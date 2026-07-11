|
|
|Festa della Bruna, estratti i vincitori della 14ª Lotteria: sold out per i biglietti
11/07/2026
|Si è conclusa questa sera, con lestrazione pubblica in piazza Vittorio Veneto, la 14ª edizione della Lotteria di Maria Santissima della Bruna, promossa dallAssociazione Maria Santissima della Bruna a sostegno dellorganizzazione della festa patronale di Matera.
Alla cerimonia hanno partecipato il presidente Bruno Caiella con i soci dellAssociazione, il delegato arcivescovile don Francesco Di Marzio e lassessora comunale Stefania Draicchio.
Nel corso della serata sono stati assegnati 26 premi maggiori e 35 premi minori, messi a disposizione dai numerosi sponsor. Il primo premio, una Fiat Pandina 1.0 Hybrid 65 CV POP del Gruppo Maffei, acquistata dallAssociazione, è stato abbinato al biglietto serie LG 29.
LAssociazione Maria Santissima della Bruna ringrazia tutti gli sponsor e lassessora Stefania Draicchio, delegata dal Comune di Matera alla verifica della regolarità delle operazioni di estrazione.
Al seguente l'elenco dei biglietti vincente:
|
archivio
|ALTRE NEWS
|11/07/2026 - Festa della Bruna, estratti i vincitori della 14ª Lotteria: sold out per i biglietti
Si è conclusa questa sera, con lestrazione pubblica in piazza Vittorio Veneto, la 14ª edizione della Lotteria di Maria Santissima della Bruna, promossa dallAssociazione Maria Santissima della Bruna a sostegno dellorganizzazione della festa patronale di Matera.
Al...-->continua
|
|
|10/07/2026 - ''L'Unica Notte Che Conta'' è il romanzo d'esordio di Francesca Caputo
"L'Unica Notte Che Conta" è il romanzo d'esordio di Francesca Caputo, una psicologa sul confine tra cura e vita vera. Il libro, edito da Leone Editore, è attualmente in fase di prenotazione. Al centro della storia, un'infanzia vissuta nell'ombra e la scelta di...-->continua
|
|
|10/07/2026 - Melfi: è morta Patrizia Nitti, a lungo presidente dell'associazione Nitti
LAssociazione melfitana Francesco Saverio Nitti presieduta per un quarto di secolo da Patrizia Nitti, nipote dello statista lucano e presidente del Consiglio dei ministri 1919-1920 annuncia con grande dolore e infinita tristezza la scomparsa della pro...-->continua
|
|
|10/07/2026 - S. Arcangelo: La Tribù del Futuro anima il rione Convento
Sabato 11 luglio, dalle ore 21.00 presso il rione Convento di SantArcangelo lassociazione La Tribù del Futuro darà vita ad una serata condivisa tra musica, sapori e soprattutto incontri. Patrocinato dal comune di SantArcangelo, levento è organizzato da v...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV