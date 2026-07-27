Il teatro per bambini e famiglie entra nel programma di Sentieri del Benessere con Sentieri di Favole, la rassegna che porterà a Rotonda due spettacoli dedicati all'immaginazione, ai racconti popolari e alla scoperta del territorio. Il primo appuntamento è in programma giovedì 31 luglio, alle ore 18.30, al CineTeatro Comunale Selene, con "Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio". Il secondo si terrà domenica 17 agosto, alle ore 18.30, nella Villetta Comunale, con "Bestiario". Entrambi gli spettacoli sono produzioni di IAC Centro Arti Integrate di Matera. Liberamente ispirato alla fiaba di Pollicino, "Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio" accompagna il pubblico in un viaggio tra boschi, personaggi fantastici e prove da affrontare insieme. "Bestiario", invece, propone un percorso tra favole, animali e racconti della tradizione popolare, intrecciando teatro, musica, dialetto e memoria.



"Sentieri di Favole arricchisce il percorso di Sentieri del Benessere con una proposta dedicata ai bambini e alle famiglie, attraverso spettacoli che parlano di immaginazione, natura e tradizioni", dichiara Donatella Franzese, consigliera comunale di Rotonda con delega al progetto Sentieri del Benessere. "L'idea di benessere che guida il progetto comprende anche la cultura e il teatro, che a Rotonda trovano da anni un terreno fertile grazie all'impegno delle associazioni del territorio. Il lavoro che svolgono durante tutto l'anno, con attività rivolte ai più piccoli e agli adulti, rappresenta un patrimonio prezioso. Inserire questa rassegna estiva nel programma di Sentieri del Benessere significa rafforzare quel percorso e creare nuove occasioni di partecipazione e crescita, anche per i tanti turisti che scelgono Rotonda e il Pollino come meta delle proprie vacanze, permettendo loro di vivere e conoscere il territorio anche attraverso le sue espressioni culturali."



La rassegna amplia il programma di iniziative di Sentieri del Benessere, il progetto sostenuto dalla Regione Basilicata che coinvolge i Comuni di Rotonda, Latronico, Nova Siri, Chiaromonte e San Severino Lucano per promuovere un modello di sviluppo fondato sulla rigenerazione urbana, sulla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico, mettendo in relazione le aree interne del Pollino con la costa ionica.