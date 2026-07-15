Pollino Danza Festival:la grande danza internazionale nel cuore della Basilicata 15/07/2026 Per tredici giorni un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Dal 16 al 28 luglio 2026, Fardella (PZ), nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la XIII edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Balletto Lucano, con la direzione artistica della coreografa lucana Loredana Calabrese. Nato con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la cultura, il Pollino Danza Festival rappresenta oggi una delle principali manifestazioni dedicate alla danza del Sud Italia.

Ogni estate richiama in Basilicata giovani danzatori, docenti, coreografi e professionisti provenienti da numerosi Paesi, trasformando il Parco Nazionale del Pollino in un luogo d'incontro tra arte, natura e comunità. L'edizione 2026 proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre otto ore di formazione ogni giorno: masterclass di danza classica e contemporanea, workshop, laboratori nella natura, danza aerea, incontri con gli artisti, talk, concorsi, vetrine coreografiche e spettacoli aperti al pubblico. Saranno quattordici i docenti internazionali coinvolti e quattro i professionisti che comporranno la giuria del Concorso Internazionale. Sono attesi oltre cento partecipanti, ai quali si aggiungeranno artisti ospiti, tecnici, famiglie e accompagnatori, con presenze provenienti da tutta Italia e da Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Serbia, Nigeria, Stati Uniti e Asia Occidentale. Un dato che conferma la crescente dimensione internazionale del festival e la sua capacità di attrarre nuovi flussi culturali e turistici verso la Basilicata. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Gala inaugurale del 17 luglio e il Grand Gala del 26 luglio, che porteranno sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale.

Tra gli ospiti dell'edizione 2026 saranno presenti Daniil Simkin, già Principal Dancer dell'American Ballet Theatre e dello Staatsballett Berlin, Maria Kochetkova, étoile internazionale, Dinu Tamazlacaru, Primo Ballerino dello Staatsballett Berlin, Ahmad Joudeh, ballerino e attivista per i diritti umani riconosciuto a livello internazionale, Luis Tena Torres, danzatore del Nationaltheater Mannheim, Nnamdi Nwagwu, coreografo afroitaliano tra i finalisti Forbes Africa 30 Under 30, e Agnese Trippa, vincitrice del Premio Danza&Danza come Migliore Interprete Emergente. Accanto alla programmazione artistica, il Pollino Danza Festival continua a investire concretamente nella crescita delle nuove generazioni. Attraverso il Concorso Internazionale Solisti e la Vetrina Coreografica, giovani danzatori e coreografi avranno la possibilità di ottenere borse di studio, tirocini, residenze artistiche e opportunità professionali grazie alla collaborazione con compagnie, teatri, centri coreografici e istituzioni internazionali.

La Vetrina Coreografica, inoltre, offrirà al progetto vincitore una residenza artistica in Basilicata, un contributo economico alla produzione e l'inserimento della nuova creazione nella programmazione del Balletto Lucano, oltre alla nuova partnership con il Centro Coreografico Instavel di Porto. Il valore del Pollino Danza Festival va però ben oltre la dimensione artistica. La manifestazione rappresenta infatti un modello concreto di ecoturismo culturale, capace di generare ricadute economiche sul territorio e di promuovere l'immagine della Basilicata a livello internazionale. Per quasi due settimane il festival coinvolge strutture ricettive, attività commerciali, ristoranti e servizi locali, mentre centinaia di ospiti scoprono il patrimonio naturalistico, storico ed enogastronomico del Pollino e dei suoi borghi. «Il nostro obiettivo  sottolinea la direttrice artistica Loredana Calabrese  è dimostrare che la cultura può diventare un autentico motore di sviluppo per le aree interne. Ogni anno il Pollino Danza Festival mette in dialogo giovani provenienti da tutto il mondo con la comunità locale, creando opportunità artistiche, professionali e turistiche che valorizzano il territorio e rafforzano l'identità della Basilicata.» Con la sua tredicesima edizione, il Pollino Danza Festival conferma così la propria missione: fare della danza un linguaggio universale capace di costruire relazioni, creare opportunità e trasformare un piccolo borgo lucano in un palcoscenico internazionale.

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