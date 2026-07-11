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Al via la rassegna di Altrimedia Edizioni Summerbook Finché cè un libro cè speranza

11/07/2026

Si è aperta nel segno della comunità, della cura e dellascolto la prima giornata di SummerBook 2026, la rassegna promossa da Altrimedia Edizioni in collaborazione con Diotima, Ideama, Dihub e Streamiotica, con il patrocinio del Comune di Matera e la partnership di Ego Italiano e Radio Radiosa. A Matera, nella sede di via delle Arti 26 Un avvio che ha dato subito forma allo spirito del progetto: non un semplice calendario di presentazioni, ma un luogo di confronto in cui il libro diventa occasione per costruire dialogo, pensiero critico e partecipazione.
Lapertura delle ore 19.30 è stata affidata ai saluti istituzionali di Rita Orlando, direttrice generale della Fondazione Matera-Basilicata 2019, una presenza che ha sottolineato il valore pubblico della rassegna e il suo legame con la città, con le sue istituzioni culturali e con una visione della cultura come pratica condivisa.

A seguire, il pubblico è entrato nel cuore narrativo della serata con la presentazione de Lestate spezzata di Mariapaola Vergallito. Il libro è stato raccontato in dialogo con Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata. Un confronto che ha aperto una riflessione sul modo in cui le storie individuali possono diventare materia collettiva, capace di interrogare il presente e restituire profondità alle fragilità, alle fratture e alle possibilità di ripartenza.

La prima serata ha confermato anche la vocazione interdisciplinare di SummerBook, arricchendosi con la presentazione dei podcast Abitare poeticamente il design, di Silvana Kuhtz e Giuseppe L. De Bona, e Artiamo e partiamo, a cura di Monica Palumbo. La scelta di affiancare ai libri i nuovi linguaggi sonori ha reso evidente una delle direzioni più interessanti della rassegna: far dialogare editoria, voce, racconto e media contemporanei, senza separare la tradizione del libro dalle forme nuove della comunicazione culturale.



Il claim Finché cè un libro cè speranza ha trovato così una prima traduzione concreta: nella possibilità di ritrovarsi attorno a una storia, di ascoltare punti di vista diversi, di abitare la periferia non come margine ma come spazio generativo. SummerBook nasce infatti con lobiettivo di sfidare lindifferenza e di rimettere al centro la capacità del libro di generare pensiero, relazione e senso. La giornata inaugurale ha dunque aperto un percorso che proseguirà fino al 13 luglio, attraversando temi sociali, identitari e culturali con un approccio aperto e interdisciplinare. Matera, ancora una volta, si conferma luogo capace di accogliere domande e trasformarle in occasioni di incontro.

SummerBook 2026 si svolge a Matera, presso la sede di Altrimedia Edizioni, in Via delle Arti 26, dal 10 al 13 luglio. La rassegna propone incontri con autori, dialoghi culturali, podcast e momenti di approfondimento dedicati ai grandi temi dellattualità sociale, dellidentità territoriale e della condivisione.



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