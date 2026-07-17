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|'La Cura': il murale dedicato al ricordo della frana di Senise. Il 19 l'inaugurazione
17/07/2026
|Sarà inaugurato domenica 19 luglio 2026 alle ore 19.30 a Senise, il dipinto murale realizzato per ricordare le vittime della frana del 26 luglio 1986. Lopera, voluta dalla Pro Loco di Senise, è stata realizzata dallartista Vincenzo Del Vecchio, di origini campane e lucane che dopo aver incontrato la comunità e aver ascoltato storie e testimonianze relative alla tragedia di Collina Timpone di 40 anni fa, ha lavorato per circa 15 giorni alla realizzazione del murale.
Il progetto rientra fra le iniziative promosse dal Comune di Senise e dal Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con le Parrocchie di Senise e diverse realtà associative e per il suo valore sociale e culturale è stato sostenuto anche dallUnione delle Province di Basilicata (UPI).
Liniziativa è frutto di unoperazione collettiva, è unopera darte pubblica visibile sempre, costantemente agli occhi di tutti, in un punto molto centrale per la comunità di Senise e pieno di vita. La scelta non è casuale, volevamo che tutta la comunità si sentisse coinvolta in questo progetto e così è stato, perché grazie alla generosità ti tante cittadine e cittadini, di molte associazioni, aziende e attività del territorio, che hanno donato volontariamente un contributo, anche in forma anonima attraverso una raccolta fondi, siamo riusciti a portare a termine liniziativa.
Vincenzo Del Vecchio non poteva scegliere titolo migliore: La Cura, una parola piccola ma ricca di grande e profondo significato. E poi la memoria, una memoria che è patrimonio collettivo e costruisce futuro. Ricordare e ricordarle sempre, in qualche modo mantiene vive le persone che non ci sono più e allo stesso tempo, rievocare il ricordo di quanto accaduto, aiuta tutti a riflettere e a trarre insegnamento dalle tragedie, perché non si ripetano più in futuro.
La scelta del soggetto rappresentato, dei colori e il segno grafico che contraddistingue lartista Vincenzo Del Vecchio sono di estrema delicatezza e mostrano una spiccata sensibilità. Siamo veramente felici della scelta fatta e del risultato e invitiamo tutta la comunità a unirsi a noi domenica per poter osservare e apprezzare da vicino questo bellissimo lavoro.
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