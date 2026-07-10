Tredici appuntamenti tra teatro, musica e narrazione, per avvicinare bambine, bambini e famiglie allarte, alla natura e alla scoperta di sé. È la nuova edizione di Papillons, rassegna di musica e teatro per linfanzia a cura di Bolle di Musica e Associazione Vulcanica nellambito del Progetto Borgo Monticchio, in programma dall11 luglio al 9 agosto 2026 alla Spiaggia delle Ninfee dei Laghi di Monticchio. Un percorso culturale pensato per le nuove generazioni, dove il teatro incontra il paesaggio naturale e le storie diventano occasioni di apprendimento e condivisione.

«Papillons nasce dal bisogno di incontrare e conoscere la comunità dei bambini per aprire uno spazio culturale in cui piantare nuovi semi e coltivare momenti di dialogo, confronto, crescita», sottolinea Vincenzo Paolino, promotore delliniziativa e fondatore di Vulcanica. «La rassegna si inserisce in un programma educativo e divulgativo rivolto allinfanzia e che guarda alle metodologie pedagogiche più innovative, immaginando un calendario di eventi che, attraverso la magia della musica, del teatro, dellarte scenica e il fascino della narrazione, possano avvicinare ed entusiasmare i più piccoli alla bellezza dellarte.»

Il programma alterna spettacoli teatrali, incontri, laboratori e letture animate, coinvolgendo compagnie e artisti del panorama nazionale.

Ad aprire la rassegna, sabato 11 luglio, sarà il ciclo di letture animate Attraverso lo specchio, curato da Annalisa Calice, che accompagnerà il pubblico in cinque appuntamenti incentrati sui libri e le storie per linfanzia, attraverso percorsi di lettura che intrecciano natura e fantasia.

Tra gli appuntamenti in cartellone nel mese di luglio figurano Bestiario di IAC - Centro Arti Integrate (12 luglio), una raccolta di favole della tradizione popolare animate da animali e accompagnate dalla musica dal vivo; Quando il teatro succede con Alessandra Maltempo della Compagnia Teatrale LAlbero (14 luglio), incontro dedicato alla scoperta del teatro come esperienza viva, fondata sulla presenza, sullascolto e sul tempo condiviso; Storia di Bella del Teatro delle Forche (19 luglio), spettacolo di burattini ispirato a una fiaba de Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile; Anna dai capelli rossi della compagnia Il giardino delle lucciole (26 luglio), trasposizione teatrale del celebre libro di Lucy Maud Montgomery; Come un aquilone - Le cime di Arturo di Gianluca Caporaso (31 luglio), dedicato ai temi della fragilità, della diversità e del riscatto.

Ad agosto sono previsti gli spettacoli Il diario di Sofia di Gommalacca Teatro (2 agosto), esperienza narrativa e sensoriale che segue le due protagoniste nel loro viaggio attraverso luoghi, oggetti e memorie della Basilicata, e Humana Foresta della Compagnia Teatrale Petra (9 agosto), performance immersiva che esplora il rapporto tra essere umano e natura attraverso un percorso di ascolto degli alberi e di scoperta del paesaggio.

Completa il programma il laboratorio Radici di scena - Il battito del bosco, a cura del Ceas Vulture, articolato in due appuntamenti in calendario il 31 luglio e il 1° agosto e dedicato agli alberi e agli arbusti dei Laghi di Monticchio. Unesperienza che mostra come il teatro possa diventare strumento di conoscenza, consapevolezza ambientale e relazione con il territorio.

