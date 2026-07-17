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|Apt, Caravaggio a Potenza. Manifestazione dinteresse per lorganizzazione di eventi collaterali
17/07/2026
|È on Line sul sito dellAgenzia di promozione territoriale della Basilicata (al seguente link https://www.aptbasilicata.it/wp-content/uploads/2026/07/ALL.-1-AVVISO-DI-MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE-1.pdf) la manifestazione di interesse, rivolta a enti locali, amministrazioni pubbliche e soggetti istituzionali, associazioni no profit e organismi del terzo settore, oltre ad artisti individuali o riuniti in collettivo, con esclusione dei soggetti privati a scopo di lucro e delle iniziative commerciali o di carattere politico, che vogliano avanzare proposte al fine della elaborazione di un programma collaterale alla mostra "Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro", in programma dal 10 settembre al 30 novembre 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza.
L'esposizione, frutto di un accordo di valorizzazione siglato tra APT Basilicata, Regione Basilicata, Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, porterà per la prima volta in Basilicata il celebre "Narciso" attribuito a Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, inserito in un percorso espositivo di cinque sezioni arricchito da diciannove opere provenienti da diversi musei nazionali.
I beneficiari della manifestazione dinteresse potranno avanzare proposte dal carattere culturale ed educativo connesse ai temi della rassegna: mostre e collettive artistico-pittoriche, da ospitare al piano terra del museo, oppure convegni, conferenze e seminari, previsti al secondo piano. Gli spazi saranno concessi gratuitamente.
Lidea - spiega il Direttore generale dellApt, Margherita Sarli - è di coinvolgere il nostro tessuto culturale ed artistico per dare a quanti vorranno lopportunità di esprimersi e/o esporre in concomitanza con lesposizione del Narciso che ci aspettiamo sia un grande catalizzatore di attenzione e di animazione.
Le domande, secondo quanto previsto dallavviso, potranno essere inviate entro le ore 12:00 del 26 agosto 2026. La selezione sarà curata da un'apposita Commissione nominata dall'APT, con priorità alle iniziative co-prodotte dagli enti promotori, ai progetti di maggiore valore scientifico e didattico legati al tema del Narciso caravaggesco e, in caso di parità, all'ordine cronologico di ricezione delle candidature.
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