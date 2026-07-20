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|Omaggio a Patrizia Nitti, un successo il concerto di musica e parole
20/07/2026
|Uno spettacolo elegante, delicato, ma anche di contenuto capace di rispecchiare la figura di Patrizia Nitti, importante curatrice e organizzatrice culturale tra l'Italia e la Francia oltre che presidente dellAssociazione e componente del CdA della Fondazione intitolate al nonno Francesco Saverio Nitti, recentemente scomparsa.
Questo è stato il concerto di musica e parole, organizzato da Associazione e Fondazione Nitti con il patrocinio del comune di Melfi e il contributo di Bcc Gaudiano di Lavello e Relais La Fattoria, tenutosi nel magnifico scenario dellatrio del palazzo vescovile di Melfi.
Un successo testimoniato dal folto pubblico presente e dagli unanimi consensi riscossi dai protagonisti al termine dello spettacolo.
Introducendo levento, che ha inaugurato il mini ciclo Dialoghi destate (con note), il direttore di Associazione Nitti ha ricordato la figura di Patrizia Nitti e il suo legame con Melfi. Dedicarle la manifestazione dapertura -afferma Gianluca Tartaglia- mi è sembrato doveroso per quello che Patrizia Nitti ha rappresentato per la nostra comunità. Se oggi lAssociazione e la Fondazione Nitti sono una realtà, se il castello di Melfi ha potuto godere di cospicui finanziamenti per il suo recupero, se il centro culturale Nitti non è più un rudere, ma un importante luogo di eventi qualificati per la crescita culturale e civile dellintero territorio, lo si deve anche al suo impegno costante e disinteressato.
Una dedizione sottolineata anche dal presidente del consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino. La sua passione per la cultura, il suo forte legame con Melfi e il suo instancabile impegno civile continueranno a rappresentare un esempio per la nostra comunità. La mia presenza istituzionale oltre a quella di molti concittadini non è solo un modo per renderle omaggio, ma è un riconoscimento a quel percorso di valorizzazione della storia e dell'identità della nostra città che Patrizia Nitti ha sempre sostenuto con convinzione.
Il concerto ha visto lesibizione dei musicisti Roberta Pagano e Antonio Agosta, duo di chitarre e allievi del conservatorio Gesualdo Da Venosa di Potenza, che hanno proposto un programma musicale capace di catturare lattenzione e lapprezzamento del pubblico.
Siamo partiti dall'Italia tardo barocca di Scarlatti, passando alle danze spagnole romantiche di Granados, esplorando lo stile del Tango Nuevo argentino di Piazzolla, ritornando in Spagna con il Fandango di Boccherini e concludendo, nuovamente, in Italia con il Maestro Morricone eseguendo i temi principali di "Nuovo Cinema Paradiso -affermano i due musicisti-. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuti calorosamente così come siamo grati allAssociazione e alla Fondazione Nitti per lopportunità data.
Alle note si sono alternate le letture di Miriam Mastromartino e Ivo Valvano. Gli autori dei testi scelti, Medeiros, De Bernieres, Vecchioni, Pullman, Cassano, si contraddistinguono per la diversità dei temi trattati sottolineano entrambi-. Quello che accomuna loro, tuttavia, sono la forza e la profondità delle parole scritte che non hanno lasciato il pubblico indifferente, ma lo ha emozionato e indotto alla riflessione.
I vari momenti dello spettacolo sono stati legati, con grazia e professionalità, da Gabriella Bagnasco che ha arricchito la sua conduzione con due cadau, in apertura e chiusura dellevento, dando testimonianza delle su qualità attoriali.
E stata una serata di pura emozione nel corso della quale melodie classiche e letture di testi contemporanei e non, hanno trovato il loro connubio perfetto omaggiando nel giusto modo leleganza, il garbo e limpegno civile e professionale di Patrizia Nitti. Per me è stato un grande onore e motivo di vanto aver contribuito alla buona riuscita dellevento.
Presente alliniziativa culturale anche il vescovo della diocesi di Melfi-Rapolla e Venosa al quale è stata affidata la riflessione conclusiva.
Il concerto A Patrizia Nitti afferma Mons. Ciro Fanelli- è stato un toccante omaggio alla memoria di una persona che ha lasciato un segno nella nostra comunità. Ringrazio sentitamente, nella persona del direttore Gianluca Tartaglia, lAssociazione e la Fondazione Nitti per liniziativa, gli interpreti Roberta Pagano e Antonio Agosta, le lettrici e i lettori Miriam Mastromarino e Ivo Valvano e la conduzione di Gabriella Bagnasco per la partecipazione attenta e partecipe. Ho ritrovato, nelle note e nelle parole, la convinzione che amor omnia vincit non sia soltanto una formula poetica, ma il criterio fondamentale per essere nello spazio e nel tempo: lamore vince la paura, oltrepassa le distanze, dà senso alla memoria e orienta il nostro agire verso il bene comune. Vivere secondo questo criterio significa essere presenti gli uni agli altri, custodire la storia e costruire speranza per il futuro. Accanto a questo sentimento, riconosco anche lo spirito del meridionalismo di Francesco Saverio Nitti come un richiamo alla responsabilità verso il territorio e le persone che lo abitano. Il suo impegno per la giustizia sociale, lo sviluppo e la dignità del Mezzogiorno ci invita ancora oggi a lavorare per lequità, la cultura e le opportunità per tutti. Se lamore è il criterio per essere nel tempo e nello spazio, il meridionalismo ci ricorda che tale amore deve tradursi in scelte concrete a favore della comunità: investire nella formazione, promuovere la solidarietà, valorizzare le risorse locali sono modi per onorare la memoria e costruire un futuro più giusto. Esprimo vicinanza e gratitudine alla famiglia di Patrizia Nitti e a quanti hanno reso possibile questo evento: possa questo primo appuntamento proseguire nel segno della cultura, della comunità e dellamore che tutto vince, al servizio della nostra terra e dei suoi abitanti.
Prossimo appuntamento:
29 agosto, ore 19,30, talk su Informazione, fake news e politica. Il dibattito pubblico nellera dei social con Fabio Martini, saggista e giornalista de La Stampa, che dialogherà con la giornalista Beatrice Volpe.
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