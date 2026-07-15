Nasce Abball: a Rotondella il Festival di Musica Popolare 15/07/2026 Dal 7 al 9 agosto 2026 arriva in Basilicata una tre giorni di musica, danza e vita di comunità. A ospitare levento sarà il centro storico di Rotondella, il cosiddetto Balcone dello Jonio, paese lucano dalla forma circolare, che rimanda allidea di relazione e di cerchio comunitario.

Il programma è ricchissimo: prevede concerti serali con almeno due gruppi di musica popolare per ogni sera, affiancati da laboratori, stage di danza, momenti formativi e approfondimenti culturali sulle tradizioni musicali del Sud.

Abball non vuole essere solo una rassegna musicale  spiegano i promotori - ma una festa collettiva, capace di coinvolgere le diverse generazioni, con specifiche attività formative e di coinvolgimento per bambini e ragazzi.

I momenti formativi culmineranno ogni sera in performance comunitarie con i gruppi coinvolti, trasformando la piazza in un luogo di energia condivisa tra ballo, ritmo e identità.

Il festival è organizzato dallAssociazione di Promozione Sociale Intorno, in collaborazione con il Comune di Rotondella e con il sostegno della BCC Basilicata. I promotori sono Federico Suriano, presidente dellassociazione, Federica Dimatteo, Rocco Mauro e Giambattista Mauro.

Il titolo dato allevento  spiegano i quattro - vuole essere un persuasivo invito a far ballare i presenti, cercando di catturare anche i più timidi con il ritmo e con i suoni della tradizione, rendendo tutti parte attiva della manifestazione e non semplici spettatori incuriositi. Liniziativa nasce con lintento di rafforzare la vitalità culturale e turistica del territorio, in un periodo di grande affluenza, offrendo a cittadini e visitatori unesperienza immersiva fatta di suoni, storie, tradizioni e condivisione.

I concerti e i momenti comunitari si svolgeranno in Piazza Unità dItalia. Nel territorio sono presenti case albergo per poter pernottare; nei paesi limitrofi, in particolare a Nova Siri, non mancano piazzole di sosta per camper e roulotte.

Durante tutte le serate saranno presenti stand enogastronomici con prodotti tipici locali, per offrire unesperienza completa che unirà musica e sapori del territorio. Le serate saranno artisticamente narrate dal pittore Salvatore Veltri.

Il 7 agosto lo start con linaugurazione del festival e lintervento di Rocco Laguardia, ricercatore e interprete di canti popolari rotondellesi. A seguire stage di danza sulla pizzica pizzica della bassa Murgia con excursus storico-musicale a cura di Giovanni Amati. Serata di festa con due concerti dei gruppi Sanda Luci e Sckattacorë. L8 agosto linizio con la lezione di pizzica per bambini; a seguire stage di tammuriata dellavvocata a cura di A paranza ro tramuntan, serata di concerti con Acustica e A Paranza ro Tramuntan. Il 9 agosto il gran finale: si comincia alle ore 18 con lo stage della Scuola di tarantella di Montemarano, a seguire attività formativa per bambini e ragazzi, poi i concerti con Hiram Salsano, Battista Band e Scuola di tarantella di Montemarano, Li Sënaturë di Ostuni.



Un momento speciale sarà Fili di Voce, il workshop di canti polifonici dal Sud a cura di Francesco Rina e Maria Sgro con training vocale, lavoro sulla polifonia e canti dalla tradizione, in coro e in piccoli gruppi. Il percorso è aperto a tutti, non sono necessarie esperienze formative pregresse.

Durante tutte le serate saranno presenti stand enogastronomici con prodotti tipici locali, per offrire unesperienza completa tra musica e sapori del territorio. Ingresso libero



PROGRAMMA

7 agosto

Ore 18: Inaugurazione del festival e intervento dellospite Rocco Laguardia, ricercatore e interprete di canti popolari rotondellesi.

Ore 19: Stage di danza sulla pizzica pizzica della bassa Murgia con excursus storico-musicale

Ore 21: Concerto con Sanda Luci

Ore 22: Concerto con Sckattacorë



8 agosto

Ore 16: Workshop di canti polifonici dal Sud a cura di Francesco Rina e Maria Sgro - Nìula

Ore 18: lezione di pizzica pizzica per bambini

Ore 19: Stage di tammuriata dellavvocata a cura di A paranza do tramuntan

Ore 21 concerto con Acustika

Ore 22 concerto con A Paranza do Tramuntan



9 agosto

Ore 10: Workshop di canti polifonici dal Sud a cura di Francesco Rina e Maria Sgro - Nìula

Ore 18: Stage con la scuola di tarantella di Montemarano

Ore 19.30: Attività formativa per bambini e ragazzi

Ore 20.30 Concerto con Hiram Salsano

Ore 21.45 Battista Band e Scuola di tarantella di Montemarano

Ore 23.00 Concerto con Li Sënaturë di Ostuni



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