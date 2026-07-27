All'Antica Dimora Palazzo Rossi di Marsicovetere il violinista Cihat Aşkhin e il Quartetto di Napoli aprono il cartellone del Festival

Martedì 29 luglio, alle ore 19.30, nella storica cornice dell'Antica Dimora Palazzo Rossi di Marsicovetere, andrà in scena il concerto "Le Stagioni", un evento di grande prestigio che vedrà protagonista il violinista Cihat Aşkhin, accompagnato dal Quartetto di Napoli, in un programma che mette in dialogo le musiche di Antonio Vivaldi e Giovanni Sollima.

Considerato uno dei più autorevoli violinisti della scena internazionale, Cihat Aşkhin svolge un'intensa attività concertistica in Europa, Asia e America, collaborando con prestigiose orchestre e istituzioni musicali. Docente, promotore culturale e fondatore del progetto internazionale CAKA  Cihat Aşkın and Little Friends, dedica da anni una parte significativa della propria attività alla formazione delle nuove generazioni di musicisti, affiancando alla carriera concertistica un importante impegno didattico.

Ad accompagnarlo sarà il Quartetto di Napoli, nuova denominazione dello storico Quartetto Mitja, formazione cameristica nata nel 2008 e affermatasi negli anni come una delle realtà italiane più interessanti nel panorama della musica da camera. L'ensemble, composto da musicisti di consolidata esperienza e formatosi presso le più importanti istituzioni europee, si distingue per l'eleganza interpretativa, la ricerca artistica e un'intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in numerosi festival e rassegne di rilievo.

Il programma "Le Stagioni" offrirà al pubblico un affascinante viaggio musicale tra il capolavoro senza tempo di Antonio Vivaldi e la scrittura innovativa di Giovanni Sollima, creando un dialogo tra epoche e linguaggi diversi, nel segno della continuità tra tradizione e contemporaneità.

L'appuntamento inaugura il cartellone della terza edizione del Sonus Marsi  Val d'Agri Music Festival, rassegna promossa dalla Società dei Concerti della Basilicata, che continua il proprio percorso di crescita coinvolgendo sempre più i comuni della Val d'Agri e proponendo eventi di alto profilo artistico in luoghi di particolare interesse storico e culturale.

Per conoscere il programma completo della manifestazione e tutti gli aggiornamenti è possibile consultare le pagine social ufficiali della Società dei Concerti della Basilicata e del Sonus Marsi  Val d'Agri Music Festival.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.