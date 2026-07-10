HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida

10/07/2026

È il frutto di un lavoro condiviso tra lassessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il Gal La Cittadella del Sapere liniziativa LAgricoltura come volano di sviluppo dellItalia e della Basilicata, in programma sabato 18 luglio 2026, alle ore 18:30, al "Grand Hotel Pianeta Maratea". Lappuntamento nasce dalla volontà comune di offrire al territorio unimportante occasione di dialogo e confronto con il Ministro dellAgricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui temi strategici per il futuro dellagricoltura italiana: investimenti, reddito degli agricoltori, competitività delle imprese, innovazione, ricambio generazionale e prospettive della PAC post-2027. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, i lavori saranno introdotti dal Vicepresidente del Parlamento Rurale Italiano, Nicola Timpone. Seguirà lintervento dellAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che introdurrà i temi del confronto con particolare riferimento alle strategie di sviluppo del sistema agricolo lucano e al ruolo della Basilicata nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune. Le conclusioni saranno affidate al Ministro Francesco Lollobrigida, che dialogherà con il territorio illustrando le linee di indirizzo del Governo a sostegno dellagricoltura italiana e confrontandosi con imprese agricole, organizzazioni professionali, amministratori locali e rappresentanti del sistema agroalimentare. A moderare lincontro sarà Simona Branchetti, giornalista del TG5. Sarà unoccasione preziosa - dichiara lAssessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala - per ascoltare il territorio e confrontarci con imprenditori agricoli, organizzazioni professionali, amministratori locali, giovani e tutti coloro che credono nel futuro della nostra agricoltura. Sono convinto che le migliori politiche nascano dallascolto e dal confronto con chi vive ogni giorno il territorio. Liniziativa rappresenta unimportante occasione di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo, con lobiettivo di rafforzare il legame tra politiche nazionali e bisogni dei territori, promuovendo una visione dellagricoltura come motore di sviluppo economico, innovazione, coesione sociale e valorizzazione delle aree rurali.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
10/07/2026 - Melfi: è morta Patrizia Nitti, a lungo presidente dell'associazione Nitti

LAssociazione melfitana Francesco Saverio Nitti  presieduta per un quarto di secolo da Patrizia Nitti, nipote dello statista lucano e presidente del Consiglio dei ministri 1919-1920  annuncia con grande dolore e infinita tristezza la scomparsa della propria presidente...-->continua
10/07/2026 - S. Arcangelo:  La Tribù del Futuro  anima il rione Convento

Sabato 11 luglio, dalle ore 21.00 presso il rione Convento di SantArcangelo lassociazione La Tribù del Futuro darà vita ad una serata condivisa tra musica, sapori e soprattutto incontri. Patrocinato dal comune di SantArcangelo, levento è organizzato da v...-->continua
10/07/2026 - San Giacomo, il cuore di Lauria: fede e musica per una grande festa di popolo

Cresce lattesa a Lauria per i solenni festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo maggiore. Il ricco programma, iniziato il 16 luglio con il novenario, troverà il suo culmine sabato 25 luglio, giorno della Solennità, in un perfetto connubio tra profonda d...-->continua
10/07/2026 - Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida

È il frutto di un lavoro condiviso tra lassessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il Gal La Cittadella del Sapere liniziativa LAgricoltura come volano di sviluppo dellItalia e della Basilicata, in programma ...-->continua

E NEWS












WEB TV

7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale Calabria: approvata la legge Laghi per tutelare salute e ambiente

7/07/2026 - PFAS, via libera del Consiglio regionale Calabria: approvata la legge Laghi per tutelare salute e ambiente

7/07/2026 - Atti persecutori e lesioni aggravate. A Matera 3 fratelli agli arresti domiciliari ,

7/07/2026 - Atti persecutori e lesioni aggravate. A Matera 3 fratelli agli arresti domiciliari ,

6/07/2026 - Ciao Renato!

6/07/2026 - Ciao Renato!

6/07/2026 - Spaccio di droga nel Materano, sette misure cautelari quattro ai domiciliari

6/07/2026 - Spaccio di droga nel Materano, sette misure cautelari quattro ai domiciliari

2/07/2026 - Galleria Spogliamonaco protesta dei sindaci della Val Sarmento

2/07/2026 - Galleria Spogliamonaco protesta dei sindaci della Val Sarmento



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo