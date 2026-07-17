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|Il Parco della Grancia riapre le porte a Brindisi Montagna
17/07/2026
|Dal 18 luglio 2026 al via dodici appuntamenti tra natura, lantica arte della falconeria, laboratori didattici e il celebre cinespettacolo La Storia Bandita. Biglietti già disponibili online.
Il cuore verde della Basilicata si prepara a battere di nuovo. Il Parco della Grancia, primo parco storico-ambientale dItalia immerso nella foresta monumentale di Brindisi Montagna, annuncia ufficialmente la riapertura dei cancelli per la stagione estiva 2026. L'avvio delle attività è fissato per sabato 18 luglio, inaugurando un ricco cartellone che accompagnerà i visitatori per tutta l'estate.
La nuova programmazione si snoda attraverso dodici giornate speciali concentrate nei fine settimana di luglio, agosto e settembre, strutturate per offrire un'esperienza immersiva a visitatori di tutte le età. Il calendario prevede come appuntamenti di luglio le giornate di sabato 18 e sabato 25, per poi proseguire ad agosto nei giorni di sabato 1, sabato 8, sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23 e sabato 29. Gli ultimi eventi si terranno a settembre nei sabati del 5, 12 e 19. Il momento culminante di ciascuna giornata sarà il cinespettacolo La Storia Bandita, una grandiosa epopea teatrale che da oltre ventanni incanta migliaia di spettatori, ricostruendo le vicende del brigantaggio post-unitario in chiave di grande teatro immersivo, fondendo proiezioni cinematografiche, effetti speciali e performance dal vivo in uno scenario naturale unico.
Tra le attrazioni principali spicca lantica arte della falconeria che, rievocando lo Stupor Mundi Federico II, permetterà a esperti maestri falconieri di guidare spettacolari esibizioni di volo di maestosi rapaci per trasmettere al pubblico i valori del rispetto e della tutela della fauna selvatica. Spazio anche ai laboratori del gusto e della terra, con percorsi didattici incentrati sugli antichi mestieri e sulle risorse naturali, tra cui il laboratorio di smielatura manuale per comprendere da vicino il ruolo cruciale delle api nell'ecosistema. Per i più piccoli sono a disposizione la fattoria didattica, dove poter interagire con gli animali e salire sugli asinelli, e il teatro dei burattini con i suoi spettacoli di figura della tradizione locale. L'intera esperienza è arricchita da un'offerta ristorativa focalizzata sull'enogastronomia lucana e le sue eccellenze, dalle carni cotte alla brace al peperone crusco, accompagnati dal vino Aglianico del Vulture.
La riapertura del Parco rappresenta l'occasione ideale per scoprire l'intero borgo medievale di Brindisi Montagna, dominato dal Castello Fittipaldi Antinori sede del Museo della Santa Inquisizione e celebre per le sue Giornate Medioevali in programma a ottobre. La località si conferma così uno snodo strategico del turismo esperienziale nel Sud Italia, situato a brevissima distanza da altri grandi poli attrattivi della Basilicata come il Volo dellAngelo a Castelmezzano e Pietrapertosa, gli Scavi di Rossano di Vaglio e il comune di Campomaggiore, noto come la "Città dell'Utopia".
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