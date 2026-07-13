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|Sidun Tributo a Fabrizio De Andrè 21 Luglio a Viggiano
13/07/2026
|Dopo un breve Tour teatrale invernale svoltosi nei teatri della Campania, Puglia, Abruzzo e Basilicata, la band si inserisce nel cartellone estivo della città, offrendo al pubblico una serata dedicata allopera di Fabrizio De André.
I Sidun, sono una tribute band che rende omaggio allarte e alla poesia di uno dei più grandi cantautori italiani. Il progetto coinvolge musicisti provenienti da tutta la Lucania, uniti dalla passione per un autore capace di raccontare, con delicatezza e profondità, storie di emarginati, amori e libertà. Il nome della band richiama uno dei brani più intensi di De André, Sidún, dedicato alla distruzione della città libanese di Sidone, simbolo del suo impegno civile e poetico.
La formazione è composta da musicisti di grande esperienza: Fabio Macchia (batteria), Edmondo Ragone (percussioni), Roberto Schiavone (pianoforte, tastiere e fisarmonica), Raffaele Pepe e Bartolomeo Telesca (chitarre), Michele Perrone (basso elettrico), Filippo Nigro (voce principale), con Giulia Bilancieri e Nura Spinazzola ai cori, a completare il quadro vocale.
Obiettivo dei Sidun è offrire al pubblico un concerto intenso e coinvolgente, capace di rendere omaggio al talento di Fabrizio De André e alla sua musica, dando nuova vita alla straordinaria eredità del suo repertorio.
Lo spettacolo prevede lesecuzione dei più grandi successi del cantautore, tra cui Bocca di Rosa, La guerra di Piero, Andrea e Il pescatore. Gli arrangiamenti sono fedeli alle versioni live e originali, con richiami anche alle celebri collaborazioni con la PFM. Attraverso ogni nota e ogni parola, la band accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra le canzoni intramontabili di uno dei più grandi poeti della musica italiana.
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