Si è conclusa la seconda edizione del Marateale in Book 29/07/2026 Dal 20 al 25 luglio si è tenuta la seconda edizione del Marateale in Book, la rassegna letteraria organizzata da MTS Edizioni allinterno del Marateale  Premio Internazionale Basilicata, giunto questanno alla sua diciottesima edizione.

La scelta più significativa di questa edizione è stata quella di portare i libri nel cuore del centro storico di Maratea, in Piazza Buraglia, un salotto a cielo aperto tra i tavoli e i vicoli del borgo, dove chi passeggiava la sera si è ritrovato, spesso senza averlo programmato, seduto ad ascoltare un autore raccontare il proprio lavoro.

È esattamente ciò che avevamo in mente quando abbiamo immaginato questa rassegna: togliere alla presentazione letteraria la sua liturgia e restituirle il carattere dellincontro. In centro storico la letteratura non è un evento a cui si partecipa, è qualcosa che accade mentre si cammina. E non è la prima volta che questa piazza fa da cornice a un libro: proprio qui, negli anni, Luciano De Crescenzo ha presentato diversi suoi titoli, con quellironia e quella saggezza napoletana che gli permettevano di parlare di filosofia come si parla al bar.

Tra gli ospiti più seguiti, Lucio Presta con Luragano, Ilenia Petracalvina con Sarah. Il delitto di Avetrana tra verità e bugie, Marco Melis con A voce nuda: monologhi alla radio, Monica Oriente e Tommaso Pellegrino con Quattro volte me, le mie rinascite dopo il cancro.

In piazza anche lattrice Francesca Nunzi con MAV e Claudia Letizia con Il meglio deve ancora venire, Beppe Convertini con Il paese delle tradizioni e Peppone Calabrese con LItalia che ho visto.



Un posto di rilievo è andato ad Armando Lostaglio, tra le voci più autorevoli della critica cinematografica lucana, con Lo spettatore inquieto. Critica della ragione visionaria: dentro un festival di cinema, un libro che riflette su cosa significhi guardare un film. Il punto di equilibrio perfetto dellintera rassegna.

Sullo stesso asse Anna Giammetta, giornalista pubblicista che allUfficio Cinema del Comune di Matera segue le produzioni che scelgono la città come set, con Come in un film. Viaggio nellItalia ispirata al cinema.

Accanto ai nomi già noti al grande pubblico, la rassegna ha voluto riservare spazio ai giovani autori. Cecilia Pacileo ha presentato Ballerina Bianca, mentre Francesco Molinaro ha portato in piazza Leclissi, con le illustrazioni della giovanissima Ambra Tonello, che ha raccontato al pubblico il lavoro dietro le tavole del libro.

Ascoltare i ragazzi è il modo più diretto per capire quali storie stanno nascendo adesso e con quale linguaggio verranno raccontate domani.

Tra i giovani cè anche Andrea Lo Sasso, fisico teorico dei sistemi complessi con dottorato allUniversità e al Politecnico di Bari, che con Intelligenza Artificiale: parlando di AI, parlando di noi spiega come funziona lAI. Una prova di come uno sguardo giovane e scientificamente attrezzato possa affrontare il tema più discusso del momento senza entusiasmi né allarmismi.

Due incontri della rassegna sono nati dalla collaborazione con il Co.Re.Com. Basilicata, il Comitato regionale per le comunicazioni presieduto da Assunta Mitidieri: il primo con Andrea Lo Sasso, il secondo con Emilia Zazza con Come un fiume. Una storia chiamata femminismo, con le illustrazioni di Arianna Melone, incontro realizzato insieme al CIF Basilicata, il Centro Italiano Femminile, con lintervento della presidente Antonella Viceconti.

Tutti gli autori ospiti

Il programma ha attraversato narrativa, graphic novel, storia, società, innovazione, sport, tradizioni e attualità:

Nicola Montesano, Pellegrini, crociati e monaci cavalieri

Claudia Letizia, Il meglio deve ancora venire

Egidio Viola, Un ritorno allinfanzia (graphic novel)

Armando Lostaglio, Lo spettatore inquieto. Critica della ragione visionaria

Cecilia Pacileo, Ballerina Bianca

Giovanni Camele e Nunziante Capaldo, Radici profonde. Viaggio tra luoghi e figure

Lucio Presta, Luragano

Marco Melis, A voce nuda: monologhi alla radio

Andrea Lo Sasso, Intelligenza Artificiale: parlando di AI, parlando di noi

Francesco Scarcella, Ordine Ignoto

Francesco Molinaro, Leclissi, con le illustrazioni di Ambra Tonello

Angelo Maietta, Il diritto processuale del calcio

Monica Oriente e Tommaso Pellegrino, Quattro volte me, le mie rinascite dopo il cancro

Beppe Convertini, Il paese delle tradizioni

Peppone Calabrese, LItalia che ho visto

Emilia Zazza, Come un fiume. Una storia chiamata femminismo, con le illustrazioni di Arianna Melone

Lucia Petraroli, Data di scadenza

Ilenia Petracalvina, Sarah. Il delitto di Avetrana tra verità e bugie

Anna Giammetta, Come in un film. Viaggio nellItalia ispirata al cinema

Francesca Nunzi, MAV



A moderare gli incontri sono stati Fabrizio Eleuteri, Francesca Rasi e Ugo Floro, che hanno guidato le serate con un format volutamente non convenzionale: niente copione, molte domande, spazio reale al pubblico.

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