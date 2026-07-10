|
|
|UN Tourism, Castelsaraceno tra i borghi selezionati
10/07/2026
|Dal cuore della Basilicata ai vertici del turismo mondiale. La candidatura di Castelsaraceno al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite è un bellissimo traguardo per la comunità locale ed è motivo d'orgoglio di unintera regione che vede premiato il proprio modello di sviluppo. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la decisione del Ministero del Turismo di selezionare Castelsaraceno tra i borghi italiani che si contenderanno il prestigioso sigillo della UN Tourism (l'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'ONU). Liniziativa internazionale premia le realtà rurali capaci di trasformare laccoglienza in un motore di crescita sostenibile, tutela dellambiente e inclusione sociale, in perfetta linea con gli Obiettivi dellAgenda 2030. Castelsaraceno - sottolinea Bardi - incarna perfettamente la nostra visione di futuro, un turismo che non si limita a consumare il territorio ma lo rigenera. Questa candidatura riconosce il valore di una comunità che ha saputo fare squadra, unendo pubblico e privato e mettendo i giovani al centro del progetto. È così che si combatte lo spopolamento delle aree interne: creando lavoro, valorizzando le nostre radici e offrendo nuove prospettive di vita.
Il borgo affronterà ora la severa selezione del Segretariato dellONU e di un Advisory Board internazionale. I villaggi che supereranno l'esame entreranno nel network mondiale dei Best Tourism Villages, mentre quelli con margini di crescita accederanno allUpgrade Programme, un percorso guidato di potenziamento turistico. Che si ottenga subito il riconoscimento massimo o l'accesso al programma di accompagnamento - conclude il governatore lucano - per Castelsaraceno e per la Basilicata è già una vittoria. Siamo pronti a sostenere questo percorso internazionale, certi che la bellezza e la lungimiranza del borgo tra i due Parchi sapranno conquistare la giuria mondiale.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|10/07/2026 - Melfi: è morta Patrizia Nitti, a lungo presidente dell'associazione Nitti
LAssociazione melfitana Francesco Saverio Nitti presieduta per un quarto di secolo da Patrizia Nitti, nipote dello statista lucano e presidente del Consiglio dei ministri 1919-1920 annuncia con grande dolore e infinita tristezza la scomparsa della propria presidente...-->continua
|
|
|10/07/2026 - S. Arcangelo: La Tribù del Futuro anima il rione Convento
Sabato 11 luglio, dalle ore 21.00 presso il rione Convento di SantArcangelo lassociazione La Tribù del Futuro darà vita ad una serata condivisa tra musica, sapori e soprattutto incontri. Patrocinato dal comune di SantArcangelo, levento è organizzato da v...-->continua
|
|
|10/07/2026 - San Giacomo, il cuore di Lauria: fede e musica per una grande festa di popolo
Cresce lattesa a Lauria per i solenni festeggiamenti in onore di San Giacomo Apostolo maggiore. Il ricco programma, iniziato il 16 luglio con il novenario, troverà il suo culmine sabato 25 luglio, giorno della Solennità, in un perfetto connubio tra profonda d...-->continua
|
|
|10/07/2026 - Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida
È il frutto di un lavoro condiviso tra lassessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il Gal La Cittadella del Sapere liniziativa LAgricoltura come volano di sviluppo dellItalia e della Basilicata, in programma ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV