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|FIDESM, Andrea La Rocca e Gaia Giordano regalano il titolo italiano ad Arthemia Danza
10/07/2026
|Il palcoscenico dei Campionati Italiani FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) si tinge d'oro per la Basilicata.
Con una prestazione magistrale che ha unito tecnica impeccabile, carisma e una straordinaria sintonia artistica, Andrea La Rocca e Gaia Giordano si sono laureati Campioni Italiani nella disciplina delle Danze Latine di coppia, Classe A, categoria Junior II (14-15 anni).
Un risultato straordinario che premia il talento cristallino di due giovanissimi atleti: Andrea, 14 anni, orgoglio di Lagonegro (Potenza), e Gaia, 13 anni, brillante promessa di Volla (Napoli). La loro performance sulla pista della Fiera di Rimini ha incantato i giudici di gara, dominando una delle categorie più competitive e spettacolari dell'intera manifestazione.
Dietro questo prestigioso traguardo c'è il nome della scuola di ballo "Arthemia Danza" di Lagonegro, di cui Andrea e Gaia sono gli atleti di punta.
Il successo tricolore è il frutto di un lavoro sinergico e straordinario, guidato con passione dai loro insegnanti Massimiliano Monda e Andreana Camodeca, nonché supportato con sacrificio dalle rispettive famiglie, considerata anche la distanza geografica che divide i giovani ballerini.
I tecnici hanno saputo coltivare il talento della coppia attraverso una costante e amorevole dedizione, offrendo un supporto tecnico imprescindibile che ha permesso ai due ballerini di esprimersi ai massimi livelli nazionali.
Con questa vittoria, Andrea e Gaia non solo conquistano il titolo più ambito della stagione, ma dimostrano come il sacrificio, la disciplina e la guida di maestri d'eccellenza possano trasformare il sogno di due giovanissimi atleti in una splendida realtà d'oro.
Per la Basilicata, la Campania e la scuola "Arthemia Danza", la cui presidente, lo ricordiamo, è Lucia Ferraro, questo è un trionfo che scrive una pagina indelebile nella storia della danza sportiva del territorio.
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