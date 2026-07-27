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|Pollino Classica, al via la seconda edizione: apre il Duo Volver con Nostalgias
27/07/2026
|Prende il via giovedì 31 luglio, alle ore 21:30, presso il Centro Visite di San Severino Lucano, la seconda edizione di Pollino Classica, la rassegna di musica classica che porta grandi interpreti nel cuore del Parco Nazionale del Pollino
Ad aprire la nuova stagione concertistica sarà il Duo Volver, formazione composta da Miriam Callegaro, mezzosoprano, e Carla Tessari, chitarrista, con un programma dal titolo evocativo: "Nostalgias". Un percorso musicale che attraversa il tango argentino e la canzone popolare sudamericana, intrecciando pagine di grandi autori come Juan Carlos Cobián, Carlos Gardel, Ariel Ramírez, Heitor Villa-Lobos e Laurindo Almeida, in un dialogo continuo tra musica colta e tradizione popolare, tra Buenos Aires e il Brasile.
Non è un caso che il duo abbia scelto il nome "Volver": un verbo che in spagnolo significa tornare, ma anche trasformarsi, evolvere. Un'idea che accompagna la loro ricerca artistica, capace di attraversare secoli e stili con rigore interpretativo e al tempo stesso apertura verso repertori meno battuti.
Carla Tessari, chitarrista di lunga esperienza concertistica, ha collaborato nel corso della carriera con clavicembalo, pianoforte, archi, fiati, voce e teatro, sperimentando organici e formule originali. Fondatrice dell'Echos Guitar Ensemble e del Sevilla Guitar Quartet, oggi porta avanti la sua attività discografica e concertistica con il trio Estampas. Laureata in musicologia a Cremona, affianca all'attività performativa un'intensa attività di ricerca e didattica, con pubblicazioni e corsi di formazione tenuti in Conservatori, università e uffici scolastici territoriali. È inoltre direttrice artistica di rassegne come "I luoghi suggestivi della chitarra" e il festival "Musica è speranza", nella Valpolicella.
Miriam Callegaro, mezzosoprano, ha costruito il proprio percorso formativo tra il Conservatorio "A. Pedrollo" di Vicenza dove ha concluso con lode il biennio di Canto Rinascimentale e Barocco e la Musikhochschule di Basilea, conseguendo il Master in Music Pedagogy e il Master in Specialized Performance in direzione di coro. Si è esibita come solista in importanti sale e festival internazionali, tra cui il Teatro La Fenice di Venezia, la Cattedrale di Évora in Portogallo e l'Opera di Schloss Waldegg in Svizzera, dove ha debuttato nel ruolo di Ericlea ne "Il ritorno di Ulisse in patria" di Claudio Monteverdi. Collabora con ensemble quali Seicento Stravagante, Manto Sonora, Cremonantiqua e Umbra Lucis.
Il concerto del Duo Volver segna dunque l'inizio ufficiale di una stagione che il comune di San Severino Lucano in collaborazione con la regione basilicata e l associazione Artesonora, intende consolidare come appuntamento fisso per il territorio del Pollino, portando musica da camera di alto livello in un contesto paesaggistico e culturale di grande valore.
La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Giuseppe Germano, chitarrista classico, concertista e docente di chitarra, che ha curato la programmazione fin dalla prima edizione della rassegna, offrendo al pubblico del Parco del Pollino un percorso musicale di respiro internazionale, capace di coniugare qualità artistica e valorizzazione del territorio.
Appuntamento Venerdi 31 luglio, ore 21:30, Centro Visite di San Severino Lucano.
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