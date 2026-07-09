Matera, 9 luglio 2026  Sabato 11 luglio, alle ore 21.00, Piazza Vittorio Veneto ospiterà Forza Venite Gente, il celebre musical teatrale dedicato alla vita e al messaggio di San Francesco dAssisi. Lo spettacolo, a ingresso libero e gratuito, sarà lultimo appuntamento del ricco programma della Festa della Bruna 2026.



Dopo la giornata centrale del 2 luglio, durante la quale Matera ha celebrato i riti più antichi e partecipati in onore della sua Protettrice, si conclude così il calendario degli eventi collaterali promosso dallAssociazione Maria SS. della Bruna.



Lappuntamento era stato annunciato durante la conferenza stampa nazionale di presentazione della Festa della Bruna 2026, ospitata a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana. Forza Venite Gente arriva ora a Matera in unedizione speciale legata allVIII Centenario del transito di San Francesco, a ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi.



Debuttato nel 1981, il musical è diventato uno degli spettacoli più conosciuti del panorama teatrale italiano. Con oltre 3.500 repliche e 2 milioni e mezzo di spettatori, ha attraversato lItalia raccogliendo il favore del pubblico e ottime critiche. Tradotto in otto lingue, è stato rappresentato anche in diversi Paesi esteri.



Il racconto del musical



La trama ripercorre la vicenda umana e spirituale di San Francesco, raccontando la scelta di abbandonare ricchezze e privilegi per intraprendere una vita fondata sulla povertà, sulla fraternità, sullamore per il Creato e sullattenzione verso gli ultimi.



Accanto al percorso religioso del Santo, lo spettacolo dedica ampio spazio al rapporto con il padre Pietro di Bernardone. Il contrasto tra le aspettative di un padre legato ai valori materiali e le aspirazioni spirituali del figlio diventa il racconto di un conflitto universale, che attraversa epoche e generazioni.



Il musical alterna momenti intensi e spirituali a passaggi più leggeri, unendo teatro, musica e ironia. Il risultato è un racconto capace di avvicinare pubblici diversi e di restituire lattualità del messaggio francescano.



La presenza di Forza Venite Gente nel programma della Festa della Bruna si lega al tema scelto per il 2026, dedicato al servizio e allaccoglienza. La figura di San Francesco richiama infatti i valori della fraternità, dellumiltà, della cura del prossimo e dellattenzione verso chi è più fragile.



Con questo ultimo appuntamento, lAssociazione Maria SS. della Bruna rinnova linvito alla cittadinanza, ai pellegrini e ai visitatori a vivere un momento collettivo di condivisione e riflessione. Unoccasione per ricordare che la Madonna della Bruna è Madre di tutti, senza distinzione di lingua, provenienza o cultura.



Informazioni utili



Ingresso libero e gratuito



Non sono necessari biglietti o prenotazioni.



Posti a sedere e in piedi



Saranno disponibili 400 posti a sedere, assegnati in ordine di arrivo e fino a esaurimento. Terminati i posti, sarà possibile seguire lo spettacolo in piedi negli spazi circostanti di Piazza Vittorio Veneto.



Varchi di accesso



Sarà possibile accedere alla piazza da tre ingressi:



· Via Roma



· Via Ascanio Persio



· Via San Biagio



Area riservata alle persone con disabilità



Sarà predisposta unarea riservata per garantire visibilità e comfort alle persone con disabilità. Per ragioni di spazio e sicurezza, laccesso sarà consentito alla persona con disabilità e a un solo accompagnatore.



Per informazioni e richieste relative allarea riservata è possibile scrivere a info@festadellabruna.it.







Forza Venite Gente

Sabato 11 luglio 2026, ore 21

Piazza Vittorio Veneto, Matera

Ingresso libero e gratuito







Un evento organizzato dallAssociazione Maria SS. della Bruna e realizzato grazie al contributo di Regione Basilicata, Comune di Matera, Fondazione Matera Basilicata 2019, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Basilicata, Daken, Cobar Spa, Betafin, Consorzio di bonifica Basilicata.



