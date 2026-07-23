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|Marateale & Vivi Heraclea: nasce una grande alleanza culturale
23/07/2026
|Una nuova alleanza culturale destinata a diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale prende forma in Basilicata. Con una partecipazione straordinaria di pubblico e la presenza di uno dei più autorevoli studiosi al mondo, il professor Zahi Hawass, archeologo ed egittologo di fama internazionale, già Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egizie e protagonista del documentario The Man with the Hat, Marateale Premio Internazionale Basilicata e Vivi Heraclea hanno inaugurato un percorso condiviso che punta a valorizzare il patrimonio storico, archeologico e identitario della regione attraverso un programma di iniziative di altissimo profilo.
Levento Secrets of the Pharaohs, ospitato presso lEcomuseo del Parco Archeologico di Herakleia, è stato promosso da Marateale e Vivi Heraclea, in collaborazione con il Comune di Policoro, la Direzione Regionale Musei della Basilicata, il Museo Archeologico Nazionale della Siritide, APT Basilicata e Lucana Film Commission, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata.
Più che una semplice masterclass, lincontro ha rappresentato il primo tassello di una partnership strategica che intende mettere in dialogo archeologia, cinema, divulgazione scientifica e promozione territoriale, dando vita a un nuovo modello di valorizzazione culturale capace di attrarre studiosi, artisti e protagonisti della scena internazionale.
A condurre lincontro è stata la giornalista Francesca Rasi, accompagnando il pubblico in un racconto coinvolgente che ha saputo coniugare rigore scientifico e capacità divulgativa.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, del direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide, Carmelo Colelli, della fondatrice e ideatrice di Vivi Heraclea, Tiziana Fedele, e del direttore di APT Basilicata, Margherita Sarli, il professor Zahi Hawass ha guidato il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la storia dellantico Egitto.
Con il suo stile diretto e coinvolgente, Hawass ha ripercorso il proprio percorso umano e professionale, dagli esordi in un piccolo villaggio egiziano fino alle grandi scoperte archeologiche che lo hanno reso il volto più noto dellegittologia contemporanea. Ha raccontato il fascino del primo scavo, il valore della ricerca scientifica, i misteri ancora irrisolti delle piramidi e il costante impegno nella tutela del patrimonio culturale mondiale, soffermandosi anche sulla battaglia internazionale per il rientro in Egitto di importanti reperti, tra cui la celebre Stele di Rosetta.
Lentusiasmo della platea e il grande interesse suscitato dalliniziativa confermano la forza di un progetto che guarda oltre il singolo evento. Lintesa tra Marateale, il Festival Internazionale del Cinema, e Vivi Heraclea, manifestazione dedicata alla valorizzazione della Magna Grecia e del patrimonio archeologico lucano, nasce infatti con lobiettivo di costruire un format culturale permanente, capace di coniugare ricerca, spettacolo, divulgazione e promozione del territorio.
Lambizione condivisa è quella di fare di Policoro e dellarea di Heraclea uno dei principali poli culturali del Mezzogiorno, dove il patrimonio archeologico dialoghi stabilmente con il cinema, la cultura contemporanea, la ricerca scientifica e le grandi personalità della scena internazionale.
Il successo di questo primo appuntamento rappresenta il punto di partenza di un percorso destinato a crescere negli anni, consolidando una collaborazione che punta a diventare una delle esperienze culturali più significative della Basilicata e del Sud Italia. Un progetto che conferma come investire nella cultura significhi generare sviluppo, rafforzare lidentità dei territori e creare nuove opportunità di crescita, conoscenza e attrattività.
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