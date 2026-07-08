La Basilicata si conferma tra i territori più interessanti per lo sviluppo della serialità italiana. È questo il messaggio emerso da "Le stagioni della Basilicata", l'evento promosso ieri, 7 luglio, dalla Lucana Film Commission nell'ambito dell'Italian Global Series Festival di Riccione, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al mondo delle serie televisive. A confermare il rilievo dell'iniziativa è stata la partecipazione di alcuni dei più importanti produttori italiani di serie televisive, insieme a broadcaster, professionisti del settore e numerosi giornalisti della stampa specializzata, anche internazionale.





L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per raccontare il percorso compiuto dalla Basilicata nel settore audiovisivo, consolidato dal successo delle cinque stagioni di Imma Tataranni  Sostituto Procuratore e proiettato verso nuove produzioni. Tra queste Il medico di tutti, la nuova serie televisiva con protagonista Rocco Papaleo, che sarà ambientata a Maratea, confermando la regione come una destinazione sempre più attrattiva per il mondo del cinema e della serialità.





A testimonianza del rilievo nazionale dell'iniziativa hanno preso parte Chiara Sbarigia, presidente di APA e ideatrice dell'Italian Global Series Festival, e la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni.





«Le oltre cento presenze al nostro evento confermano  dichiara la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello - come il nostro territorio stia registrando una crescente domanda di nuove ambientazioni per storie che la serialità, come genere, predilige. La Lucana Film Commission può contare su luoghi ancora poco utilizzati e proprio questo li rende ideali per narrazioni capaci di creare una sorta di patto di fiducia con il pubblico televisivo. Lo dimostrano il numero di progetti che partecipano alle nostre call e la scelta di storie genuine, capaci di affermare messaggi positivi». Molto gradita dal pubblico anche la performance dell'attore lucano Dino Paradiso e del suo "neorealismo fantasy che solo in Basilicata può trovare la sua perfetta ambientazione"».





La partecipazione all'Italian Global Series Festival conferma la strategia della Lucana Film Commission di rafforzare il posizionamento della Basilicata nei circuiti nazionali e internazionali dell'audiovisivo, promuovendo il territorio come luogo di produzione, innovazione e sviluppo. Un percorso che continua a trasformare il patrimonio culturale e paesaggistico della regione in un motore di crescita, capace di attrarre nuove produzioni, generare opportunità per i professionisti del settore e consolidare l'immagine della Basilicata come una delle realtà più dinamiche del panorama audiovisivo italiano.

