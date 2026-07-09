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|A Matera il musical Forza Venite Gente - 11 luglio ore 21
9/07/2026
|Matera, 9 luglio 2026 Sabato 11 luglio, alle ore 21.00, Piazza Vittorio Veneto ospiterà Forza Venite Gente, il celebre musical teatrale dedicato alla vita e al messaggio di San Francesco dAssisi. Lo spettacolo, a ingresso libero e gratuito, sarà lultimo appuntamento del ricco programma della Festa della Bruna 2026.
Dopo la giornata centrale del 2 luglio, durante la quale Matera ha celebrato i riti più antichi e partecipati in onore della sua Protettrice, si conclude così il calendario degli eventi collaterali promosso dallAssociazione Maria SS. della Bruna.
Lappuntamento era stato annunciato durante la conferenza stampa nazionale di presentazione della Festa della Bruna 2026, ospitata a Roma, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana. Forza Venite Gente arriva ora a Matera in unedizione speciale legata allVIII Centenario del transito di San Francesco, a ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi.
Debuttato nel 1981, il musical è diventato uno degli spettacoli più conosciuti del panorama teatrale italiano. Con oltre 3.500 repliche e 2 milioni e mezzo di spettatori, ha attraversato lItalia raccogliendo il favore del pubblico e ottime critiche. Tradotto in otto lingue, è stato rappresentato anche in diversi Paesi esteri.
Il racconto del musical
La trama ripercorre la vicenda umana e spirituale di San Francesco, raccontando la scelta di abbandonare ricchezze e privilegi per intraprendere una vita fondata sulla povertà, sulla fraternità, sullamore per il Creato e sullattenzione verso gli ultimi.
Accanto al percorso religioso del Santo, lo spettacolo dedica ampio spazio al rapporto con il padre Pietro di Bernardone. Il contrasto tra le aspettative di un padre legato ai valori materiali e le aspirazioni spirituali del figlio diventa il racconto di un conflitto universale, che attraversa epoche e generazioni.
Il musical alterna momenti intensi e spirituali a passaggi più leggeri, unendo teatro, musica e ironia. Il risultato è un racconto capace di avvicinare pubblici diversi e di restituire lattualità del messaggio francescano.
La presenza di Forza Venite Gente nel programma della Festa della Bruna si lega al tema scelto per il 2026, dedicato al servizio e allaccoglienza. La figura di San Francesco richiama infatti i valori della fraternità, dellumiltà, della cura del prossimo e dellattenzione verso chi è più fragile.
Con questo ultimo appuntamento, lAssociazione Maria SS. della Bruna rinnova linvito alla cittadinanza, ai pellegrini e ai visitatori a vivere un momento collettivo di condivisione e riflessione. Unoccasione per ricordare che la Madonna della Bruna è Madre di tutti, senza distinzione di lingua, provenienza o cultura.
Informazioni utili
Ingresso libero e gratuito
Non sono necessari biglietti o prenotazioni.
Posti a sedere e in piedi
Saranno disponibili 400 posti a sedere, assegnati in ordine di arrivo e fino a esaurimento. Terminati i posti, sarà possibile seguire lo spettacolo in piedi negli spazi circostanti di Piazza Vittorio Veneto.
Varchi di accesso
Sarà possibile accedere alla piazza da tre ingressi:
· Via Roma
· Via Ascanio Persio
· Via San Biagio
Area riservata alle persone con disabilità
Sarà predisposta unarea riservata per garantire visibilità e comfort alle persone con disabilità. Per ragioni di spazio e sicurezza, laccesso sarà consentito alla persona con disabilità e a un solo accompagnatore.
Per informazioni e richieste relative allarea riservata è possibile scrivere a info@festadellabruna.it.
Forza Venite Gente
Sabato 11 luglio 2026, ore 21
Piazza Vittorio Veneto, Matera
Ingresso libero e gratuito
Un evento organizzato dallAssociazione Maria SS. della Bruna e realizzato grazie al contributo di Regione Basilicata, Comune di Matera, Fondazione Matera Basilicata 2019, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Basilicata, Daken, Cobar Spa, Betafin, Consorzio di bonifica Basilicata.
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