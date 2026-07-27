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Mirna Mastronardi presenta a Lauria Sarò la tua Voce

27/07/2026

Venerdì 31 luglio 2026, presso la Villa Comunale del Rione Superiore, Mirna Mastronardi presenterà il libro Sarò la tua Voce.

Levento, organizzato da Sinapsi, (all'interno del progetto "Energie Lagonegresi: Il filo della Resilienza) parte dalla vicenda privata dellautrice, che ha trasformato il più indicibile dei dolori che una madre possa attraversare in una missione oggi concretizzata nella Fondazione Dea per Sempre, per diventare un momento di riflessione (che chiama ognuno di noi allappello, perché riguarda il nostro futuro) sul tema del disagio giovanile; quello di una generazione sempre più connessa ma, paradossalmente, sempre più sola e smarrita.

Con Mirna Mastronardi dialogheranno, attorno ad un tavolo moderato dal giornalista Riccardo Manfredelli: il Sindaco di Lauria Antonio Rossino, Maria Teresa Ferraro (per lAssociazione Sinapsi), il Sen. Gianni Pittella e la Presidente del Co.Re.Com. Basilicata Assunta Mitidieri.

La serata si concluderà con un ideale omaggio, affidato alla voce della Maestra Annalisa Viceconti (dalle 21.00 sul palco con il concerto Musica senza confini), a tutti coloro che combattono una battaglia silenziosa contro i feroci mostri della mente.

Perché trovino una comunità, non una community, accogliente, reti sociali (che siano sostegno e non trappola mortale) in cui le fragilità possano essere riconosciute, comprese e condivise senza paura.



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