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|Pasolini a Matera di Ulderico Pesce a Matera il 25 e 26 luglio
21/07/2026
|Riscoprire il rapporto tra Pasolini e Matera significa comprendere, percepire interiormente, lalto valore spirituale dei Sassi.
A Matera, presso gli ipogei della Fondazione Sassi in via San Giovanni Vecchio n. 24, il prossimo 25 luglio alle ore 21.00 e domenica 26 luglio alle ore 18.00, repliche straordinarie del nuovo spettacolo che Ulderico Pesce ha dedicato al rapporto tra Pasolini e Matera.
Pasolini in pieno boom economico, sente che la civiltà contadina e i suoi valori di purezza e sincerità sono a rischio. Sente che lindustrializzazione sta distruggendo le coscienze degli italiani. E allora pensa di girare un film sulla purezza, sulla spiritualità, sulla crocifissione di Cristo. E cerca i luoghi dove girare il film che possano rievocare la Gerusalemme del tempo. Cerca in giro per lItalia ma trova solo territori corrotti dalla modernità del cemento fino a che, una mattina, trova il luogo giusto: i Sassi di Matera. Nei Sassi trova questo mondo puro, non corrotto dal boom economico, dal finto progresso, dal potere politico. A Matera gira il Cristo. La Crocifissione come simbolo della sconfitta della purezza, del mondo contadino. Ma questa sconfitta, in questo simbolo, diventa una vittoria. Una tensione da recuperare, unaspirazione, un impegno.
Questo impegno lo porterà a indagare dal 1972 al 1975 sulla corruzione politica dellItalia, sulla Strage di Milano e di Brescia, sulla morte di Enrico Mattei, presidente dellENI, e sul ruolo di Cefis, e di alcuni neofascisti, nellassassinio dello stesso Mattei. Indagini che finiranno nel romanzo incompiuto Petrolio e che lo porteranno a quella morte atroce allidroscalo di Ostia, assassinio che nulla ha a che fare con storie di omosessualità.
A documentare il rapporto tra Pasolini e Mattei le fotografie di Mimì Notarangelo usate come elementi scenici. Gli attori coinvolti, oltre a Ulderico Pesce, sono Nicola Cardinale, Antonio Carolillo, Lucia Laterza, Patrizia Minardi e Roberto Pietracito.
Biglietti acquistabili presso la cartolibreria Montemurro in via delle Beccherie.
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