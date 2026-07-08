Nata democratica è un saggio di Luca Baldissara e Nadia Urbinati, pubblicato da Il Mulino nel 2026 (pg 184, ed acquistabile al prezzo di 14 euro) ricostruisce la nascita della democrazia repubblicana italiana, seguendo il percorso che conduce dalla Resistenza alla Costituzione della Repubblica Italiana.

La tesi centrale del libro è che la democrazia italiana non sia nata semplicemente con il referendum del 2 giugno 1946 o con l'entrata in vigore della Costituzione, ma abbia preso forma durante la lotta di Liberazione. Secondo gli autori, la Resistenza fu al tempo stesso una guerra contro l'occupazione nazista e una guerra civile contro il fascismo. La partecipazione popolare alla Liberazione rappresentò una vera e propria assunzione di responsabilità politica collettiva, dalla quale maturò il potere costituente che portò alla nascita della Costituzione repubblicana.

La Costituzione viene quindi interpretata non soltanto come un insieme di norme giuridiche, ma come un autentico progetto politico e civile. Gli autori insistono sull'idea che la democrazia sia una pratica fondata sulla partecipazione attiva dei cittadini e sulla costruzione di istituzioni capaci di trasformare l'esperienza della Liberazione in un ordinamento stabile, democratico e inclusivo. Per questo motivo descrivono la Costituzione come un "corpo vivo", nato dall'intreccio tra la memoria del passato, le esigenze del presente e le aspirazioni per il futuro.

Il linguaggio del volume è quello tipico della saggistica storica e politico-istituzionale, ma risulta accessibile anche a un pubblico non specialistico. Gli autori utilizzano un lessico preciso e rigoroso, spiegando i concetti storici e politici senza ricorrere a un eccessivo tecnicismo.

Il testo è prevalentemente argomentativo: non si limita a ricostruire gli eventi, ma li interpreta, sostenendo la tesi secondo cui la Resistenza costituisce il vero fondamento della democrazia italiana. Sono frequenti termini propri della storia contemporanea e della scienza politica, come guerra di Liberazione, potere costituente, Carta costituzionale, democrazia repubblicana, partecipazione civile e memoria storica.

Il tono è riflessivo e civile e invita il lettore a interrogarsi sul significato della democrazia, del diritto e della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. In conclusione, Nata democratica è un saggio ben documentato e di grande interesse, capace di mostrare come la democrazia italiana sia il risultato di un lungo percorso storico e politico iniziato durante la Resistenza. Il linguaggio, espositivo-argomentativo, è formale ma accessibile, con un lessico specialistico spiegato in modo chiaro. Per queste caratteristiche, il libro si rivolge sia agli studenti delle scuole superiori e universitari sia ai lettori interessati alla storia e alla politica italiana.



Biagio Gugliotta

