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|A Montescaglioso lo spettacolo Stoc ddó Io sto qua
15/07/2026
|LAssociazione FAI Antiracket "Falcone Borsellino" di Montescaglioso prosegue il suo cammino di sensibilizzazione civile e promozione della legalità con una nuova e intensa iniziativa pubblica. Sabato 25 luglio 2026, alle ore 20:30, il Chiostro dell'Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso ospiterà un evento speciale interamente dedicato alla memoria di Michele Fazio, il giovane di soli sedici anni ucciso per errore a Bari Vecchia il 12 luglio 2001, vittima innocente della violenza mafiosa.
Lincontro si propone come un forte momento di riflessione collettiva e di impegno sociale, pensato in particolare per le nuove generazioni, affinché la storia di Michele continui a essere seme di riscatto, coraggio e cittadinanza attiva.
Il Programma della serata
La manifestazione si aprirà alle ore 20:30 con i saluti istituzionali delle autorità presenti.
A seguire, i riflettori si accenderanno sullo spettacolo teatrale Stoc ddó Io sto qua, una pluripremiata produzione di Meridiani Perduti Teatro scritta da Osvaldo Capraro, diretta e interpretata da Sara Bevilacqua. Il monologo vincitore del festival Le Voci DellAnima 2022 e del Premio del Pubblico - Palio Ermocolle 2023 racconta con straordinaria forza espressiva la storia di Lella Fazio, una madre coraggiosa che, dal giorno della tragica perdita del figlio, ha deciso di non fuggire ma di rimanere nel suo quartiere per sfidare la criminalità a viso aperto e gridare: Stoc ddó. Io sto qua.
La serata assumerà un valore ancora più profondo grazie alla straordinaria testimonianza dal vivo di Pinuccio e Lella Fazio, i genitori di Michele. La loro presenza a Montescaglioso rappresenta un'occasione unica per ascoltare una storia di straordinaria dignità e instancabile impegno civile, che da venticinque anni trasforma il dolore privato in una battaglia pubblica contro l'indifferenza e l'illegalità.
L'evento, organizzato dall'Associazione FAI Antiracket di Montescaglioso, si svolge in stretta sinergia con il territorio, con il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Montescaglioso.
L'Associazione invita caldamente tutta la cittadinanza, le famiglie, i giovani e gli organi di informazione a prendere parte a questo appuntamento fondamentale. Ricordare Michele Fazio significa non solo onorare la sua memoria, ma anche riaffermare l'importanza del presidio sociale e del rifiuto di ogni forma di sottomissione mafiosa.
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