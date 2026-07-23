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|Il 24 luglio 2026 a Policoro, al via la prestigiosa rassegna teatrale THEATRUM THEATRON
23/07/2026
|La prestigiosa rassegna teatrale In-Cedere, Il fluire del tempo in Lucania 2026 -Theatrum theatron, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal Ministero della Cultura, si terrà nel Parco Archeologico di Policoro, al fine di rilanciare limportante area archeologica.Un debutto a dir poco entusiasmante: come confermato dagli uffici del Museo Archeologico Nazionale della Siritide, per il primo appuntamento in programma il 24 luglio, si registra già il tutto esaurito. In scena Ulisse racconta Ulisse di Beatrice Monroy e Sergio Vespertino, con musiche di Virginia Maiorana: lo spettacolo teatrale sarà un viaggio suggestivo nel mito omerico e nella memoria classica, rievocando le radici profonde del nostro territorio.Il Comune di Policoro sostiene la cultura del teatro per promuovere le bellezze racchiuse nel Museo e nel Parco archeologico della città, simboli di civiltà e democrazia, per garantire eventi culturali di spessore per un turismo di qualità e di eccellenza. Il teatro ritorna così nei luoghi della propria storia come momento di crescita, riflessione e dialogo per la comunità. Offrire ai cittadini e ai turisti questo nuovo strumento culturale, permette di promuovere una visione diffusa e policentrica del territorio, valorizzando l'identità locale e gli stessi luoghi, che con il tempo hanno assorbito secoli di storia. In un contesto così antico, lo spettacolo dal vivo darà vita a uneco tra passato e presente: come il mitico canto di Orfeo, il teatro classico tornerà a sciogliere le pietre, risvegliando la storia e le emozioni di cui sono intrise.
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