinvolgendo bambini e famiglie in un ricco programma di attività.

Il programma prenderà il via alle ore 18:30 con la "Caccia all'Oro Giallo di Ferrandina", una coinvolgente caccia al tesoro ambientata nel centro storico cittadino. Il testo è stato scritto da Pina De Filippis e l'attività sarà condotta da Cristina Longo, che illustrerà il gioco, coordinerà la formazione delle squadre, identificate da un colore, l'individuazione dei capigruppo e degli accompagnatori, dando così il via alla caccia al tesoro.

Dalle ore 19:00 Piazza Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato ai giochi di una volta con corsa coi sacchi, rubabandiera (gioco del fazzoletto), salto con la corda, salto della linea, lancio al barattolo, lancio nel cerchio, tiro al bersaglio, laboratorio dei monopattini, percorso delle biglie, sciummendacavadd, Regina Reginella e gioco della campana.

In programma anche "Maschera bollente", una simpatica variante della tradizionale patata bollente, proposta dall'associazione Passioni e Tradizioni, presieduta da Carla Casertelli, nella quale i bambini si passeranno delle mascherine cercando di non rimanere con una di esse in mano quando la musica si fermerà.

Non mancheranno le attività curate da Mario Pallotta, autore del libro "I giochi di una volta", che farà divertire i partecipanti con il cerchio e bastone, il tiro alla fune, la trottola e altri antichi giochi della tradizione popolare.

I bambini potranno inoltre cimentarsi con le coloratissime strutture artigianali realizzate dal socio Antonio Latronico, sfidandosi nel tiro al bersaglio con le palline, nel tiro al barattolo con le palline e nel tiro a segno alle lattine con i fucili ad elastico.

Alle ore 21:00 dopo i saluti e i ringraziamenti prenderà il via "Capitomboli", lo spettacolo dell'artista di strada Rukola.

"La viaggiatrice Rukola è appena rientrata dalla sua avventura durata quarant'anni intorno al globo alla ricerca della fantomatica fontana della giovinezza. Sarà riuscita nell'impresa? Cosa ha trovato lungo il suo cammino? Con la destrezza della giocoleria e la concentrazione dell'equilibrismo racconterà al pubblico i suoi rocamboleschi Capitomboli."

L'intera manifestazione sarà presentata e moderata da Cristina Longo, che accompagnerà il pubblico nello svolgimento delle diverse attività in programma, dalla caccia al tesoro ai giochi tradizionali fino allo spettacolo conclusivo.

Per la realizzazione dell'iniziativa, Lo Scoiattolo APS si avvale della collaborazione della Ludoteca Polifunzionale  Micronido Dal Bruco alla Farfalla di Miriana Galtieri, di Rigo Tondo APS di Roberta Zito, dell'associazione Passioni e Tradizioni, di Mario Pallotta e del socio Antonio Latronico, che contribuiranno allo svolgimento delle diverse attività previste dal programma.

Con questa quarta edizione, Lo Scoiattolo APS rinnova il proprio impegno nella promozione del gioco educativo, della socializzazione e del recupero delle tradizioni popolari, offrendo ai bambini e alle famiglie un'occasione per riscoprire il piacere dei giochi di una volta all'interno della Settimana dello Sport Ferrandinese.

L'ingresso è libero.