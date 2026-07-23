|
|
|Dalla Basilicata allArgentina: storie di famiglie, lavoro e identità ritrovate
23/07/2026
|La storia di tante famiglie partite dall'Italia e dalla Basilicata verso lidi lontani e in particolar modo verso l'Argentina, Una storia fatta di persone che hanno trovato lavoro creando i presupposti per mettere su famiglia e avviare percorsi economici, sociali, relazionali e umani. Una storia fatta di tanti lucani che in Argentina hanno trovato una sistemazione. Sono questi gli ingredienti della tavola rotonda in programma domani mattina alle 10:30 nella Sala Conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza, dal titolo: Migranti e Migrazioni, dalle radici alla ritornanza. Durante la tavola rotonda i lucani di Grassano e Tricarico avranno voce e metteranno in evidenza le esperienze vissute nel paese sudamericano. A promuovere il dibattito la Sezione Medio Basento di Italia Nostra, la Commissione dei Lucani nel Mondo, l'Associazione degli ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata, il Ministero per la Cultura e il Polo Bibliotecario di Potenza. Il ritorno alle origini di una comunità italo-argentina di lucani da Grassano e Tricarico. I due centri della collina materana al centro dunque del dibattito che vedrà i saluti istituzionali del Direttore del Polo Bibliotecario, Luigi Catalani. A discutere del tema delle migrazioni saranno Luigi Scaglione, Presidente della Commissione dei Lucani nel Mondo, Michele Radice, Presidente dell'Associazione degli ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata, Enza Spano, Presidente della Sezione Italia Nostra Medio Basento, Tony Perrone, residente a Buenos Aires, i Sindaci di Grassano e Tricarico Filippo Luberto e Paolo Paradiso. Dopo la pausa pranzo, quindi nel primo pomeriggio è previsto un laboratorio di cucina lucana curato dal Club del Fornello di Rivalta di Potenza e gli intermezzi musicali di Antonio Guastamacchia, cultore della musica popolare. Una tavola rotonda a più voci attende i tanti appassionati di cultura popolare che avranno modo di dibattere e discutere il tema delle migrazioni, ormai al centro dell'agenda istituzionale e politica nazionale in un contesto di alto spessore culturale, politico. etico, sociale e economico. Sempre nel corso del dibattito sarà presentato il progetto Basilicata Cult, il progetto innovativo di Basilicata nel mondo, curato proprio da Luigi Catalani.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/07/2026 - Spinoso, tre giorni di confronto su energia, ambiente e futuro della Basilicata
Nei giorni 24, 25, 26 Luglio, si terrà a Spinoso, comune lucano della Val dAgri che si affaccia sulle acque del Lago del Pertusillo, una tre giorni di incontri, iniziative, dibattiti, approfondimenti.
Nel cuore della più grande piattaforma estrattiva di idrocarburi in ...-->continua
|
|
|23/07/2026 - Incendi: riflessioni lungo il sentiero....
E' alquanto deprimente avviarsi in alta quota con un gruppetto da accompagnare, mentre l'aria è calda e salendo il panorama è offuscato dalle nubi degli incendi e dalla foschia che ricopre anche le valli del versante settentrionale del Massiccio del Pollino.
...-->continua
|
|
|23/07/2026 - Il Pollino Danza Festival: Fardella capitale internazionale della danza
Grande partecipazione di pubblico, artisti e giovani talenti da tutto il mondo. Dopo il Gala inaugurale, il festival prosegue tra spettacoli, alta formazione, produzione coreografica e nuove opportunità per le future generazioni di danzatori.
Il Pollino Da...-->continua
|
|
|23/07/2026 - Marateale entra nel vivo: grandi ospiti, cinema e futuro dellaudiovisivo
Prosegue con un fitto calendario di appuntamenti la XVIII edizione di Marateale Premio Internazionale, in programma fino a sabato nella suggestiva cornice del Teatro sul Mare dell'Hotel Santavenere. Anche la terza giornata ha registrato un'ampia partecipazio...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV