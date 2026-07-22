Murgia Materana, oltre 41 mila accessi confermano il nuovo modello di gestione 22/07/2026 Oltre 41 mila titoli di accesso emessi tra il 1° marzo e il 20 luglio 2026 su Murgia Timone confermano l'efficacia del nuovo modello di gestione introdotto dall'Ente Parco della Murgia Materana. Fondato su regole di fruizione chiare e su un costante monitoraggio dei flussi, il nuovo sistema consente oggi di disporre di dati puntuali sulla presenza dei visitatori, elemento indispensabile per programmare gli interventi, rafforzare la tutela del patrimonio naturalistico, archeologico e paesaggistico, migliorare la sicurezza e qualificare sempre di più l'esperienza di visita.







Il sistema degli accessi rappresenta un vero e proprio strumento di governo del territorio, capace di coniugare valorizzazione e conservazione dell'area protetta, garantendo un equilibrio tra crescita della fruizione e salvaguardia degli ecosistemi più delicati. I dati registrati in questi primi mesi confermano inoltre una fruizione ampia e diversificata, con una significativa presenza di giovani, famiglie, persone con disabilità, residenti e partecipanti ai programmi di educazione ambientale. Un quadro che testimonia come la Murgia Materana stia diventando sempre più un luogo di conoscenza, inclusione e partecipazione.







Un'impostazione che trova piena sintonia anche nelle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha sottolineato come il nuovo sistema permetta di misurare la pressione antropica, presidiare le aree più sensibili, orientare le attività di vigilanza e costruire una base conoscitiva sempre più solida per la pianificazione futura del Parco.







«Sin dall'inizio abbiamo sostenuto che il sistema degli accessi dovesse essere interpretato non come una semplice bigliettazione, ma come uno strumento moderno di gestione del territorio  dichiara il Presidente dell'Ente Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli . Oggi i dati confermano che quella scelta era corretta. Conoscere i flussi significa poter programmare meglio gli interventi, proteggere le aree più delicate, migliorare la sicurezza e offrire servizi sempre più efficaci ai visitatori. Le parole del Presidente Bardi rappresentano un'importante conferma del percorso intrapreso dall'Ente».







I risultati conseguiti nei primi mesi di applicazione del nuovo sistema confermano come la gestione dei flussi rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci per conciliare tutela e valorizzazione dellarea protetta. La disponibilità di dati aggiornati consente infatti allEnte Parco di programmare con maggiore efficacia gli interventi, orientare le attività di gestione e pianificare lo sviluppo futuro della Murgia Materana secondo criteri di sostenibilità.







«I risultati raggiunti in questi primi mesi dimostrano che tutela del patrimonio e fruizione possono crescere insieme quando sono accompagnate da una programmazione attenta e da strumenti di gestione adeguati  prosegue Mianulli . Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, allassessora allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello, e allintero Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata per il costante supporto istituzionale e la collaborazione assicurata allEnte Parco. La collaborazione con la Regione rappresenta un elemento fondamentale per tradurre gli indirizzi programmatici in azioni concrete, nellinteresse della tutela e della valorizzazione della Murgia Materana».







Il percorso avviato dall'Ente Parco punta così a consolidare un modello di gestione fondato sulla conoscenza dei flussi, sulla qualità dei servizi, sulla tutela del patrimonio naturale, archeologico e paesaggistico e sulla collaborazione istituzionale. Un modello che guarda al futuro della Murgia Materana nella convinzione che la crescita della fruizione debba procedere sempre di pari passo con la conservazione di uno dei paesaggi più identitari del Mezzogiorno.

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