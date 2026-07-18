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Lago Pantano Pignola. Lacorazza: accordo di programma per rilanciarlo

18/07/2026

"Lacquisizione alla Regione Basilicata dellarea dellex Oasi WWF del Lago Pantano di Pignola, per la quale abbiamo speso la nostra costante iniziativa istituzionale e politica, non è un punto di arrivo. È un passaggio importante ma un punto di partenza, anzi di ripartenza".

Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del PD in Consiglio regionale, che aggiunge:

"Questa è loccasione per definire tra i diversi soggetti che ne esercitano una funzione diretta o indiretta, una sorta di Accordo di programma che abbia lobiettivo di una piena valorizzazione e fruibilità dellarea. Intanto dopo anni si sbloccano i lavori che dovranno essere realizzati dalla Provincia di Potenza e, che salvo deroghe, dovranno essere completati entro la fine di questanno.
Suggerirei un preliminare accordo di intenti, un protocollo dintesa come punto di partenza per lanciare un concorso di idee o, in ogni caso, un progetto che possa essere anche finanziato per lotti funzionali".
"Sarà anche necessario capire se, come ed eventualmente quando sarà attuato lintervento per determinare dal lago ulteriore approvvigionamento idrico. In questo caso, come già proposto, il Comune di Pignola dovrebbe rientrare tra i beneficiari delle compensazioni, utili anche a sostenere nel tempo la gestione dellarea. Mi permetto di suggerire - conclude l'esponente del Pd- un ragionamento che già dalle prossime settimane possa essere preso in considerazione".



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