HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il Conservatorio Duni apre una finestra sulla didattica internazionale

13/07/2026

Un confronto tra Oriente e Occidente nel segno della formazione musicale, della ricerca pedagogica e dellinterpretazione artistica. Si è conclusa con una partecipazione numerosa e un vivo interesse da parte di studenti e docenti la masterclass tenuta, lo scorso 10 lugliio, al Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera dalla compositrice e docente cinese Zhou Wenyu, tra le più autorevoli studiose del solfeggio e della pedagogia musicale in Cina.

Professoressa, tutor di dottorato e responsabile dellUfficio di Ricerca e Didattica del Solfeggio presso il Conservatorio di Musica di Shanghai, Zhou Wenyu ha guidato un intenso laboratorio dedicato allevoluzione del solfeggio come autentico strumento di interpretazione musicale, offrendo agli studenti una prospettiva innovativa che supera la tradizionale dimensione tecnico-esecutiva.

Lincontro ha registrato una significativa partecipazione degli studenti del Conservatorio Duni, affiancati da numerosi docenti, che hanno preso parte attivamente al confronto didattico. Al centro della masterclass è stata una metodologia fondata sullo sviluppo della capacità di ascolto e sulla costruzione della musicalità attraverso la percezione consapevole delle trasformazioni armoniche, timbriche, dinamiche e della tessitura musicale. Attraverso esempi pratici, dimostrazioni vocali e momenti di analisi condivisa, la docente ha mostrato come il solfeggio possa diventare uno strumento capace di dare vita alla musica, restituendo il significato espressivo di ogni partitura.

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione dellinterprete, con lobiettivo di sviluppare negli studenti una sensibilità artistica che consenta di affrontare ogni esercizio di solfeggio come una vera e propria esperienza musicale. Un percorso che conduce verso quella che la docente definisce una creazione secondaria dellopera, fondata sulla comprensione, sulla percezione e sulla capacità interpretativa, elementi essenziali per una crescita artistica completa.

Liniziativa ha rappresentato unimportante occasione di aggiornamento e di confronto internazionale per la comunità accademica del Conservatorio di Matera, confermando la volontà dellIstituto di promuovere percorsi formativi aperti al dialogo con le più qualificate esperienze musicali del panorama mondiale.

La presenza di Zhou Wenyu a Matera assume inoltre un particolare significato artistico in vista di un altro importante appuntamento che la vedrà protagonista. La compositrice è infatti autrice dellopera lirica Il dono, su libretto di Filippo Olivieri e Maria Grazia Zingariello, che debutterà in prima esecuzione assoluta il prossimo 18 luglio a Gravina in Puglia, nellambito del REMM  Festival Giovanile della Lirica 2026. Un progetto che testimonia il dialogo culturale tra Italia e Cina e che trova nella formazione e nella ricerca musicale un terreno privilegiato di incontro.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
13/07/2026 - Al Museo Provinciale di Potenza si inaugura

Verrà inaugurata martedì 14 luglio 2026, alle ore 17:00, nella sala Arturo Lacava del Museo Archeologico Provinciale di Potenza, la mostra personale di Michele Ascoli dal titolo Adagio su tele  I sogni che rivivo. Lesposizione, patrocinata dalla Provincia di Potenza e da...-->continua
13/07/2026 - Il Conservatorio Duni apre una finestra sulla didattica internazionale

Un confronto tra Oriente e Occidente nel segno della formazione musicale, della ricerca pedagogica e dellinterpretazione artistica. Si è conclusa con una partecipazione numerosa e un vivo interesse da parte di studenti e docenti la masterclass tenuta, lo scor...-->continua
13/07/2026 - Domani a Senise la presentazione del libro ''L'estate spezzata''

Una storia di dolore, memoria e impegno civile torna a vivere nelle pagine di Lestate spezzata. Storie dalla tragedia di collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986, il libro della giornalista Mariapaola Vergallito (Altrimedia Edizioni), arricchito dagli scatt...-->continua
13/07/2026 - Balli caraibici: Sofia Tita premiata a Torino, orgoglio per Hashtag Dance Studio

Grande soddisfazione per Sofia, protagonista di una straordinaria doppietta doro ai Balli Caraibici di Bologna, disputati dall11 al 14 giugno. Quattro giorni di competizioni, musica e passione che hanno regalato alla giovane atleta un risultato da sogno: due...-->continua

E NEWS












WEB TV

12/07/2026 - San Severino Lucano: 18^ edizione del trofeo dei briganti del Pollino

12/07/2026 - San Severino Lucano: 18^ edizione del trofeo dei briganti del Pollino

12/07/2026 - Licia Colò, tutela ambientale e DDL Caccia

12/07/2026 - Licia Colò, tutela ambientale e DDL Caccia

11/07/2026 - Al via la rassegna di Altrimedia Edizioni Summerbook Finché cè un libro cè speranza

11/07/2026 - Al via la rassegna di Altrimedia Edizioni Summerbook Finché cè un libro cè speranza

7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale Calabria: approvata la legge Laghi per tutelare salute e ambiente

7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale Calabria: approvata la legge Laghi per tutelare salute e ambiente

7/07/2026 - Atti persecutori e lesioni aggravate. A Matera 3 fratelli agli arresti domiciliari ,

7/07/2026 - Atti persecutori e lesioni aggravate. A Matera 3 fratelli agli arresti domiciliari ,



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo