Al Museo Archeologico della Siritide due eventi di rilievo 22/07/2026 Al Museo Archeologico della Siritide due eventi di rilievo per lEstate 2026. Il grande egittologo Zahi Hawass sarà ospite a Herakleia, mentre due giorni dopo, sempre nellantica terra di storie, di cultura e di miti, Ulisse racconta Ulisse, un evento dedicato alla figura delleroe omerico .Un protagonista assoluto dellarcheologia mondiale e uno spettacolo dedicato al viaggio più celebre della letteratura occidentale. Il Museo Archeologico della Siritide inaugura due tra gli appuntamenti più attesi del cartellone Estativo, confermando la propria vocazione a promuovere iniziative culturali di respiro internazionale.



Il primo evento è in programma questa sera, 22 luglio, alle ore 18:30, presso lEcomuseo Parco di Herakleia, dove sarà ospite Zahi Hawass, tra i più autorevoli egittologi viventi e una delle personalità che hanno maggiormente contribuito alla conoscenza e alla valorizzazione dellantico Egitto. Archeologo, accademico e divulgatore di fama mondiale, Hawass è stato Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Egiziane e Ministro delle Antichità dellEgitto. Nel corso della sua lunga carriera ha diretto alcune delle più importanti campagne di scavo del Paese, guidando ricerche nelle Piramidi di Giza, nella Valle dei Re, a Saqqara e in numerosi altri siti archeologici di eccezionale valore storico. Il suo nome è legato a scoperte che hanno ampliato la conoscenza della civiltà faraonica e a un costante impegno nella tutela del patrimonio culturale egiziano. Autore di numerosi volumi tradotti in tutto il mondo e volto noto di documentari prodotti da importanti emittenti internazionali, Hawass ha saputo trasformare la ricerca scientifica in un efficace strumento di divulgazione, avvicinando milioni di persone alla storia dellantico Egitto. Le sue conferenze rappresentano occasioni uniche per ascoltare il racconto diretto delle grandi scoperte archeologiche e dei misteri che ancora avvolgono una delle civiltà più affascinanti della storia. Lincontro, a ingresso gratuito con ritiro del biglietto presso la biglietteria del Parco, offrirà al pubblico un viaggio tra le più recenti ricerche e le grandi domande ancora aperte sullEgitto dei faraoni. Il programma proseguirà venerdì 24 luglio con Ulisse racconta Ulisse, alle ore 21:00, di Beatrice Monroy e Sergio Vespertino, musiche di Virginia Maiorana. Un evento dedicato alla figura delleroe omerico che accompagnerà gli spettatori attraverso racconti, miti e avventure sulle rotte del Mediterraneo. Un percorso narrativo che intreccia archeologia, teatro e tradizione classica, valorizzando il patrimonio culturale del territorio e il legame con la grande storia del mondo antico. Per partecipare allo spettacolo è obbligatoria la prenotazione online. Levento è gratuito previo ritiro del biglietto di ingresso al Parco. Con questi due appuntamenti, e altri ancora in progrmma, il Museo Archeologico della Siritide propone unofferta culturale di alto livello, capace di coniugare rigore scientifico e divulgazione, richiamando studiosi, appassionati e visitatori in unestate dedicata alla scoperta delle grandi civiltà del Mediterraneo. Il Museo Archeologico Nazionale della Siritide e il Parco Archeologico di Herakleia rappresentano oggi un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale della Magna Grecia. Gran parte di questo rinnovato dinamismo è legato al lavoro del direttore Carmelo Colelli, che con competenza, visione e passione sta guidando il museo verso una stagione di grande crescita. Sotto la sua direzione, il Museo di Herakleia a Policoro si è distinto per unintensa attività culturale, con mostre, conferenze, incontri con studiosi di fama internazionale e iniziative rivolte a un pubblico sempre più ampio. Lobiettivo è rendere il museo un luogo vivo, aperto al dialogo tra ricerca, divulgazione e territorio. Il brillante lavoro del direttore Carmelo Colelli testimonia come una gestione attenta e innovativa possa valorizzare un patrimonio archeologico straordinario, promuovendo la conoscenza della storia antica e rafforzando il ruolo del museo come centro culturale di eccellenza per la Basilicata e per lintero Mezzogiorno.



Vincenzo Diego

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