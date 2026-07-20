Erica Cassano, giovane scrittrice nata a Maratea, è tra i finalisti della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea,

per la sezione Narrativa giovani con il romanzo La grande sete, Garzanti, 2025.

Le altre 6 terne finaliste - selezionate da una giuria internazionale composta da intellettuali di numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo,

concorrono per: Società Civile, Scienze delluomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dellinformazione, Traduzione.



Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, il riconoscimento va a studiosi, giornalisti, scrittori, poeti e traduttori

che con il loro lavoro e le loro opere hanno contribuito allapprofondimento della cultura mediterranea, nelle sue diverse sfaccettature.







La grande sete è la storia travolgente di una giovane ragazza che, animata dal desiderio di indipendenza e conoscenza, vuole a tutti i costi riappropriarsi della propria libertà.

È il 1943, e ci troviamo in una Napoli segnata dalla guerra. Anna ha solo ventanni e il mondo intorno a lei appare soffocante e privo di prospettive,

fatto solo di tanta povertà e responsabilità famigliari. Ma quando assunta come segretaria presso la base americana di Bagnoli,

Anna entra in contatto con un mondo nuovo, numerose prospettive inaspettate di aprono davanti a lei.







Il Premio per la Cultura Mediterranea, presieduto dal fondatore Mario Bozzo,

si è affermato nel corso degli anni come uno dei più autorevoli osservatori multidisciplinari dedicati al Mare Nostrum

e alle sue trasformazioni geopolitiche e sociali. Nelle scorse edizioni il riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, a:

Amos Oz e David Grossman, Enzo Bianchi, Andrea Riccardi, Gustavo Zagrebelsky, Domenico Starnone, Mathias Énard,

Gianni Amelio, Salvatore Settis, Alberto Angela, Andrea Purgatori, 'Ala' al-Aswānī, Ismail Kadare,

Luciano Canfora, Aldo Cazzullo, Lucia Goracci, Francesca Mannocchi, Don Dante Carraro, Luis García Montero.







I vincitori delle 7 sezioni del Premio saranno proclamati il prossimo 16 ottobre nel corso di una cerimonia al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza.

A decretare il vincitore della Sezione Narrativa Giovani sarà una giuria scolastica, formata da 400 studenti di dieci istituti calabresi e lucani che saranno presenti in teatro.