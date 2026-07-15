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PREMIO MODA® Matera, successo internazionale per la 15ª edizione tra creatività, cultura e Made in Italy

15/07/2026

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione internazionale la 15ª edizione del PREMIO MODA® Matera, la manifestazione promossa dallAPS Officina della Cultura ETS che, dall8 al 12 luglio, ha trasformato la Città dei Sassi in un palcoscenico dedicato alla moda, allarte, alla cultura e allartigianato deccellenza.

Nellanno che vede Matera protagonista come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, insieme alla città marocchina di Tétouan, la rassegna ha confermato la propria vocazione internazionale, diventando un punto dincontro tra popoli, tradizioni e linguaggi creativi del fashion system.

Con il sostegno e la collaborazione di Comune di Matera, APT Basilicata, Regione Basilicata, Fondazione Matera Basilicata 2029 e Confartigianato Nazionale, levento ha ospitato stilisti, couturier, artisti, giornalisti e delegazioni provenienti da Italia, Francia, Serbia, Messico, Venezuela, Bolivia e Guinea.

La manifestazione si è aperta l8 luglio in Piazza Vittorio Veneto con il concorso dedicato ai giovani fashion designer, protagonisti di collezioni innovative tra sostenibilità, ricerca sartoriale e tradizione tessile. Tra i riconoscimenti assegnati dalla giuria internazionale spiccano il Premio Prêt-à-Porter 2026 a Dorotea Suić (Serbia), il Premio Alta Moda 2026 a Davide Morreale (Italia) e i premi Cinema dedicati a Jessica Cavarischia e ancora a Morreale.

Il momento più prestigioso è stato il Gala Couture del 10 luglio in Piazza San Francesco dAssisi, dove hanno sfilato importanti firme della moda internazionale. Ospite donore lo stilista Giovanni Cannistrà, premiato con il PREMIO MODA® 2026  Fashion Award Excellence. Durante la serata sono stati inoltre celebrati protagonisti del giornalismo, della fotografia e della comunicazione, tra cui Rino Barillari, insignito del Premio alla Carriera.

A chiudere la rassegna linaugurazione della 9ª ModArt Cult Exhibition, dedicata a Brigitte Bardot e visitabile fino al 26 luglio presso lHub Temporaneo di Via del Corso. La mostra raccoglie creazioni degli stilisti partecipanti e immagini storiche firmate da Barillari, in un percorso tra moda, arte e memoria.

Ledizione 2026 ha confermato il ruolo del PREMIO MODA® come appuntamento di riferimento per la valorizzazione del Made in Italy, dellalta sartoria e della creatività internazionale. Matera si afferma ancora una volta come luogo di dialogo culturale e crocevia mediterraneo, dove moda e artigianato diventano strumenti di incontro e promozione delle eccellenze.



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