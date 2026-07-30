Da Maratea a Pietragalla, da Avigliano alla Puglia, dove il gemellaggio AIB continua a dare importanti risultati. E' stato un mese di luglio decisamente impegnativo per il Gruppo Lucano di Protezione Civile con i volontari impegnati ininterrottamente in diverse zone della Basilicata per fronteggiare l'emergenza incendi che quest'anno sta interessando soprattutto la provincia di Potenza. La situazione più delicata è senza dubbio quella che continua a interessare la Perla del Tirreno dove da oltre due settimane, dopo il vasto rogo che ha interessato l'area di Monte San Biagio con le fiamme che erano arrivate a lambire la statua del Cristo Redentore, i roghi non hanno concesso tregua e i volontari della Federata di Maratea e di tante altre sedi limitrofe come Castronuovo Sant'Andrea, Castelluccio Inferiore e Lauria, hanno operato senza soluzione di continuità al fianco dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza il territorio ed evitare rischi per la popolazione. La campagna AIB  evidenzia il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia  è iniziata a giugno, mese in cui ormai da un po' di tempo a questa parte l'emergenza incendi inizia a farsi sentire. Quest'anno si sono verificati roghi in zone che nel 2025 non erano state interessate dal fuoco. Basti pensare che a Maratea l'anno scorso ci furono pochissimi interventi. Come sempre la nostra associazione si è fatta trovare pronta e coesa e i volontari non si sono mai risparmiati. Ed è a loro che va il mio ringraziamento. E gli attestati di stima per la professionalità e l'efficienza del Gruppo Lucano arrivano anche dalla vicina Puglia: nei giorni scorsi a Castellaneta, il pronto intervento della squadra presente sul posto nell'ambito del gemellaggio che da qualche anno viene portato avanti proprio nell'ambito della campagna di contrasto agli incendi boschivi, ha permesso di avere rapidamente ragione delle fiamme. E' un'attività  prosegue Martoccia  che portiamo avanti ormai da diversi anni. E' un importante momento di confronto dove si scambiano buone pratiche di protezione civile in materia di antincendio boschivo ed è un modo anche per creare relazioni con altre istituzioni e territori. Il tutto in un contesto non semplice per il mondo del volontariato che deve fare i conti con numeri sempre più ridotti. Serve diffondere tra i giovani, e non solo, la cultura della protezione civile e il progetto legato ai Campi Scuola va in questa direzione. Il primo appuntamento del 2026 si è svolto proprio a Maratea, il secondo ha preso il via nei giorni scorsi a Brienza: Il Campo Scuola  conclude il presidente del Gruppo Lucano - è una delle iniziative che il Dipartimento nazionale ha saputo costruire e valorizzare nel corso degli anni. E si affianca a tante altre iniziative che portiamo avanti tra Basilicata, Calabria e Campania. Il nostro impegno è quello di avvicinare al mondo della protezione civile non solo ragazze e ragazzi ma anche i loro genitori. L'altro tema che ci sta a cuore è quello di una presenza sempre più capillare sul territorio. Il nostro obiettivo è avere un presidio all'interno di ciascun comune. Una delle ultime sedi che abbiamo inaugurato è quella di Campomaggiore.