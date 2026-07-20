Omaggio a Patrizia Nitti, un successo il concerto di musica e parole 20/07/2026 Uno spettacolo elegante, delicato, ma anche di contenuto capace di rispecchiare la figura di Patrizia Nitti, importante curatrice e organizzatrice culturale tra l'Italia e la Francia oltre che presidente dellAssociazione e componente del CdA della Fondazione intitolate al nonno Francesco Saverio Nitti, recentemente scomparsa.

Questo è stato il concerto di musica e parole, organizzato da Associazione e Fondazione Nitti con il patrocinio del comune di Melfi e il contributo di Bcc Gaudiano di Lavello e Relais La Fattoria, tenutosi nel magnifico scenario dellatrio del palazzo vescovile di Melfi.



Un successo testimoniato dal folto pubblico presente e dagli unanimi consensi riscossi dai protagonisti al termine dello spettacolo.



Introducendo levento, che ha inaugurato il mini ciclo Dialoghi destate (con note), il direttore di Associazione Nitti ha ricordato la figura di Patrizia Nitti e il suo legame con Melfi. Dedicarle la manifestazione dapertura -afferma Gianluca Tartaglia- mi è sembrato doveroso per quello che Patrizia Nitti ha rappresentato per la nostra comunità. Se oggi lAssociazione e la Fondazione Nitti sono una realtà, se il castello di Melfi ha potuto godere di cospicui finanziamenti per il suo recupero, se il centro culturale Nitti non è più un rudere, ma un importante luogo di eventi qualificati per la crescita culturale e civile dellintero territorio, lo si deve anche al suo impegno costante e disinteressato.



Una dedizione sottolineata anche dal presidente del consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino. La sua passione per la cultura, il suo forte legame con Melfi e il suo instancabile impegno civile continueranno a rappresentare un esempio per la nostra comunità. La mia presenza istituzionale oltre a quella di molti concittadini non è solo un modo per renderle omaggio, ma è un riconoscimento a quel percorso di valorizzazione della storia e dell'identità della nostra città che Patrizia Nitti ha sempre sostenuto con convinzione.



Il concerto ha visto lesibizione dei musicisti Roberta Pagano e Antonio Agosta, duo di chitarre e allievi del conservatorio Gesualdo Da Venosa di Potenza, che hanno proposto un programma musicale capace di catturare lattenzione e lapprezzamento del pubblico.

Siamo partiti dall'Italia tardo barocca di Scarlatti, passando alle danze spagnole romantiche di Granados, esplorando lo stile del Tango Nuevo argentino di Piazzolla, ritornando in Spagna con il Fandango di Boccherini e concludendo, nuovamente, in Italia con il Maestro Morricone eseguendo i temi principali di "Nuovo Cinema Paradiso -affermano i due musicisti-. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuti calorosamente così come siamo grati allAssociazione e alla Fondazione Nitti per lopportunità data.



Alle note si sono alternate le letture di Miriam Mastromartino e Ivo Valvano. Gli autori dei testi scelti, Medeiros, De Bernieres, Vecchioni, Pullman, Cassano, si contraddistinguono per la diversità dei temi trattati  sottolineano entrambi-. Quello che accomuna loro, tuttavia, sono la forza e la profondità delle parole scritte che non hanno lasciato il pubblico indifferente, ma lo ha emozionato e indotto alla riflessione.



I vari momenti dello spettacolo sono stati legati, con grazia e professionalità, da Gabriella Bagnasco che ha arricchito la sua conduzione con due cadau, in apertura e chiusura dellevento, dando testimonianza delle su qualità attoriali.

E stata una serata di pura emozione nel corso della quale melodie classiche e letture di testi contemporanei e non, hanno trovato il loro connubio perfetto omaggiando nel giusto modo leleganza, il garbo e limpegno civile e professionale di Patrizia Nitti. Per me è stato un grande onore e motivo di vanto aver contribuito alla buona riuscita dellevento.



Presente alliniziativa culturale anche il vescovo della diocesi di Melfi-Rapolla e Venosa al quale è stata affidata la riflessione conclusiva.

Il concerto A Patrizia Nitti  afferma Mons. Ciro Fanelli- è stato un toccante omaggio alla memoria di una persona che ha lasciato un segno nella nostra comunità. Ringrazio sentitamente, nella persona del direttore Gianluca Tartaglia, lAssociazione e la Fondazione Nitti per liniziativa, gli interpreti Roberta Pagano e Antonio Agosta, le lettrici e i lettori Miriam Mastromarino e Ivo Valvano e la conduzione di Gabriella Bagnasco per la partecipazione attenta e partecipe. Ho ritrovato, nelle note e nelle parole, la convinzione che amor omnia vincit non sia soltanto una formula poetica, ma il criterio fondamentale per essere nello spazio e nel tempo: lamore vince la paura, oltrepassa le distanze, dà senso alla memoria e orienta il nostro agire verso il bene comune. Vivere secondo questo criterio significa essere presenti gli uni agli altri, custodire la storia e costruire speranza per il futuro. Accanto a questo sentimento, riconosco anche lo spirito del meridionalismo di Francesco Saverio Nitti come un richiamo alla responsabilità verso il territorio e le persone che lo abitano. Il suo impegno per la giustizia sociale, lo sviluppo e la dignità del Mezzogiorno ci invita ancora oggi a lavorare per lequità, la cultura e le opportunità per tutti. Se lamore è il criterio per essere nel tempo e nello spazio, il meridionalismo ci ricorda che tale amore deve tradursi in scelte concrete a favore della comunità: investire nella formazione, promuovere la solidarietà, valorizzare le risorse locali sono modi per onorare la memoria e costruire un futuro più giusto. Esprimo vicinanza e gratitudine alla famiglia di Patrizia Nitti e a quanti hanno reso possibile questo evento: possa questo primo appuntamento proseguire nel segno della cultura, della comunità e dellamore che tutto vince, al servizio della nostra terra e dei suoi abitanti.



Prossimo appuntamento:

29 agosto, ore 19,30, talk su Informazione, fake news e politica. Il dibattito pubblico nellera dei social con Fabio Martini, saggista e giornalista de La Stampa, che dialogherà con la giornalista Beatrice Volpe.

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