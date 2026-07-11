Si è conclusa questa sera, con lestrazione pubblica in piazza Vittorio Veneto, la 14ª edizione della Lotteria di Maria Santissima della Bruna, promossa dallAssociazione Maria Santissima della Bruna a sostegno dellorganizzazione della festa patronale di Matera.



Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Bruno Caiella con i soci dellAssociazione, il delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e lassessora comunale Stefania Draicchio.



Nel corso della serata sono stati assegnati 26 premi maggiori e 35 premi minori, messi a disposizione dai numerosi sponsor. Il primo premio, una Fiat Pandina 1.0 Hybrid 65 CV POP del Gruppo Maffei, acquistata dallAssociazione, è stato abbinato al biglietto serie LG 29.



LAssociazione Maria Santissima della Bruna ringrazia tutti gli sponsor e lassessora Stefania Draicchio, delegata dal Comune di Matera alla verifica della regolarità delle operazioni di estrazione.

Al seguente l'elenco dei biglietti vincente:















