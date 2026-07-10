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|Papillons: musica e teatro per l'infanzia nell'estate di Monticchio
10/07/2026
|Tredici appuntamenti tra teatro, musica e narrazione, per avvicinare bambine, bambini e famiglie allarte, alla natura e alla scoperta di sé. È la nuova edizione di Papillons, rassegna di musica e teatro per linfanzia a cura di Bolle di Musica e Associazione Vulcanica nellambito del Progetto Borgo Monticchio, in programma dall11 luglio al 9 agosto 2026 alla Spiaggia delle Ninfee dei Laghi di Monticchio. Un percorso culturale pensato per le nuove generazioni, dove il teatro incontra il paesaggio naturale e le storie diventano occasioni di apprendimento e condivisione.
«Papillons nasce dal bisogno di incontrare e conoscere la comunità dei bambini per aprire uno spazio culturale in cui piantare nuovi semi e coltivare momenti di dialogo, confronto, crescita», sottolinea Vincenzo Paolino, promotore delliniziativa e fondatore di Vulcanica. «La rassegna si inserisce in un programma educativo e divulgativo rivolto allinfanzia e che guarda alle metodologie pedagogiche più innovative, immaginando un calendario di eventi che, attraverso la magia della musica, del teatro, dellarte scenica e il fascino della narrazione, possano avvicinare ed entusiasmare i più piccoli alla bellezza dellarte.»
Il programma alterna spettacoli teatrali, incontri, laboratori e letture animate, coinvolgendo compagnie e artisti del panorama nazionale.
Ad aprire la rassegna, sabato 11 luglio, sarà il ciclo di letture animate Attraverso lo specchio, curato da Annalisa Calice, che accompagnerà il pubblico in cinque appuntamenti incentrati sui libri e le storie per linfanzia, attraverso percorsi di lettura che intrecciano natura e fantasia.
Tra gli appuntamenti in cartellone nel mese di luglio figurano Bestiario di IAC - Centro Arti Integrate (12 luglio), una raccolta di favole della tradizione popolare animate da animali e accompagnate dalla musica dal vivo; Quando il teatro succede con Alessandra Maltempo della Compagnia Teatrale LAlbero (14 luglio), incontro dedicato alla scoperta del teatro come esperienza viva, fondata sulla presenza, sullascolto e sul tempo condiviso; Storia di Bella del Teatro delle Forche (19 luglio), spettacolo di burattini ispirato a una fiaba de Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile; Anna dai capelli rossi della compagnia Il giardino delle lucciole (26 luglio), trasposizione teatrale del celebre libro di Lucy Maud Montgomery; Come un aquilone - Le cime di Arturo di Gianluca Caporaso (31 luglio), dedicato ai temi della fragilità, della diversità e del riscatto.
Ad agosto sono previsti gli spettacoli Il diario di Sofia di Gommalacca Teatro (2 agosto), esperienza narrativa e sensoriale che segue le due protagoniste nel loro viaggio attraverso luoghi, oggetti e memorie della Basilicata, e Humana Foresta della Compagnia Teatrale Petra (9 agosto), performance immersiva che esplora il rapporto tra essere umano e natura attraverso un percorso di ascolto degli alberi e di scoperta del paesaggio.
Completa il programma il laboratorio Radici di scena - Il battito del bosco, a cura del Ceas Vulture, articolato in due appuntamenti in calendario il 31 luglio e il 1° agosto e dedicato agli alberi e agli arbusti dei Laghi di Monticchio. Unesperienza che mostra come il teatro possa diventare strumento di conoscenza, consapevolezza ambientale e relazione con il territorio.
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