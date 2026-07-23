Una nuova alleanza culturale destinata a diventare un punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale prende forma in Basilicata. Con una partecipazione straordinaria di pubblico e la presenza di uno dei più autorevoli studiosi al mondo, il professor Zahi Hawass, archeologo ed egittologo di fama internazionale, già Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egizie e protagonista del documentario The Man with the Hat, Marateale  Premio Internazionale Basilicata e Vivi Heraclea hanno inaugurato un percorso condiviso che punta a valorizzare il patrimonio storico, archeologico e identitario della regione attraverso un programma di iniziative di altissimo profilo.



Levento Secrets of the Pharaohs, ospitato presso lEcomuseo del Parco Archeologico di Herakleia, è stato promosso da Marateale e Vivi Heraclea, in collaborazione con il Comune di Policoro, la Direzione Regionale Musei della Basilicata, il Museo Archeologico Nazionale della Siritide, APT Basilicata e Lucana Film Commission, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata.



Più che una semplice masterclass, lincontro ha rappresentato il primo tassello di una partnership strategica che intende mettere in dialogo archeologia, cinema, divulgazione scientifica e promozione territoriale, dando vita a un nuovo modello di valorizzazione culturale capace di attrarre studiosi, artisti e protagonisti della scena internazionale.



A condurre lincontro è stata la giornalista Francesca Rasi, accompagnando il pubblico in un racconto coinvolgente che ha saputo coniugare rigore scientifico e capacità divulgativa.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Policoro, Enrico Bianco, del direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide, Carmelo Colelli, della fondatrice e ideatrice di Vivi Heraclea, Tiziana Fedele, e del direttore di APT Basilicata, Margherita Sarli, il professor Zahi Hawass ha guidato il pubblico in un affascinante viaggio attraverso la storia dellantico Egitto.



Con il suo stile diretto e coinvolgente, Hawass ha ripercorso il proprio percorso umano e professionale, dagli esordi in un piccolo villaggio egiziano fino alle grandi scoperte archeologiche che lo hanno reso il volto più noto dellegittologia contemporanea. Ha raccontato il fascino del primo scavo, il valore della ricerca scientifica, i misteri ancora irrisolti delle piramidi e il costante impegno nella tutela del patrimonio culturale mondiale, soffermandosi anche sulla battaglia internazionale per il rientro in Egitto di importanti reperti, tra cui la celebre Stele di Rosetta.



Lentusiasmo della platea e il grande interesse suscitato dalliniziativa confermano la forza di un progetto che guarda oltre il singolo evento. Lintesa tra Marateale, il Festival Internazionale del Cinema, e Vivi Heraclea, manifestazione dedicata alla valorizzazione della Magna Grecia e del patrimonio archeologico lucano, nasce infatti con lobiettivo di costruire un format culturale permanente, capace di coniugare ricerca, spettacolo, divulgazione e promozione del territorio.



Lambizione condivisa è quella di fare di Policoro e dellarea di Heraclea uno dei principali poli culturali del Mezzogiorno, dove il patrimonio archeologico dialoghi stabilmente con il cinema, la cultura contemporanea, la ricerca scientifica e le grandi personalità della scena internazionale.



Il successo di questo primo appuntamento rappresenta il punto di partenza di un percorso destinato a crescere negli anni, consolidando una collaborazione che punta a diventare una delle esperienze culturali più significative della Basilicata e del Sud Italia. Un progetto che conferma come investire nella cultura significhi generare sviluppo, rafforzare lidentità dei territori e creare nuove opportunità di crescita, conoscenza e attrattività.