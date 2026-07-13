Un confronto tra Oriente e Occidente nel segno della formazione musicale, della ricerca pedagogica e dellinterpretazione artistica. Si è conclusa con una partecipazione numerosa e un vivo interesse da parte di studenti e docenti la masterclass tenuta, lo scorso 10 lugliio, al Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera dalla compositrice e docente cinese Zhou Wenyu, tra le più autorevoli studiose del solfeggio e della pedagogia musicale in Cina.



Professoressa, tutor di dottorato e responsabile dellUfficio di Ricerca e Didattica del Solfeggio presso il Conservatorio di Musica di Shanghai, Zhou Wenyu ha guidato un intenso laboratorio dedicato allevoluzione del solfeggio come autentico strumento di interpretazione musicale, offrendo agli studenti una prospettiva innovativa che supera la tradizionale dimensione tecnico-esecutiva.



Lincontro ha registrato una significativa partecipazione degli studenti del Conservatorio Duni, affiancati da numerosi docenti, che hanno preso parte attivamente al confronto didattico. Al centro della masterclass è stata una metodologia fondata sullo sviluppo della capacità di ascolto e sulla costruzione della musicalità attraverso la percezione consapevole delle trasformazioni armoniche, timbriche, dinamiche e della tessitura musicale. Attraverso esempi pratici, dimostrazioni vocali e momenti di analisi condivisa, la docente ha mostrato come il solfeggio possa diventare uno strumento capace di dare vita alla musica, restituendo il significato espressivo di ogni partitura.



Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione dellinterprete, con lobiettivo di sviluppare negli studenti una sensibilità artistica che consenta di affrontare ogni esercizio di solfeggio come una vera e propria esperienza musicale. Un percorso che conduce verso quella che la docente definisce una creazione secondaria dellopera, fondata sulla comprensione, sulla percezione e sulla capacità interpretativa, elementi essenziali per una crescita artistica completa.



Liniziativa ha rappresentato unimportante occasione di aggiornamento e di confronto internazionale per la comunità accademica del Conservatorio di Matera, confermando la volontà dellIstituto di promuovere percorsi formativi aperti al dialogo con le più qualificate esperienze musicali del panorama mondiale.



La presenza di Zhou Wenyu a Matera assume inoltre un particolare significato artistico in vista di un altro importante appuntamento che la vedrà protagonista. La compositrice è infatti autrice dellopera lirica Il dono, su libretto di Filippo Olivieri e Maria Grazia Zingariello, che debutterà in prima esecuzione assoluta il prossimo 18 luglio a Gravina in Puglia, nellambito del REMM  Festival Giovanile della Lirica 2026. Un progetto che testimonia il dialogo culturale tra Italia e Cina e che trova nella formazione e nella ricerca musicale un terreno privilegiato di incontro.