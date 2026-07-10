Melfi: è morta Patrizia Nitti, a lungo presidente dell'associazione Nitti 10/07/2026 LAssociazione melfitana Francesco Saverio Nitti  presieduta per un quarto di secolo da Patrizia Nitti, nipote dello statista lucano e presidente del Consiglio dei ministri 1919-1920  annuncia con grande dolore e infinita tristezza la scomparsa della propria presidente avvenuta allIstituto Agazzi di Arezzo. Qui era ricoverata per lindomabile espansione di un tumore polmonare che laveva colpita a fine 2025, tenendola per mesi in combattimento clinico-sanitario a Roma, fino allultimo vigile e attenta rispetto alla famiglia (il figlio Edoardo e i nipoti vivono ad Arezzo), agli amici, alla comunità professionale e agli ambiti in Italia e in Francia delle sue abituali relazioni.

Nata a Parigi il 30 marzo 1944  nel quadro del lungo esilio in Francia durante il fascismo di tutta la famiglia Nitti  figlia del dott. Federico Nitti (medico e ricercatore dellInstitut Pasteur noto per le sue scoperte sui sulfamidici che valsero dopo la sua morte il Nobel per la Medicina al suo stretto collaboratore Daniel Bovet) e di Giuliana Cianca (figlia del sen. Alberto Cianca esponente di Giustizia e Libertà e del Partito dAzione che fu ministro per la Consulta nel primo governo De Gasperi).

Ebbe nella sua vita privata due matrimoni con tre figli e successivamente due post-matrimoni. Studiò a Parigi e a Roma arte e, trasferendosi in Italia dalla fine degli anni 70, iniziò una lunga esperienza di curatrice di mostre darte e di eventi culturali.

Fece spicco la direzione del Musèe du Luxembourg, presso il Senato della Repubblica francese in cui, grazie alla sua tessitura con i più significativi sovrintendenti italiani, fece rivivere lo spazio fondato da Maria de Medici per ospitare straordinarie mostre dei maggiori esponenti del Rinascimento italiano. Continuò poi la sua esperienza dividendosi tra Parigi e lItalia, con la direzione artistica del Musèe Maillol e in Italia progettando e gestendo grandi eventi culturali come furono le Panatenee Pompeiane (di cui era presidente Leonard Bernstein) e curando negli anni 90 le mostre dei maggiori pittori francesi al Museo Archeologico di Aosta.

Per il contributo dato alla promozione internazionale dellalta cultura italiana il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le conferì nel 2003 lonorificenza della Stella dItalia, oltre allonorificenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica del 1990 e lOrdre du Mèrit della Repubblica francese del 2002.



Patrizia Nitti è stata protagonista della fase costitutiva, a Melfi e nella Regione Basilicata, delle strutture stabili che hanno in questi anni portato luce e valorizzazione al pensiero e allopera di Francesco Saverio Nitti. Prima lAssociazione melfitana (a cui aderiscono persone fisiche e con partecipazione dei cittadini di Melfi) allorigine presieduta dallamb. Joseph Nitti e dopo la sua scomparsa da lei stessa e poi la Fondazione Francesco Saverio Nitti di cui lAssociazione rappresenta la partecipazione sociale insieme ai fondatori istituzionali (Regione Basilicata, Università della Basilicata, Provincia di Potenza, Comuni di Melfi e Maratea) di cui è presidente dalla sua costituzione il prof. Stefano Rolando.

La sua presenza nella tradizionale celebrazione del 25 Aprile nelle piazze di Melfi non è mai mancata in questi anni (con eccezione di questo 2026), insieme ai Sindaci della Città e in memoria dei molti membri della famiglia Nitti che hanno dedicato allantifascismo anni importante della loro vita.

Portando anche la sua esperienza culturale e artistica in molti eventi promossi dalla Fondazione e dalla Associazione in Italia e allestero.

Lultimo suo intervento in pubblico ha riguardato la memoria delle donne della famiglia Nitti (la nonna Antonia moglie di Nitti, le zie Maria Luisa, Filomena e Marialuigia Baldini detta Pimpa) ricordando il progetto governativo dello stesso Nitti di estendere il voto alle donne fin dal 1920, nellintervento fatto in occasione della presentazione del volume degli atti del centenario del governo Nitti presentato a Roma a Palazzo Altieri nel 2025 da molte personalità tra cui il presidente Giuliano Amato, che ha presieduto le celebrazioni del centenario.

La sorella maggiore, Maria Luisa Nitti, che la ha assistita giorno e notte nellultimo periodo, ha detto:

Neutralizzati i dolori diffusi, ha ritrovato la serenità e la grazia dei suoi tempi migliori. Purtroppo, senza più margini di contenimento della malattia dilagante.

Il Presidente della Fondazione Nitti Stefano Rolando nel comunicare la dolorosa notizia ha detto:

Con fermezza, spesso con soavità, senza mai alterarsi, informata, aggiornata, capace di distinguere amici e rischi, si è fatta onore in tutta la sua esperienza culturale e professionale e ha fatto brillare le sue stelle comete: le virtù della sua famiglia, la qualità e i diritti delle donne, lamicizia italo-francese, lestetica del talento.

I funerali sono previsti a Roma nella Chiesa di San Salvatore in Lauro, nella omonima piazza, in data che sarà annunciata.

A settembre il Centro culturale Nitti di Melfi ospiterà un evento in suo ricordo.





Nelle fotografie che fanno seguito Patrizia Nitti con i presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (2004), Giorgio Napolitano (2009) e Sergio Mattarella (2019) in occasione di iniziative ufficiali della Fondazione e della Associazione Nitti.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 10/07/2026 - ''L'Unica Notte Che Conta'' è il romanzo d'esordio di Francesca Caputo

"L'Unica Notte Che Conta" è il romanzo d'esordio di Francesca Caputo, una psicologa sul confine tra cura e vita vera. Il libro, edito da Leone Editore, è attualmente in fase di prenotazione. Al centro della storia, un'infanzia vissuta nell'ombra e la scelta di una terapeuta ...-->continua 10/07/2026 - Melfi: è morta Patrizia Nitti, a lungo presidente dell'associazione Nitti

LAssociazione melfitana Francesco Saverio Nitti  presieduta per un quarto di secolo da Patrizia Nitti, nipote dello statista lucano e presidente del Consiglio dei ministri 1919-1920  annuncia con grande dolore e infinita tristezza la scomparsa della pro...-->continua 10/07/2026 - S. Arcangelo:  La Tribù del Futuro  anima il rione Convento

Sabato 11 luglio, dalle ore 21.00 presso il rione Convento di SantArcangelo lassociazione La Tribù del Futuro darà vita ad una serata condivisa tra musica, sapori e soprattutto incontri. Patrocinato dal comune di SantArcangelo, levento è organizzato da v...-->continua 10/07/2026 - San Giacomo, il cuore di Lauria: fede e musica per una grande festa di popolo

Cresce lattesa a Lauria per i solenni festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo maggiore. Il ricco programma, iniziato il 16 luglio con il novenario, troverà il suo culmine sabato 25 luglio, giorno della Solennità, in un perfetto connubio tra profonda d...-->continua E NEWS