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|Al Museo Archeologico della Siritide due eventi di rilievo
22/07/2026
|Al Museo Archeologico della Siritide due eventi di rilievo per lEstate 2026. Il grande egittologo Zahi Hawass sarà ospite a Herakleia, mentre due giorni dopo, sempre nellantica terra di storie, di cultura e di miti, Ulisse racconta Ulisse, un evento dedicato alla figura delleroe omerico .Un protagonista assoluto dellarcheologia mondiale e uno spettacolo dedicato al viaggio più celebre della letteratura occidentale. Il Museo Archeologico della Siritide inaugura due tra gli appuntamenti più attesi del cartellone Estativo, confermando la propria vocazione a promuovere iniziative culturali di respiro internazionale.
Il primo evento è in programma questa sera, 22 luglio, alle ore 18:30, presso lEcomuseo Parco di Herakleia, dove sarà ospite Zahi Hawass, tra i più autorevoli egittologi viventi e una delle personalità che hanno maggiormente contribuito alla conoscenza e alla valorizzazione dellantico Egitto. Archeologo, accademico e divulgatore di fama mondiale, Hawass è stato Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egiziane e Ministro delle Antichità dellEgitto. Nel corso della sua lunga carriera ha diretto alcune delle più importanti campagne di scavo del Paese, guidando ricerche nelle Piramidi di Giza, nella Valle dei Re, a Saqqara e in numerosi altri siti archeologici di eccezionale valore storico. Il suo nome è legato a scoperte che hanno ampliato la conoscenza della civiltà faraonica e a un costante impegno nella tutela del patrimonio culturale egiziano. Autore di numerosi volumi tradotti in tutto il mondo e volto noto di documentari prodotti da importanti emittenti internazionali, Hawass ha saputo trasformare la ricerca scientifica in un efficace strumento di divulgazione, avvicinando milioni di persone alla storia dellantico Egitto. Le sue conferenze rappresentano occasioni uniche per ascoltare il racconto diretto delle grandi scoperte archeologiche e dei misteri che ancora avvolgono una delle civiltà più affascinanti della storia. Lincontro, a ingresso gratuito con ritiro del biglietto presso la biglietteria del Parco, offrirà al pubblico un viaggio tra le più recenti ricerche e le grandi domande ancora aperte sullEgitto dei faraoni. Il programma proseguirà venerdì 24 luglio con Ulisse racconta Ulisse, alle ore 21:00, di Beatrice Monroy e Sergio Vespertino, musiche di Virginia Maiorana. Un evento dedicato alla figura delleroe omerico che accompagnerà gli spettatori attraverso racconti, miti e avventure sulle rotte del Mediterraneo. Un percorso narrativo che intreccia archeologia, teatro e tradizione classica, valorizzando il patrimonio culturale del territorio e il legame con la grande storia del mondo antico. Per partecipare allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione online. Levento è gratuito previo ritiro del biglietto di ingresso al Parco. Con questi due appuntamenti, e altri ancora in progrmma, il Museo Archeologico della Siritide propone unofferta culturale di alto livello, capace di coniugare rigore scientifico e divulgazione, richiamando studiosi, appassionati e visitatori in unestate dedicata alla scoperta delle grandi civiltà del Mediterraneo. Il Museo Archeologico Nazionale della Siritide e il Parco Archeologico di Herakleia rappresentano oggi un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale della Magna Grecia. Gran parte di questo rinnovato dinamismo è legato al lavoro del direttore Carmelo Colelli, che con competenza, visione e passione sta guidando il museo verso una stagione di grande crescita. Sotto la sua direzione, il Museo di Herakleia a Policoro si è distinto per unintensa attività culturale, con mostre, conferenze, incontri con studiosi di fama internazionale e iniziative rivolte a un pubblico sempre più ampio. Lobiettivo è rendere il museo un luogo vivo, aperto al dialogo tra ricerca, divulgazione e territorio. Il brillante lavoro del direttore Carmelo Colelli testimonia come una gestione attenta e innovativa possa valorizzare un patrimonio archeologico straordinario, promuovendo la conoscenza della storia antica e rafforzando il ruolo del museo come centro culturale di eccellenza per la Basilicata e per lintero Mezzogiorno.
Vincenzo Diego
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