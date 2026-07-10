Dal cuore della Basilicata ai vertici del turismo mondiale. La candidatura di Castelsaraceno al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite è un bellissimo traguardo per la comunità locale ed è motivo d'orgoglio di unintera regione che vede premiato il proprio modello di sviluppo. Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la decisione del Ministero del Turismo di selezionare Castelsaraceno tra i borghi italiani che si contenderanno il prestigioso sigillo della UN Tourism (l'Organizzazione Mondiale del Turismo dell'ONU). Liniziativa internazionale premia le realtà rurali capaci di trasformare laccoglienza in un motore di crescita sostenibile, tutela dellambiente e inclusione sociale, in perfetta linea con gli Obiettivi dellAgenda 2030. Castelsaraceno - sottolinea Bardi - incarna perfettamente la nostra visione di futuro, un turismo che non si limita a consumare il territorio ma lo rigenera. Questa candidatura riconosce il valore di una comunità che ha saputo fare squadra, unendo pubblico e privato e mettendo i giovani al centro del progetto. È così che si combatte lo spopolamento delle aree interne: creando lavoro, valorizzando le nostre radici e offrendo nuove prospettive di vita.



Il borgo affronterà ora la severa selezione del Segretariato dellONU e di un Advisory Board internazionale. I villaggi che supereranno l'esame entreranno nel network mondiale dei Best Tourism Villages, mentre quelli con margini di crescita accederanno allUpgrade Programme, un percorso guidato di potenziamento turistico. Che si ottenga subito il riconoscimento massimo o l'accesso al programma di accompagnamento - conclude il governatore lucano - per Castelsaraceno e per la Basilicata è già una vittoria. Siamo pronti a sostenere questo percorso internazionale, certi che la bellezza e la lungimiranza del borgo tra i due Parchi sapranno conquistare la giuria mondiale.