HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Apt, Caravaggio a Potenza. Manifestazione dinteresse per lorganizzazione di eventi collaterali

17/07/2026

È on Line sul sito dellAgenzia di promozione territoriale della Basilicata (al seguente link https://www.aptbasilicata.it/wp-content/uploads/2026/07/ALL.-1-AVVISO-DI-MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE-1.pdf) la manifestazione di interesse, rivolta a enti locali, amministrazioni pubbliche e soggetti istituzionali, associazioni no profit e organismi del terzo settore, oltre ad artisti individuali o riuniti in collettivo, con esclusione dei soggetti privati a scopo di lucro e delle iniziative commerciali o di carattere politico, che vogliano avanzare proposte al fine della elaborazione di un programma collaterale alla mostra "Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro", in programma dal 10 settembre al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza.

L'esposizione, frutto di un accordo di valorizzazione siglato tra APT Basilicata, Regione Basilicata, Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, porterà per la prima volta in Basilicata il celebre "Narciso" attribuito a Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, inserito in un percorso espositivo di cinque sezioni arricchito da diciannove opere provenienti da diversi musei nazionali.

I beneficiari della manifestazione dinteresse potranno avanzare proposte dal carattere culturale ed educativo connesse ai temi della rassegna: mostre e collettive artistico-pittoriche, da ospitare al piano terra del museo, oppure convegni, conferenze e seminari, previsti al secondo piano. Gli spazi saranno concessi gratuitamente.

Lidea - spiega il Direttore generale dellApt, Margherita Sarli - è di coinvolgere il nostro tessuto culturale ed artistico per dare a quanti vorranno lopportunità di esprimersi e/o esporre in concomitanza con lesposizione del Narciso che ci aspettiamo sia un grande catalizzatore di attenzione e di animazione.

Le domande, secondo quanto previsto dallavviso, potranno essere inviate entro le ore 12:00 del 26 agosto 2026. La selezione sarà curata da un'apposita Commissione nominata dall'APT, con priorità alle iniziative co-prodotte dagli enti promotori, ai progetti di maggiore valore scientifico e didattico legati al tema del Narciso caravaggesco e, in caso di parità, all'ordine cronologico di ricezione delle candidature.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
17/07/2026 - Rotonda entra nella rete AICOTUR

Il Comune di Rotonda entra ufficialmente nella rete di AICOTUR  Associazione Italiana Comuni del Turismo delle Radici, compiendo un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio identitario e culturale e nel rafforzamento del legame con le comunità di or...-->continua
17/07/2026 - Apt, Caravaggio a Potenza. Manifestazione dinteresse per lorganizzazione di eventi collaterali

È on Line sul sito dellAgenzia di promozione territoriale della Basilicata (al seguente link https://www.aptbasilicata.it/wp-content/uploads/2026/07/ALL.-1-AVVISO-DI-MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE-1.pdf) la manifestazione di interesse, rivolta a enti locali, amm...-->continua
17/07/2026 - Larte di Franco Mulas trova casa ad Aliano

Domani, sabato 18 luglio, alle ore 18.00, nella pinacoteca Carlo Levi di Aliano, si inaugura la mostra Franco Mulas rilegge Carlo Levi. Un impegno che, su sollecitazione di Giuseppe Appella, Mulas assunse nel 2019 e completò con un grande ritratto di Carlo L...-->continua
17/07/2026 - 'La Cura': il murale dedicato al ricordo della frana di Senise. Il 19 l'inaugurazione

Sarà inaugurato domenica 19 luglio 2026 alle ore 19.30 a Senise, il dipinto murale realizzato per ricordare le vittime della frana del 26 luglio 1986. Lopera, voluta dalla Pro Loco di Senise, è stata realizzata dallartista Vincenzo Del Vecchio, di origini ca...-->continua

E NEWS










WEB TV

12/07/2026 - San Severino Lucano: 18^ edizione del trofeo dei briganti del Pollino

12/07/2026 - San Severino Lucano: 18^ edizione del trofeo dei briganti del Pollino

12/07/2026 - Licia Colò, tutela ambientale e DDL Caccia

12/07/2026 - Licia Colò, tutela ambientale e DDL Caccia

11/07/2026 - Al via la rassegna di Altrimedia Edizioni Summerbook Finché cè un libro cè speranza

11/07/2026 - Al via la rassegna di Altrimedia Edizioni Summerbook Finché cè un libro cè speranza

7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale Calabria: approvata la legge Laghi per tutelare salute e ambiente

7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale Calabria: approvata la legge Laghi per tutelare salute e ambiente

7/07/2026 - Atti persecutori e lesioni aggravate. A Matera 3 fratelli agli arresti domiciliari ,

7/07/2026 - Atti persecutori e lesioni aggravate. A Matera 3 fratelli agli arresti domiciliari ,



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo