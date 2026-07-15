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|PREMIO MODA® Matera, successo internazionale per la 15ª edizione tra creatività, cultura e Made in Italy
15/07/2026
|Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione internazionale la 15ª edizione del PREMIO MODA® Matera, la manifestazione promossa dallAPS Officina della Cultura ETS che, dall8 al 12 luglio, ha trasformato la Città dei Sassi in un palcoscenico dedicato alla moda, allarte, alla cultura e allartigianato deccellenza.
Nellanno che vede Matera protagonista come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, insieme alla città marocchina di Tétouan, la rassegna ha confermato la propria vocazione internazionale, diventando un punto dincontro tra popoli, tradizioni e linguaggi creativi del fashion system.
Con il sostegno e la collaborazione di Comune di Matera, APT Basilicata, Regione Basilicata, Fondazione Matera Basilicata 2029 e Confartigianato Nazionale, levento ha ospitato stilisti, couturier, artisti, giornalisti e delegazioni provenienti da Italia, Francia, Serbia, Messico, Venezuela, Bolivia e Guinea.
La manifestazione si è aperta l8 luglio in Piazza Vittorio Veneto con il concorso dedicato ai giovani fashion designer, protagonisti di collezioni innovative tra sostenibilità, ricerca sartoriale e tradizione tessile. Tra i riconoscimenti assegnati dalla giuria internazionale spiccano il Premio Prêt-à-Porter 2026 a Dorotea Suić (Serbia), il Premio Alta Moda 2026 a Davide Morreale (Italia) e i premi Cinema dedicati a Jessica Cavarischia e ancora a Morreale.
Il momento più prestigioso è stato il Gala Couture del 10 luglio in Piazza San Francesco dAssisi, dove hanno sfilato importanti firme della moda internazionale. Ospite donore lo stilista Giovanni Cannistrà, premiato con il PREMIO MODA® 2026 Fashion Award Excellence. Durante la serata sono stati inoltre celebrati protagonisti del giornalismo, della fotografia e della comunicazione, tra cui Rino Barillari, insignito del Premio alla Carriera.
A chiudere la rassegna linaugurazione della 9ª ModArt Cult Exhibition, dedicata a Brigitte Bardot e visitabile fino al 26 luglio presso lHub Temporaneo di Via del Corso. La mostra raccoglie creazioni degli stilisti partecipanti e immagini storiche firmate da Barillari, in un percorso tra moda, arte e memoria.
Ledizione 2026 ha confermato il ruolo del PREMIO MODA® come appuntamento di riferimento per la valorizzazione del Made in Italy, dellalta sartoria e della creatività internazionale. Matera si afferma ancora una volta come luogo di dialogo culturale e crocevia mediterraneo, dove moda e artigianato diventano strumenti di incontro e promozione delle eccellenze.
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