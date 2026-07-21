Riscoprire il rapporto tra Pasolini e Matera significa comprendere, percepire interiormente, lalto valore spirituale dei Sassi.

A Matera, presso gli ipogei della Fondazione Sassi in via San Giovanni Vecchio n. 24, il prossimo 25 luglio alle ore 21.00 e domenica 26 luglio alle ore 18.00, repliche straordinarie del nuovo spettacolo che Ulderico Pesce ha dedicato al rapporto tra Pasolini e Matera.

Pasolini in pieno boom economico, sente che la civiltà contadina e i suoi valori di purezza e sincerità sono a rischio. Sente che lindustrializzazione sta distruggendo le coscienze degli italiani. E allora pensa di girare un film sulla purezza, sulla spiritualità, sulla crocifissione di Cristo. E cerca i luoghi dove girare il film che possano rievocare la Gerusalemme del tempo. Cerca in giro per lItalia ma trova solo territori corrotti dalla modernità del cemento fino a che, una mattina, trova il luogo giusto: i Sassi di Matera. Nei Sassi trova questo mondo puro, non corrotto dal boom economico, dal finto progresso, dal potere politico. A Matera gira il Cristo. La Crocifissione come simbolo della sconfitta della purezza, del mondo contadino. Ma questa sconfitta, in questo simbolo, diventa una vittoria. Una tensione da recuperare, unaspirazione, un impegno.

Questo impegno lo porterà a indagare dal 1972 al 1975 sulla corruzione politica dellItalia, sulla Strage di Milano e di Brescia, sulla morte di Enrico Mattei, presidente dellENI, e sul ruolo di Cefis, e di alcuni neofascisti, nellassassinio dello stesso Mattei. Indagini che finiranno nel romanzo incompiuto Petrolio e che lo porteranno a quella morte atroce allidroscalo di Ostia, assassinio che nulla ha a che fare con storie di omosessualità.

A documentare il rapporto tra Pasolini e Mattei le fotografie di Mimì Notarangelo usate come elementi scenici. Gli attori coinvolti, oltre a Ulderico Pesce, sono Nicola Cardinale, Antonio Carolillo, Lucia Laterza, Patrizia Minardi e Roberto Pietracito.

Biglietti acquistabili presso la cartolibreria Montemurro in via delle Beccherie.