Si conclude oggi la XIII edizione del Pollino Danza Festival, che dal 16 al 26 luglio ha trasformato Fardella e il Parco Nazionale del Pollino in un punto di riferimento internazionale per la danza, confermando una formula capace di unire alta formazione, spettacolo dal vivo, sostegno alla nuova creazione e valorizzazione del territorio.

Per tredici giorni il festival ha accolto oltre 100 partecipanti provenienti da 8 Paesi, offrendo sei ore di lezioni ogni giorno con docenti e artisti di fama internazionale. Accanto alla formazione, gli spettacoli serali hanno registrato una presenza costante di pubblico, con una media di circa 300 spettatori per serata, a testimonianza del crescente interesse che la manifestazione continua a suscitare. Ad aprire il festival è stato il Gala del 17 luglio con Daniil Simkin, Nnamdi Nwagwu, Agnese Trippa e il Balletto Lucano, dando il via a un calendario che ha alternato compagnie ospiti, produzioni originali, giovani interpreti e nuove creazioni. Tra gli appuntamenti più significativi si sono distinti lo spettacolo della compagnia del Theater Erfurt dalla Germania, la produzione Hedera del Balletto Lucano, la restituzione pubblica della residenza artistica della coreografa Francesca Gianelli, vincitrice della Vetrina Coreografica 2025, e lo spettacolo del BaLuPro, la compagnia junior del Balletto Lucano, che ha presentato il risultato del percorso formativo svolto durante l'anno con maestri e coreografi ospiti del progetto. Grande partecipazione hanno registrato anche le iniziative dedicate alla valorizzazione dei giovani talenti. La Vetrina Coreografica delle Scuole ha premiato la Prima Donna Ballet School della Bulgaria, che ha avuto l'opportunità di presentare la propria coreografia durante il Grand Gala finale, condividendo il palcoscenico con artisti di fama mondiale. Particolarmente significativa anche la Vetrina Coreografica Internazionale, che continua a distinguersi come uno dei progetti più concreti a sostegno della nuova creazione. Il lavoro vincitore accederà infatti a una residenza artistica di quindici giorni in Basilicata, riceverà un contributo economico alla produzione e sarà accompagnato in un percorso di mentoring artistico e drammaturgico, con il supporto del Balletto Lucano e dei partner del festival per favorirne la crescita e la diffusione. Grande attesa ha accompagnato anche il Concorso Internazionale Solisti, che ha riunito giovani danzatori provenienti da diversi Paesi davanti a una giuria composta da autorevoli personalità del panorama internazionale. Un concorso che, anno dopo anno, si distingue per la qualità dei premi assegnati, offrendo concrete opportunità professionali attraverso borse di studio, produzioni, residenze artistiche e collaborazioni con compagnie e istituzioni partner. Il festival si è concluso con il Grand Gala Finale, che ha visto alternarsi sul palco artisti di straordinario prestigio internazionale, tra cui Maria Kochetkova, Dinu Tamazlacaru, Luis Tena Torres e Ahmad Joudeh, insieme ai giovani talenti premiati durante la manifestazione e a tutti i partecipanti delledizione, in una serata che ha rappresentato la sintesi dello spirito del Pollino Danza Festival: mettere in dialogo l'eccellenza della danza mondiale con le nuove generazioni.

La XIII edizione si chiude così lasciando in eredità non solo spettacoli di alto livello, ma anche nuove collaborazioni, occasioni di formazione e percorsi di crescita artistica, confermando il Pollino Danza Festival come uno dei principali appuntamenti dedicati alla danza nel Sud Italia e una realtà sempre più riconosciuta nel panorama internazionale.