|
|
|Policoro celebra domani la "Festa della Bandiera Blu 2026"
11/07/2026
|Domani, domenica 12 luglio, il lungomare destro di piazza Italia a Policoro ospiterà la "Festa della Bandiera Blu 2026", un appuntamento dedicato alla valorizzazione del mare, della sostenibilità ambientale e delle tradizioni locali. Liniziativa rappresenta un momento di festa e di sensibilizzazione rivolto a cittadini, famiglie e turisti, con un ricco programma di attività che accompagnerà la cerimonia di celebrazione del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo di qualità ambientale, servizi e gestione sostenibile del territorio costiero. Ad aprire il programma, alle ore 18:00, sulla spiaggia adiacente la piazza, sarà il laboratorio per bambini Piccoli Custodi dellambiente costiero e marino, a cura delloasi Wwf Policoro-Herakleia, per avvicinare i più piccoli alla tutela dellecosistema marino attraverso attività educative e coinvolgenti. A seguire, in piazza Italia, prenderà vita il Villaggio del Mare Le Sentinelle del Mare, unarea esperienziale con gazebo tematici dedicati alla conoscenza dellambiente marino, della cultura marinara e delle eccellenze del territorio, promuovendo buone pratiche di sostenibilità e rispetto del mare. Alle ore 19:00 si terrà la cerimonia della Bandiera Blu, seguita da un talk istituzionale con la partecipazione di Enrico Bianco, sindaco di Policoro, Laura Mongiello, assessore allAmbiente della Regione Basilicata, Donato Ramunno, direttore ArpaB, e Franco Muscolino, presidente GALPA La Cittadella del Sapere. A concludere la serata una degustazione di un piatto della tradizione ittica locale, preparato dagli chef del Lucania Food Experience Team, per valorizzare la cultura gastronomica marinara e le produzioni del territorio. Levento è promosso dallamministrazione comunale di Policoro in collaborazione con il GalPa La Cittadella del Sapere e con il coinvolgimento delle associazioni locali. Liniziativa, che si inserisce nellambito della strategia Open Sea Blue Economy, attraverso limpiego efficace delle risorse europee del FEAMPA - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e lAcquacoltura, si conferma unimportante occasione di promozione del patrimonio naturale e turistico di Policoro, coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini in un percorso condiviso di educazione ambientale e valorizzazione della costa ionica lucana. A corredo della manifestazione verrà realizzato, per i Comuni della costa, un pannello esplicativo e interattivo dal titolo: Esplora e diventa anche tu Sentinella del Mar Jonio. Il pannello sarà destinato alla collocazione lungo i lungomari dei Comuni della costa jonica, con la finalità di creare una rete diffusa di punti informativi interattivi, arricchiti da contenuti digitali accessibili tramite QR code, dedicati alla conoscenza e alla tutela del patrimonio marino-costiero. Lo strumento avrà una funzione permanente di comunicazione, educazione e coinvolgimento, favorendo una maggiore partecipazione dei cittadini e dei visitatori alla conoscenza e alla protezione dellecosistema del Mar Jonio.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|11/07/2026 - Policoro celebra domani la "Festa della Bandiera Blu 2026"
Domani, domenica 12 luglio, il lungomare destro di piazza Italia a Policoro ospiterà la "Festa della Bandiera Blu 2026", un appuntamento dedicato alla valorizzazione del mare, della sostenibilità ambientale e delle tradizioni locali. Liniziativa rappresenta un momento di f...-->continua
|
|
|11/07/2026 - In ricordo del sacrificio di Francesco Tammone
Il 10 luglio, a trentanni dalla scomparsa dellAgente Scelto della Polizia di Stato Francesco Tammone, Medaglia dOro al Valor Civile, in Questura, dinanzi alla lapide intitolata al Caduto, è stata deposta la corona di alloro fatta pervenire dal Capo della P...-->continua
|
|
|11/07/2026 - Al via la rassegna di Altrimedia Edizioni Summerbook Finché cè un libro cè speranza
Si è aperta nel segno della comunità, della cura e dellascolto la prima giornata di SummerBook 2026, la rassegna promossa da Altrimedia Edizioni in collaborazione con Diotima, Ideama, Dihub e Streamiotica, con il patrocinio del Comune di Matera e la partnersh...-->continua
|
|
|11/07/2026 - Festa della Bruna, estratti i vincitori della 14ª Lotteria: sold out per i biglietti
Si è conclusa questa sera, con lestrazione pubblica in piazza Vittorio Veneto, la 14ª edizione della Lotteria di Maria Santissima della Bruna, promossa dallAssociazione Maria Santissima della Bruna a sostegno dellorganizzazione della festa patronale di Mate...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV