Il grande cinema muto incontra la musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi del Medioevo lucano. Dopo lappuntamento inaugurale di Lagopesole, domenica 19 luglio, alle 20.30, il Castello di Monteserico di Genzano di Lucania ospiterà Mirabile Visione  La musica a corte di Federico II, secondo appuntamento della rassegna Fantastico Cinema  immagini e musica dal Medioevo in Basilicata, curata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, nellambito del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.



Protagonista della serata sarà la proiezione de La Mirabile Visione (1921) di Caramba (Luigi Sapelli), considerato il primo kolossal in costume dedicato a Dante Alighieri, allInferno e alla Vita Nova. Unopera che rappresenta una delle più significative testimonianze del cinema italiano delle origini e che rivivrà attraverso lesecuzione musicale dal vivo del Maestro Claudio Brizi.



Il musicista accompagnerà la proiezione con il suo prezioso Orgue à Célesta Mustel, costruito a Parigi nel 1897, uno dei pezzi più prestigiosi della sua collezione di rarissimi strumenti a tastiera, restituendo al pubblico latmosfera delle grandi sale cinematografiche del primo Novecento.



A rendere ancora più coinvolgente lesperienza sarà la presenza dellattore, commentatore cinematografico e bonimenteur Carlo Cristofaro, che interpreterà dal vivo le didascalie e i testi del film, riproponendo una figura storica del cinema muto capace di accompagnare il pubblico nella lettura delle immagini. Durante la serata saranno proiettati gli episodi Amor mi mosse, Anime crudeli, Anime affannate e Ultimo rifugio, per una durata complessiva di circa sessanta minuti.



Lappuntamento conferma il percorso avviato dalla rassegna, che trasforma i castelli federiciani della Basilicata in luoghi di incontro tra patrimonio storico, musica e cinema, offrendo al pubblico occasioni di fruizione culturale capaci di valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici differenti ma profondamente connessi.



«Con il secondo appuntamento di Fantastico Cinema  dichiara la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello - proponiamo al pubblico il racconto di un altro straordinario interprete di un Medioevo che continua a parlare al presente: Dante Alighieri. Protagonista della serata sarà Mirabile visione, prezioso film muto del 1921 proveniente dagli archivi della Cineteca Nazionale e proposto nella sua versione restaurata, una vera gemma della storia del cinema. A restituirgli nuova vita saranno le sonorità eseguite dal vivo dal maestro Claudio Brizi e la voce dell'attore e doppiatore lucano Carlo Crostofaro, in un dialogo tra immagini, musica e parola. La suggestiva cornice del Castello di Monteserico, a Genzano di Lucania, esalterà ulteriormente il fascino di questa esperienza, confermandosi luogo ideale per raccontare la ricchezza e la poliedricità del Medioevo fantastico».



Il calendario proseguirà il 20 agosto nellatrio del Castello Pirro del Balzo di Venosa con il concerto Anonima Frottolisti, dedicato alle sonorità medievali eseguite con ghironda, cornetto e ribeca, seguito dalla proiezione del film Il leone dinverno (1968) di Anthony Harvey.



La rassegna si concluderà il 26 agosto al Castello di Palazzo San Gervasio con Da Giullare a poverello, incontro dedicato alla figura di San Francesco nel cinema a ottocento anni dalla sua morte. Protagonista sarà Frate Simone Gastaldi, con incursioni nelle opere di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli e Liliana Cavani accompagnate dalle musiche di arpa e flauto. A seguire sarà proiettato Francesco, giullare di Dio (1950) di Roberto Rossellini.



Le proiezioni saranno introdotte dalla presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, mentre i saluti istituzionali saranno affidati alla Regione Basilicata e alla Fondazione Matera Basilicata 2019. La direzione musicale della rassegna è curata dal Maestro Pasquale Menchise.



Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.