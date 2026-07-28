Grande partecipazione a Nova Siri per il convegno dedicato a Diego Sandoval de Castro, promosso nell'ambito del progetto Sentieri del Benessere. L'incontro ha offerto una lettura storica e letteraria della figura del poeta rinascimentale, restituendone un profilo più ampio e complesso rispetto alla tradizionale narrazione legata a Isabella Morra e aprendo il programma di iniziative che proseguirà con il debutto dello spettacolo itinerante "A Bollita 1546. Sogno, passione e sangue sulle tracce di Diego Sandoval de Castro". Ad aprire i lavori è stato il sindaco Antonello Mele, che ha evidenziato il valore dell'iniziativa all'interno di Sentieri del Benessere, sottolineando come la valorizzazione del patrimonio culturale passi dall'integrazione tra interventi materiali e immateriali, capaci di trasformare i luoghi in occasioni di crescita e sviluppo per il territorio. L'assessore comunale alla Cultura Maria Giuseppina Pugliese ha richiamato il ruolo della comunità, chiamata a partecipare attivamente ai processi di valorizzazione culturale, mentre l'assessore regionale Cosimo Latronico ha ribadito l'impegno della Regione Basilicata nel sostenere questo percorso attraverso strumenti di sostegno e finanziamento.



Sul piano scientifico, Giuseppe Varasano, storico e studioso del Rinascimento meridionale, ha ricostruito la figura di Sandoval de Castro come protagonista della cultura rinascimentale, inserito nei grandi circuiti intellettuali dell'epoca tra Roma e Firenze, superando l'immagine riduttiva del solo uomo d'armi. Tobia Raffaele Toscano, professore emerito di Letteratura italiana dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e tra i massimi studiosi della poesia del Rinascimento, ha invece posto l'attenzione sul valore letterario del Canzoniere di Sandoval de Castro, evidenziandone l'autonomia poetica al di là delle vicende biografiche che hanno segnato la sua storia. La serata è stata arricchita dalle letture poetiche accompagnate dalle musiche di Daniele Crispino, ispirate alle sonorità medievali e rinascimentali, e dalla scenografia curata da Antonietta Dimatteo e Nino Oriolo, costruita attraverso richiami simbolici che hanno accompagnato il racconto storico.



Domani sera, 29 luglio, la prima dello spettacolo "A Bollita, 1546. Sogno, passione e sangue sulle tracce di Diego Sandoval de Castro", con testi e regia di Giuseppe Ranoia, in programma a Nova Siri paese. Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storia, memoria e identità, ripercorrendo le vicende di Diego Sandoval de Castro e della Bollita del XVI secolo attraverso un itinerario tra le vie del centro storico. Nato da un lavoro di ricerca storica e documentaria dedicato al poeta del Cinquecento legato all'antica Bollita, il racconto ricostruisce una delle pagine più significative della Basilicata rinascimentale, restituendo complessità ai protagonisti e superando alcune interpretazioni consolidate, a partire dal rapporto tra Diego Sandoval de Castro e Isabella Morra. La narrazione valorizza inoltre la figura di Antonia Caracciolo e affida anche alla voce del popolo il compito di accompagnare gli spettatori. Il pubblico sarà guidato lungo un itinerario teatrale immersivo, con scene distribuite tra i luoghi del borgo storico, dove teatro, paesaggio e patrimonio culturale diventano parte integrante della rappresentazione, offrendo una nuova chiave di lettura della storia e dell'identità del territorio. Sono previsti due turni di rappresentazione, alle ore 20 e alle 21.30. Lo spettacolo sarà replicato il 12 agosto e si concluderà con una degustazione di piatti tipici, completando un'esperienza che unisce cultura, tradizioni e valorizzazione del territorio. L'appuntamento rientra tra le azioni immateriali di Sentieri del Benessere, il progetto sostenuto dalla Regione Basilicata che coinvolge i Comuni di Nova Siri, Rotonda, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano in un percorso integrato di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, attraverso interventi di rigenerazione dei luoghi e nuove modalità di fruizione dei territori.