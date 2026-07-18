Due leggende con Giammarco Tognazzi Orgoglio Calverese è la tradizionale Festa dell'Emigrante che si tiene ogni anno nel comune di Calvera, in Basilicata; è un evento che celebra le radici, la cultura e il senso di appartenenza della comunità del borgo riunendo i cittadini e gli emigrati in una serata di celebrazione festiva. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Calvera APS, da qualche anno viene realizzato in collaborazione con la Fondazione Dr.Nicola ed Emilia Mobilio, ente culturale istituito nel 2016 con sede a Calvera (PZ) e nata per volontà testamentaria della famiglia Mobilio, la quale è originaria di Calvera ma trasferitisi a Taranto. Il legame della famiglia Mobilio con il piccolo borgo lucano è cadenzato attraverso molteplici iniziative concrete, tra cui l'inaugurazione della Biblioteca Comunale "Dott. Nicola ed Emilia Mobilio" avvenuta nell'ottobre 2021. La biblioteca è ormai polo di aggregazione e risorsa fondamentale per il territorio, ravvivando appieno lo spirito di attaccamento alle proprie radici. Lappuntamento è tipicamente dedicato a Calvera ed ai suoi cittadini, in particolare a coloro che si sono distinti nellarco del tempo, ai quali viene consegnata una targa di riconoscimento basata su due temi: Una Traccia nella Storia in memoria di persone che hanno lasciato un contributo importante nella comunità. Nelledizione 2026 verrà assegnata in memoria del Cav. Giacomo Mazzilli, nobile terriero (vissuto tra il 1891 ed il 1976) il quale, essendo un latifondista, accentrava il potere economico e dava lavoro alla quasi totalità degli abitanti del paese. La consegna della targa relativa ad Un Esempio di Vita, dedicata ai cittadini che si sono distinti nellarco degli anni sarà conferita allinsigne Savino Margiotta, grande imprenditore e calverese di adozione che ha costruito la sua fortuna economica dopo il matrimonio con una insegnante di Calvera scegliendo di risiedere proprio nel piccolo borgo. La serata, dopo la consegna dei riconoscimenti, proseguirà con il noto attore Gianmarco Tognazzi e il Trio Saverio Mercadante che dopo il successo in teatri e piazze di tutta italia, approda dunque nel piccolo Borgo dei Palazzi Bianchi il 09 agosto 2026 alle ore 21,00 in Piazza Risorgimento a Calvera (PZ). Il gruppo porterà in scena lo spettacolo "Paul McCartney e i Beatles - Due Leggende". L'evento intreccia il racconto teatrale con le intramontabili melodie dei Beatles, rielaborate per clarinetto (Rocco Debernardis), pianoforte (Roberto Corliano) e chitarra (Francesco Tizianel) con i testi di (Rosa Sanrocco).