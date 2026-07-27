Terranovart celebra la sua quinta edizione: due giorni di musica, cultura, sapori e solidarietà 27/07/2026 Terranova di Pollino si prepara ad accogliere la quinta edizione di Terranovart, il festival che negli ultimi anni si è affermato come uno degli appuntamenti culturali e artistici più rappresentativi dell'estate nel Pollino. L'edizione 2026 si svolgerà il 17 e 18 agosto, riportando nel centro storico due giornate dedicate all'arte e alla musica.



Giunto al suo quinto anno, il festival compie un ulteriore passo avanti con un programma che quest'anno punta in maniera decisa sulla musica dal vivo. Saranno infatti sei gli spettacoli musicali distribuiti nell'arco delle due giornate, con proposte capaci di attraversare generi e sonorità differenti, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e di qualità. Tra gli appuntamenti in programma anche il T-Tribute, omaggio musicale dedicato a Francesco Di Taranto, pensato per ricordare una figura che ha lasciato un segno nel panorama artistico e umano del territorio.



Accanto alla musica, Terranovart conferma alcuni degli elementi che ne hanno caratterizzato il percorso negli ultimi anni: la presenza di artisti di strada, un'area dedicata all'artigianato, un'offerta gastronomica con food truck e alcuni momenti pensati anche per le famiglie, contribuendo a creare un'atmosfera di incontro e condivisione nel centro storico del borgo.



La nuova edizione di quest'anno porta con sé una bellissima novità, interamente dedicata alla riscoperta delle radici e della musica del Pollino. La manifestazione ospiterà infatti uno speciale stand espositivo di zampogne e strumenti musicali tradizionali, che diventerà anche un punto di ritrovo per momenti di musica estemporanea e spontanea. Questa iniziativa è realizzata dal Collettivo "Gli Amici di Leonardo Riccardi" e vedrà anche la partecipazione dei ragazzi del Gruppo di Musica Popolare "L'Aria i Terranova" in versione street art. Nell'ambito di questa iniziativa si inserisce la possibilità di accedere a un workshop storico-culturale incentrato su musiche, danze e strumenti tradizionali del Pollino. Si tratta di un'attività promossa da Giuseppe Riccardi, attivabile su prenotazione durante tutto l'anno e che, proprio nei giorni del nostro festival, offrirà un punto informativo presso lo stand per raccogliere le adesioni. Gli incontri si svolgeranno poi privatamente presso il Laboratorio Collettivo di Costruzione di Zampogne "Leonardo Riccardi". Sarà un'occasione speciale per conoscere da vicino le espressioni artistico-musicali alla radice dell'identità culturale comunitaria dell'area del Pollino.



Si rinnova inoltre una collaborazione ormai consolidata e particolarmente significativa sotto il profilo sociale: quella con gli Amici dell'Hospice. Da diversi anni Terranovart sostiene l'associazione, impegnata nell'assistenza ai pazienti e nel supporto alle loro famiglie, destinando una parte del ricavato della manifestazione alle attività di solidarietà che essa porta avanti quotidianamente. Anche nell'edizione 2026 gli Amici dell'Hospice saranno presenti con attività dedicate al pubblico, contribuendo ad arricchire il programma del festival con iniziative di sensibilizzazione e partecipazione. Una scelta che rappresenta uno dei valori fondanti di Terranovart, convinto che cultura e spettacolo possano essere anche strumenti concreti di vicinanza e sostegno alla comunità.



A conferma della crescita e del valore che Terranovart continua a rappresentare per il territorio, anche quest'anno la manifestazione può contare sul sostegno e sul patrocinio oneroso di importanti istituzioni.



Per il quinto anno consecutivo, l'evento è patrocinato dal Comune di Terranova di Pollino, che continua a sostenere concretamente la realizzazione del festival attraverso il proprio contributo economico. Si conferma inoltre il patrocinio con contributo economico di Ente Parco Nazionale del Pollino e di Regione Basilicata, ai quali si aggiunge, per l'edizione 2026, anche il patrocinio oneroso di APT Basilicata  Agenzia di Promozione Territoriale, a testimonianza della crescente rilevanza che Terranovart sta assumendo come strumento di valorizzazione culturale e promozione turistica del territorio.



Un ringraziamento speciale va al Fondo Etico di BCC Basilicata, che sostiene Terranovart per il terzo anno consecutivo, confermando la fiducia in un'iniziativa capace di generare valore culturale, sociale e territoriale.



Completano il quadro dei riconoscimenti istituzionali i patrocini morali di Ente Pro Loco Italiane e di Pro Loco Basilicata, espressione della stima e dell'apprezzamento verso un progetto che negli anni è cresciuto coinvolgendo sempre più realtà del territorio. L'associazione Terranovart APS aderisce inoltre all'Ente Pro Loco Italiane in qualità di associata da ormai quattro anni.



In questi cinque anni Terranovart è cresciuto grazie all'impegno dell'associazione organizzatrice, dei volontari, dei partner, degli sponsor e delle istituzioni che hanno creduto nel progetto, trasformandosi in un evento capace di coniugare intrattenimento, promozione del territorio e attenzione al tessuto sociale.



L'appuntamento è quindi per il 17 e 18 agosto 2026 a Terranova di Pollino, per vivere insieme due giornate all'insegna della musica, della cultura, delle tradizioni, dei sapori autentici e della solidarietà, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

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