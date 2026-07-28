Si è conclusa a Rotonda la Food, Wellness Week, la settimana dedicata al benessere, allo sport e alla valorizzazione del territorio che, dal 20 al 26 luglio, ha coinvolto cittadini e visitatori con un programma di iniziative realizzato nell'ambito del progetto Sentieri del Benessere. Sport, natura e inclusione hanno caratterizzato il programma della Week. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo, la settima edizione della Nerulum Cup, il torneo internazionale di sitting volley che ha riunito a Rotonda le Nazionali di Italia, Kosovo, Spagna e Gran Bretagna e si è concluso con la vittoria della Nazionale italiana. La manifestazione è stata impreziosita dalla presenza del presidente di ParaVolley Europe, Branko Mihorko, dell'ex capitano della Nazionale italiana di pallavolo e testimonial FIPAV, Valerio Vermiglio, e delle campionesse lucane di karate, specialiste del kata, Terryana e Orsola D'Onofrio, a conferma del prestigio raggiunto dall'evento.



"La 'Food, Wellness Week' conferma che il nostro territorio può costruire occasioni di richiamo puntando sulle proprie risorse: il Pollino, lo sport, l'ambiente e la qualità dell'accoglienza. La partecipazione registrata in questi giorni e la presenza di quattro Nazionali per la Nerulum Cup dimostrano che Rotonda può essere protagonista di un'offerta che unisce turismo, benessere e inclusione. Questo appuntamento rafforza un percorso che, grazie a Sentieri del Benessere, negli ultimi anni ha visto il nostro Comune promuovere iniziative capaci di coniugare valorizzazione del territorio, qualità dell'offerta e partecipazione. Un ringraziamento va alla Pro Loco Rotonda Eventi APS, alle associazioni, ai volontari, agli operatori e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione", dichiara il sindaco Rocco Bruno.



Sentieri del Benessere è il progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata che vede il Comune di Rotonda capofila e coinvolge anche i Comuni di Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano.