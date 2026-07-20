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|La scrittrice marateota Erica Cassano finalista della XX ediz. del Premio per la Cultura Mediterranea
20/07/2026
|Erica Cassano, giovane scrittrice nata a Maratea, è tra i finalisti della XX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea,
per la sezione Narrativa giovani con il romanzo La grande sete, Garzanti, 2025.
Le altre 6 terne finaliste - selezionate da una giuria internazionale composta da intellettuali di numerosi Paesi che si affacciano sul Mediterraneo,
concorrono per: Società Civile, Scienze delluomo, Narrativa, Narrativa giovani, Cultura dellinformazione, Traduzione.
Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, il riconoscimento va a studiosi, giornalisti, scrittori, poeti e traduttori
che con il loro lavoro e le loro opere hanno contribuito allapprofondimento della cultura mediterranea, nelle sue diverse sfaccettature.
La grande sete è la storia travolgente di una giovane ragazza che, animata dal desiderio di indipendenza e conoscenza, vuole a tutti i costi riappropriarsi della propria libertà.
È il 1943, e ci troviamo in una Napoli segnata dalla guerra. Anna ha solo ventanni e il mondo intorno a lei appare soffocante e privo di prospettive,
fatto solo di tanta povertà e responsabilità famigliari. Ma quando assunta come segretaria presso la base americana di Bagnoli,
Anna entra in contatto con un mondo nuovo, numerose prospettive inaspettate di aprono davanti a lei.
Il Premio per la Cultura Mediterranea, presieduto dal fondatore Mario Bozzo,
si è affermato nel corso degli anni come uno dei più autorevoli osservatori multidisciplinari dedicati al Mare Nostrum
e alle sue trasformazioni geopolitiche e sociali. Nelle scorse edizioni il riconoscimento è stato assegnato, tra gli altri, a:
Amos Oz e David Grossman, Enzo Bianchi, Andrea Riccardi, Gustavo Zagrebelsky, Domenico Starnone, Mathias Énard,
Gianni Amelio, Salvatore Settis, Alberto Angela, Andrea Purgatori, 'Ala' al-Aswānī, Ismail Kadare,
Luciano Canfora, Aldo Cazzullo, Lucia Goracci, Francesca Mannocchi, Don Dante Carraro, Luis García Montero.
I vincitori delle 7 sezioni del Premio saranno proclamati il prossimo 16 ottobre nel corso di una cerimonia al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza.
A decretare il vincitore della Sezione Narrativa Giovani sarà una giuria scolastica, formata da 400 studenti di dieci istituti calabresi e lucani che saranno presenti in teatro.
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