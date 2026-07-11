Domani, domenica 12 luglio, il lungomare destro di piazza Italia a Policoro ospiterà la "Festa della Bandiera Blu 2026", un appuntamento dedicato alla valorizzazione del mare, della sostenibilità ambientale e delle tradizioni locali. Liniziativa rappresenta un momento di festa e di sensibilizzazione rivolto a cittadini, famiglie e turisti, con un ricco programma di attività che accompagnerà la cerimonia di celebrazione del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo di qualità ambientale, servizi e gestione sostenibile del territorio costiero. Ad aprire il programma, alle ore 18:00, sulla spiaggia adiacente la piazza, sarà il laboratorio per bambini Piccoli Custodi dellambiente costiero e marino, a cura delloasi Wwf Policoro-Herakleia, per avvicinare i più piccoli alla tutela dellecosistema marino attraverso attività educative e coinvolgenti. A seguire, in piazza Italia, prenderà vita il Villaggio del Mare  Le Sentinelle del Mare, unarea esperienziale con gazebo tematici dedicati alla conoscenza dellambiente marino, della cultura marinara e delle eccellenze del territorio, promuovendo buone pratiche di sostenibilità e rispetto del mare. Alle ore 19:00 si terrà la cerimonia della Bandiera Blu, seguita da un talk istituzionale con la partecipazione di Enrico Bianco, sindaco di Policoro, Laura Mongiello, assessore allAmbiente della Regione Basilicata, Donato Ramunno, direttore ArpaB, e Franco Muscolino, presidente GALPA La Cittadella del Sapere. A concludere la serata una degustazione di un piatto della tradizione ittica locale, preparato dagli chef del Lucania Food Experience Team, per valorizzare la cultura gastronomica marinara e le produzioni del territorio. Levento è promosso dallamministrazione comunale di Policoro in collaborazione con il GalPa La Cittadella del Sapere e con il coinvolgimento delle associazioni locali. Liniziativa, che si inserisce nellambito della strategia Open Sea Blue Economy, attraverso limpiego efficace delle risorse europee del FEAMPA - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e lAcquacoltura, si conferma unimportante occasione di promozione del patrimonio naturale e turistico di Policoro, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di educazione ambientale e valorizzazione della costa ionica lucana. A corredo della manifestazione verrà realizzato, per i Comuni della costa, un pannello esplicativo e interattivo dal titolo: Esplora e diventa anche tu Sentinella del Mar Jonio. Il pannello sarà destinato alla collocazione lungo i lungomari dei Comuni della costa jonica, con la finalità di creare una rete diffusa di punti informativi interattivi, arricchiti da contenuti digitali accessibili tramite QR code, dedicati alla conoscenza e alla tutela del patrimonio marino-costiero. Lo strumento avrà una funzione permanente di comunicazione, educazione e coinvolgimento, favorendo una maggiore partecipazione dei cittadini e dei visitatori alla conoscenza e alla protezione dellecosistema del Mar Jonio.



