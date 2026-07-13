Dopo un breve Tour teatrale invernale svoltosi nei teatri della Campania, Puglia, Abruzzo e Basilicata, la band si inserisce nel cartellone estivo della città, offrendo al pubblico una serata dedicata allopera di Fabrizio De André.

I Sidun, sono una tribute band che rende omaggio allarte e alla poesia di uno dei più grandi cantautori italiani. Il progetto coinvolge musicisti provenienti da tutta la Lucania, uniti dalla passione per un autore capace di raccontare, con delicatezza e profondità, storie di emarginati, amori e libertà. Il nome della band richiama uno dei brani più intensi di De André, Sidún, dedicato alla distruzione della città libanese di Sidone, simbolo del suo impegno civile e poetico.

La formazione è composta da musicisti di grande esperienza: Fabio Macchia (batteria), Edmondo Ragone (percussioni), Roberto Schiavone (pianoforte, tastiere e fisarmonica), Raffaele Pepe e Bartolomeo Telesca (chitarre), Michele Perrone (basso elettrico), Filippo Nigro (voce principale), con Giulia Bilancieri e Nura Spinazzola ai cori, a completare il quadro vocale.

Obiettivo dei Sidun è offrire al pubblico un concerto intenso e coinvolgente, capace di rendere omaggio al talento di Fabrizio De André e alla sua musica, dando nuova vita alla straordinaria eredità del suo repertorio.

Lo spettacolo prevede lesecuzione dei più grandi successi del cantautore, tra cui Bocca di Rosa, La guerra di Piero, Andrea e Il pescatore. Gli arrangiamenti sono fedeli alle versioni live e originali, con richiami anche alle celebri collaborazioni con la PFM. Attraverso ogni nota e ogni parola, la band accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le canzoni intramontabili di uno dei più grandi poeti della musica italiana.

