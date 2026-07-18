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Rievocazione Storica ''Fontana Monumentale di San Giorgio di Pietragalla''

18/07/2026

Domenica 19 luglio, a partire dalle ore 18:00, San Giorgio di Pietragalla si vestirà a festa in occasione della III Edizione della Rievocazione Storica "Fontana Monumentale di San Giorgio".

Levento, che celebra l'identità e la memoria storica della comunità, si propone come un appuntamento imperdibile per residenti, visitatori e appassionati di cultura locale, Il pomeriggio prenderà il via con la suggestiva Sfilata dei Gruppi Artistici, che si snoderà lungo un percorso evocativo partendo dall'ingresso del centro abitato sino alla Chiesa. A seguire, Piazza Fontana diventerà il palcoscenico a cielo aperto per una serie di straordinarie esibizioni e rievocazioni associative:


Gruppo Artistico Storico "Fontana San Giorgio

Sbandieratori della Pro Loco di Melfi, con i loro spettacolari giochi di bandiere e ritmi di tamburi

"I Portatori della Iaccara", custodi di una delle tradizioni più accese e affascinanti della Basilicata

Pro Loco di Potenza - Gruppo Civiltà Contadina, per rivivere i gesti e la quotidianità del mondo rurale di un tempo


Uno dei momenti più solenni e sentiti della serata sarà la suggestiva Benedizione della Sorgente, rito che stringe ancora una volta il legame profondo tra la comunità e l'acqua, risorsa vitale protetta dalla monumentale fontana. Al termine delle esibizioni, sarà infatti possibile partecipare alla degustazione del piatto tipico "Cautarogn fasul e sauzizza" (cavatelli con fagioli e salsiccia), un'eccellenza della cucina povera e genuina locale, perfetta per concludere la festa in totale convivialità.



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