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Il 24 luglio 2026 a Policoro, al via la prestigiosa rassegna teatrale THEATRUM THEATRON

23/07/2026

La prestigiosa rassegna teatrale In-Cedere, Il fluire del tempo in Lucania 2026 -Theatrum theatron, promossa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e dal Ministero della Cultura, si terrà nel Parco Archeologico di Policoro, al fine di rilanciare limportante area archeologica.Un debutto a dir poco entusiasmante: come confermato dagli uffici del Museo Archeologico Nazionale della Siritide, per il primo appuntamento in programma il 24 luglio, si registra già il tutto esaurito. In scena Ulisse racconta Ulisse di Beatrice Monroy e Sergio Vespertino, con musiche di Virginia Maiorana: lo spettacolo teatrale sarà un viaggio suggestivo nel mito omerico e nella memoria classica, rievocando le radici profonde del nostro territorio.Il Comune di Policoro sostiene la cultura del teatro per promuovere le bellezze racchiuse nel Museo e nel Parco archeologico della città, simboli di civiltà e democrazia, per garantire eventi culturali di spessore per un turismo di qualità e di eccellenza. Il teatro ritorna così nei luoghi della propria storia come momento di crescita, riflessione e dialogo per la comunità. Offrire ai cittadini e ai turisti questo nuovo strumento culturale, permette di promuovere una visione diffusa e policentrica del territorio, valorizzando l'identità locale e gli stessi luoghi, che con il tempo hanno assorbito secoli di storia. In un contesto così antico, lo spettacolo dal vivo darà vita a uneco tra passato e presente: come il mitico canto di Orfeo, il teatro classico tornerà a sciogliere le pietre, risvegliando la storia e le emozioni di cui sono intrise.



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